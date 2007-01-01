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              Товары по акции

              Лабораторные столы в Каменске-Уральском оптом

              от 2 790 ₽

              Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Каменску-Уральскому и Свердловской области

              Настоящее фото товара Стол складной для забора крови, произведённого компанией ChiedoCover
              3 690 ₽
              Оптовая цена
              4.1
              Стол складной для забора крови
              Настоящее фото товара Стол надкроватный, произведённого компанией ChiedoCover
              5 090 ₽
              Оптовая цена
              4.1
              Стол надкроватный
              Настоящее фото товара Стол процедурный для забора крови, произведённого компанией ChiedoCover
              2 790 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Стол процедурный для забора крови
              Настоящее фото товара Столик манипуляционный, произведённого компанией ChiedoCover
              10 190 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Столик манипуляционный
              Настоящее фото товара Стол инструментальный двухполочный, произведённого компанией ChiedoCover
              14 890 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Стол инструментальный двухполочный
              Настоящее фото товара Стол ветеринарный универсальный, произведённого компанией ChiedoCover
              15 490 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Стол ветеринарный универсальный
              Настоящее фото товара Стол Боброва, произведённого компанией ChiedoCover
              15 490 ₽
              Оптовая цена
              5
              Стол Боброва
              Настоящее фото товара Стол палатный, произведённого компанией ChiedoCover
              7 990 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Стол палатный
              Настоящее фото товара Комод пеленальный Сказка, произведённого компанией ChiedoCover
              10 190 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Комод пеленальный Сказка
              Настоящее фото товара Стол-тумба лабораторный (2-дверная с нишей), произведённого компанией ChiedoCover
              7 890 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Стол-тумба лабораторный (2-дверная с нишей)
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              Лабораторные столы: многофункциональность и высокое качество

              Абсолютно любая мебель может преобразить интерьер помещения до неузнаваемости. В данной статье подробно рассмотрим как в Каменске-Уральском подобрать хорошие лабораторные столы. Принимая во внимание специфику их использования, важно учитывать технические характеристики модели, а также материал изготовления и рекомендации по уходу. Большой ассортимент, как правило, вводит в замешательство покупателя, не обладая нужной информацией можно ошибиться и выбрать не совсем то, что искали. Итак, рассмотрим самые популярные модели, которые удачно впишутся в любую лабораторию.

              Металлические лабораторные столы

              Наиболее оптимальным решением являются металлические лабораторные столы. Для того, чтобы более подробно их описать необходимо рассмотреть их технические характеристики. В первую очередь следует отметить металлический корпус — основание стола. Металлом является высокопрочная сталь, данный материал отличается надежностью, легко переносит большие и каждодневные нагрузки, не подвержен коррозии, а также имеет легкий вес и предельно долговечен. Кроме того, данные модели имеют бюджетную стоимость, поэтому очень распространены и доступны в России. Хитом продаж считаются белые металлические лабораторные столы. Такой вариант исполнения отлично впишется практически в любой сопутствующий интерьер.

              Медицинский лабораторный стол

              Более специфичны медицинские лабораторные столы, они используются в различных медицинских центрах, а также государственных учреждениях и частных поликлиниках. Данные организации предъявляют ряд требований к мебели, которые необходимо соблюдать. В первую очередь это касается высокого качества материала изготовления и экологичности, такие столы должны быть абсолютно безопасны, не токсичны и не издавать никаких посторонних, неприятных запахов. Медицинские лабораторные столы полностью соответствуют заявленным требованиям. В тоже время, компактность и небольшой вес делают их очень мобильными, простой механизм позволяет буквально за несколько минут расставить все столы и, Ваше рабочее место готово. Еще одним важным преимуществом является практичность, такие модели имеют антибактериальную поверхность, не накапливают грязь и пыль, так что будет вполне достаточен простой и легкий уход в виде влажной салфетки из микрофибры.

              Итак, хорошие лабораторные столы должны соответствовать нескольким критерием: обладать высоким качеством, надежностью, быть абсолютно безопасными, экологичными, а также удобными и комфортными. Правильно выбранные лабораторные столы будут не только многофункциональны, но и обеспечат приятный рабочий день.

              Где купить лабораторные столы в Каменске-Уральском?

              Наша компания имеет большой опыт в производстве деревянных стульев и столов, а также моделей на металлокаркасе. Мы изготавливаем мебель для самых различных сфер жизни. Наше производство находится в Кировской области, однако доставка продукции осуществляется по всей России и странам СНГ. В настоящее время на нашем сайте представлен большой ассортимент мебели и аксессуаров. Мы предоставляем один из самых больших выборов мебели в России, у нас Вы точно найдете все, что так давно искали.

              Купить лабораторные столы в Каменске-Уральском очень просто: для этого нужно посетить наш официальный сайт. Вы всегда можете воспользоваться услугой «обратный звонок». Наши компетентные и профессиональные менеджеры ответят на все вопросы относительно нашего производства, расскажут о преимуществах и недостатках тех или иных моделей. Если Вы планируете производить мебельное оснащение, то у нас на сайте есть все необходимое для этого. Большой выбор тканей и материала обивки также является нашим преимуществом.

              Почему лабораторные столы покупают в ChiedoCover?

              • Более 3000 моделей

                стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

              • Гарантия

                Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

              • Пробники

                Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

              • Оперативное производство

                Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

              • Индивидуальные заказы

                Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

              • Доставка в Каменск-Уральский и другие города России и ближнего зарубежья

                Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
                Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

              • Полный пакет документов

                Мы представляем все необходимые документы:
                накладные, счета-фактуры, договоры.

              • Выгодные предложения

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              • Гарантированное качество продукции

                Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

              • Частичная оплата

                Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

              Подробнее о ChiedoCover

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              Частые вопросы

              • 🚚 Как осуществляется доставка по Каменску-Уральскому ?

                Доставка товара по Каменску-Уральскому осуществляется транспортными компаниями.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Каменску-Уральскому ?

                Стоимость доставки по Каменску-Уральскому рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

                Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

                • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
                • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

                Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

                Доставка текстиля по Каменску-Уральскому осуществляется бесплатно.

              • ❓ Возможен ли самовывоз?

                Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

                • Самовывоз со склада в Москве;
                • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
                • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
                • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
              • 💳 Как происходит оплата?

                Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

                • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
                • Возможна частичная оплата
                • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

                Подробная информация на странице Оплата

              • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

                Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

                Подробная информация на странице Гарантия

              • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

                Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

                Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

              • ✅ Как сделать заказ?
                1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
                2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
                3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Каменску-Уральскому телефону +7 922 906 67 77
                4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
                5. Оплата доставки происходит в Каменске-Уральском при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

                Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

                При выборе доставки по Каменску-Уральскому с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

              • 🪑 Вы производители или перепродаете?

                Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

              • 💥 Есть ли скидки?

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

                С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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