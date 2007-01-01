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              Товары по акции

              Лабораторная мебель в Киселевске оптом

              от 3 090 ₽

              Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Киселевску и Кемеровской области

              Настоящее фото товара Шкаф лабораторный для медикаментов, произведённого компанией ChiedoCover
              49 290 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Шкаф лабораторный для медикаментов
              Настоящее фото товара Тумба лабораторная, произведённого компанией ChiedoCover
              6 690 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Тумба лабораторная
              Настоящее фото товара Тумба лабораторная 3 отдела, произведённого компанией ChiedoCover
              6 590 ₽
              Оптовая цена
              5
              Тумба лабораторная 3 отдела
              Настоящее фото товара Кушетка смотровая медицинская широкая М111-030, произведённого компанией ChiedoCover
              7 490 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Кушетка смотровая медицинская широкая М111-030
              Настоящее фото товара Кушетка смотровая медицинская М111-033, произведённого компанией ChiedoCover
              6 690 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Кушетка смотровая медицинская М111-033
              Настоящее фото товара Кушетка медицинская смотровая трехсекционная М111-036, произведённого компанией ChiedoCover
              8 690 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Кушетка медицинская смотровая трехсекционная М111-036
              Настоящее фото товара Кушетка смотровая медицинская М111-037, произведённого компанией ChiedoCover
              8 690 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Кушетка смотровая медицинская М111-037
              Настоящее фото товара Кушетка медицинская смотровая М111-038, произведённого компанией ChiedoCover
              7 290 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Кушетка медицинская смотровая М111-038
              Настоящее фото товара Тумба лабораторная ТЛ 100, произведённого компанией ChiedoCover
              5 090 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Тумба лабораторная ТЛ 100
              Настоящее фото товара Тумба лабораторная ТЛ 101, произведённого компанией ChiedoCover
              4 390 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Тумба лабораторная ТЛ 101
              Настоящее фото товара Тумба лабораторная ТЛ 103, произведённого компанией ChiedoCover
              3 890 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Тумба лабораторная ТЛ 103
              Настоящее фото товара Тумба лабораторная ТЛ 113, произведённого компанией ChiedoCover
              10 090 ₽
              Оптовая цена
              4.1
              Тумба лабораторная ТЛ 113
              Настоящее фото товара Тумба лабораторная ТЛ 117, произведённого компанией ChiedoCover
              12 390 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Тумба лабораторная ТЛ 117
              Настоящее фото товара Стеллаж A-1905 , произведённого компанией ChiedoCover
              6 090 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Стеллаж A-1905
              Настоящее фото товара Система хранения SR-0642-3, произведённого компанией ChiedoCover
              3 090 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Система хранения SR-0642-3
              Настоящее фото товара Стеллаж передвижной Э-248-СП, произведённого компанией ChiedoCover
              19 790 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Стеллаж передвижной Э-248-СП
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              Как правильно выбрать лабораторную мебель?

              Специфика любой работы накладывает свои отпечатки, иногда бывает довольно не просто оборудовать рабочее место качественной и удобной мебелью. Для того, чтобы сделать правильные выбор необходимо разобраться, более подробно остановиться на самых популярных моделях, а также выделить главные преимущества и рассмотреть недостатки. В этой статье мы поговорим о лабораторной мебели, как в Киселевске найти лучший вариант, который полностью удовлетворит всем запросам?

              Металлическая мебель для лабораторий

              Хорошим решением в мебельном оснащении лабораторий и подобных помещений является металлическая лабораторная мебель. Эти модели имеют ряд преимуществ:

              • отличное качество
              • большой эксплуатационный срок
              • стальной корпус обеспечивает износостойкость и устойчивость
              • небольшой вес и компактность
              • большой цветовой ассортимент
              • универсальность

              Кроме того, данные изделия практичны и не требуют особого ухода, что в условиях работы лабораторий является одним из определяющих преимуществ. В настоящее время такие модели входят в топ 3 продаж на российском рынке. Они универсальны и гармонично вписываются практически в любую лабораторию. В тоже время, такие модели очень доступны, они имеют относительно небольшую стоимость, поэтому их могут себе позволить даже небольшие организации и компании.

              Медицинская лабораторная мебель

              Еще одним вариантом меблировки является медицинская лабораторная мебель. Данная мебель полностью соответствует выдвигаемым требованиям со стороны частных медцентров, а также государственных поликлиник и других медицинских организаций. Главным из критериев отбора такой мебели является безопасность, медицинская лабораторная мебель отличается экологичностью, поэтому можно быть уверенным — она полностью соответствует всем выдвигаемым требованиям. Данные изделия практичны, исходя из специфики работы медицинских организаций, помещения достаточно часто убираются, поэтому это один из определяющих критериев в выборе такой мебели.

              Итак, для того, чтобы выбрать хорошую лабораторную мебель необходимо придерживаться следующих рекомендаций: обращать внимание на качество изделия, а также отдавать предпочтение безопасным материалам и делать ставку на экологичность продукции. Если все сделать правильно, то данная мебель принесет Вам не только функциональность, но будет радовать Вас комфортом и удобством на протяжении длительного времени.

              Где купить лабораторную мебель в Киселевске?

              Компания ChiedoCover производит мебель на протяжении более 13 лет, за это время мы сумели стать одними из лидеров в России по изготовлению банкетных стульев и столов и мебели для дома. Мы решаем самые серьезные задачи и ставим перед собой максимальные цели. Самое современное и инновационное оборудование позволяет производить только высококачественную мебель, отвечающую всем мировым стандартам. На сегодняшний день наш ассортимент — один из самых больших в России, мы с уверенностью предоставляем клиенту выбор, в каталоге продукции на нашем сайте каждый обязательно найдет себе идеальную модель, которая удовлетворит всем потребностям.

              Купить лабораторную мебель в Киселевске можно на нашем веб-сайте. Опытные и профессиональные менеджеры подберут для Вас самый лучший вариант, а также ответят на любые вопросы, касающиеся нашей линейки мебели, а также предоставят информацию о сроках изготовления и доставке продукции. Воспользуйтесь функцией обратный звонок, это сэкономить Ваше время и упростит выбор.

              Почему лабораторная мебель покупают в ChiedoCover?

              • Более 3000 моделей

                стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

              • Гарантия

                Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

              • Пробники

                Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

              • Оперативное производство

                Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

              • Индивидуальные заказы

                Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

              • Доставка в Киселевск и другие города России и ближнего зарубежья

                Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
                Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

              • Полный пакет документов

                Мы представляем все необходимые документы:
                накладные, счета-фактуры, договоры.

              • Выгодные предложения

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              • Гарантированное качество продукции

                Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

              • Частичная оплата

                Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

              Подробнее о ChiedoCover

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              Частые вопросы

              • 🚚 Как осуществляется доставка по Киселевску ?

                Доставка товара по Киселевску осуществляется транспортными компаниями.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Киселевску ?

                Стоимость доставки по Киселевску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

                Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

                • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
                • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

                Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

                Доставка текстиля по Киселевску осуществляется бесплатно.

              • ❓ Возможен ли самовывоз?

                Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

                • Самовывоз со склада в Москве;
                • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
                • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
                • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
              • 💳 Как происходит оплата?

                Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

                • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
                • Возможна частичная оплата
                • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

                Подробная информация на странице Оплата

              • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

                Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

                Подробная информация на странице Гарантия

              • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

                Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

                Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

              • ✅ Как сделать заказ?
                1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
                2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
                3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Киселевску телефону +7 922 906 67 77
                4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
                5. Оплата доставки происходит в Киселевске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

                Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

                При выборе доставки по Киселевску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

              • 🪑 Вы производители или перепродаете?

                Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

              • 💥 Есть ли скидки?

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

                С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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