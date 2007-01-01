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          Товары по акции

          Лабораторные шкафы в Ханты-Мансийске оптом

          от 1 390 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ханты-Мансийску и Ха́нты-Манси́йский автоно́мный о́круг

          Настоящее фото товара Шкаф аптечный металлический, произведённого компанией ChiedoCover
          1 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Шкаф аптечный металлический
          Настоящее фото товара Шкаф картотечный для папок формата А4, произведённого компанией ChiedoCover
          11 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Шкаф картотечный для папок формата А4
          Настоящее фото товара Шкаф для фармпрепаратов, произведённого компанией ChiedoCover
          12 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Шкаф для фармпрепаратов
          Настоящее фото товара Шкаф лабораторный для медикаментов, произведённого компанией ChiedoCover
          49 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Шкаф лабораторный для медикаментов
          Настоящее фото товара Стол-тумба лабораторный (2-дверная с нишей), произведённого компанией ChiedoCover
          7 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол-тумба лабораторный (2-дверная с нишей)
          Настоящее фото товара Тумба лабораторная ТЛ 100, произведённого компанией ChiedoCover
          5 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Тумба лабораторная ТЛ 100
          Настоящее фото товара Тумба лабораторная ТЛ 117, произведённого компанией ChiedoCover
          12 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Тумба лабораторная ТЛ 117
          Настоящее фото товара Система хранения SR-0642-4, произведённого компанией ChiedoCover
          3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Система хранения SR-0642-4
          Настоящее фото товара Стеллаж A-1905 , произведённого компанией ChiedoCover
          6 090 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стеллаж A-1905
          Настоящее фото товара Система хранения SR-0642-3, произведённого компанией ChiedoCover
          3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Система хранения SR-0642-3
          Настоящее фото товара Стеллаж передвижной Э-248-СП, произведённого компанией ChiedoCover
          19 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стеллаж передвижной Э-248-СП
          Настоящее фото товара Стеллаж передвижной Э-048-СПЭ, произведённого компанией ChiedoCover
          9 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стеллаж передвижной Э-048-СПЭ
          Настоящее фото товара Стеллаж передвижной Э-048-Н-СПЭ, произведённого компанией ChiedoCover
          10 090 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стеллаж передвижной Э-048-Н-СПЭ
          Настоящее фото товара Стеллаж передвижной ЭРГО 100 Э-148-СП, произведённого компанией ChiedoCover
          25 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стеллаж передвижной ЭРГО 100 Э-148-СП
          Настоящее фото товара Стеллаж передвижной ЭКО Э-048-СП, произведённого компанией ChiedoCover
          9 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стеллаж передвижной ЭКО Э-048-СП
          Настоящее фото товара Стеллаж передвижной ЭКОплюс Э-048-Н-СП, произведённого компанией ChiedoCover
          11 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стеллаж передвижной ЭКОплюс Э-048-Н-СП
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          Лабораторные шкафы: универсальность и высокое качество

          Шкаф — универсальная мебель, которая считается основной для любой лаборатории, где проводятся какие-либо исследования и выполняется работа с различными химическими элементами. На сегодняшний день В Ханты-Мансийске существует множество различных дизайнов данной мебели. Какие преимуществами должен обладать идеальный лабораторный шкаф? Помимо высокого качества, а также износостойкости и долговечности повышенное внимание следует обращать на безопасность и экологичность изделий. Рассмотрим более подробно технические характеристики, а также особенности и назначение этой мебели.

          Металлический лабораторный шкаф — идеальный вариант для любой лаборатории

          В настоящее существует лидером продаж на российском мебельном рынке считаются металлические шкафы. Это практичное, очень удобное и многофункциональное изделие, которое станет неотъемлемой частью любой лаборатории. Учитывая специфику подобных мест важным качеством такой мебели станет износостойкость и способность достойно переносить различные физические, а также химические и механические воздействия. Металлические лабораторные шкафы производятся из высококачественной стали, способной выдерживать максимальную нагрузку, они рассчитаны на повседневное и регулярное пользование. Одним из их назначений является хранение необходимых реактивов, пробирок, а также различной документации и другого лабораторного инвентаря. Перечислим преимущества этих моделей:

          • повышенная надежность и превосходное качество (металлические лабораторные шкафы не подведут в любой ситуации, они станут настоящее опорой абсолютно любой лаборатории)
          • практичность (подобные изделия достаточно легко и просто убираются при помощи обычных салфеток из микрофибры, таким образом, для уборки такого шкафы потребуется буквально несколько минут)
          • большой эксплуатационный срок (такие шкафы при бережном отношении и соблюдении всех правил использования смогут служит много лет, при этом не изменяя первоначальный внешний вид)
          • большой ассортимент моделей
          • универсальность — подобные изделия станут хорошим решением абсолютно для любой аудитории
          • многофункциональность (помимо своего непосредственного назначение данные шкафы гармонично смотрятся в любом стилевом направлении)

          Лабораторный шкаф для приборов — важный элемент для каждой лаборатории

          Традиционно в каждой лаборатории находится мебель, которая упрощает работу. Данные шкафы для приборов позволяют удобно складывать какие — либо реактивы, рабочий инструмент и другой инвентарь. Подобные изделия характеризуются вместительностью, благодаря чему можно аккуратно складывать все, что потребуется для плодотворной и эффективной работы в лаборатории.

          Медицинский лабораторный шкаф

          Практически для любой государственной поликлиники, госпиталя, а также медицинской частной организаций и клиники хорошим решением станут медицинские лабораторные шкафы. Без этих изделий не начинается рабочий день и не обходится меблировка медицинских организаций. Они производятся из высококачественных, экологически чистых материалов, что гарантирует их безопасность. Такие модели отличаются гипоаллергенностью и не источают никаких посторонних и неприятных запахов. Одним из самых популярных цветов на сегодняшний день является белый. Кроме того, они обладают небольшим весом, достаточно компактны, поэтому могут удачно вписываться даже в небольшие помещения. Это многофункциональные изделия, которые служат для хранения лабораторного инвентаря и реактивов. Каркас моделей выполняется из высококачественной стали, которая легко справляется даже с самыми интенсивными и большими нагрузками. Сегодня медицинские лабораторные шкафы широко распространены и активно используются в самых различных организациях. Эти модели интересны тем, что помимо свои отличных технических характеристик, они очень удобны и приятны в эксплуатации. Благодаря данному качеству повышается эффективность и производительность. Они полностью соответствуют всем необходимым требованиям, которые предъявляются к медицинским изделиям из мебели.

          Итак, хорошие лабораторные шкафы должны соответствовать определенным параметрам: в первую очередь быть качественными, абсолютно безопасными, многофункциональными, а также практичными и удобными в работе. Вышеперечисленные модели полностью соответствуют данным критериям.

          Где купить лабораторные шкафы в Ханты-Мансийске?

          Компания ChiedoCover – лидер на мебельном рынке по изготовлению столов и стульев для ресторанов, кафе, гостиниц, дома, а также офиса и дачи. Богатый опыт позволяет создавать уникальные и эксклюзивные модели, которые упрощают жизнь, добавляют эстетики и расширяют возможности проектирования и моделирования интерьера. На сегодняшний день в каталоге продукции имеются модели на любой вкус и цвет. Здесь Вы можете найти более бюджетный вариант или мебель премиум-класса. Компания использует самые передовые и современные технологии, обновляет и закупает новейшее оборудование, таким образом, увеличивая производственные мощности.

          Купить хорошие лабораторные шкафы в Ханты-Мансийске можно на официальном сайте компании. Максимально удобный интерфейс облегчает поиск необходимой модели. Широкий ассортимент, возможность сочетать различные стили, а также экспериментировать с мебелью и интерьером. Оформить заказ очень просто: для этого можно воспользоваться сайтом или оставить запрос на «обратный звонок», профессиональные менеджеры в кротчайшие сроки свяжутся с Вами, оформят заказ или порекомендуют идеальный вариант, который удовлетворит все пожелания. Доставка мебели производятся по всей России и странам СНГ, таким образом, в самые кротчайшие сроки Ваша лучшая мебель будет у Вас дома или на рабочем месте.

          Почему лабораторные шкафы покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Ханты-Мансийск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Ханты-Мансийску ?

            Доставка товара по Ханты-Мансийску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ханты-Мансийску ?

            Стоимость доставки по Ханты-Мансийску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Ханты-Мансийску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ханты-Мансийску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Ханты-Мансийске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Ханты-Мансийску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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