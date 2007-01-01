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Сегодня привычные нам лампы постепенно уходят в прошлое, на смену им приходят новые энергосберегающие, благодаря чему происходит экономия электроэнергии и сокращается выброс углекислого газа. В некоторых странах мира даже введен запрет как на закупку, так и на ввоз традиционных ламп накаливания. Таким образом, правительства стран стараются быстрее произвести замену их на энергосберегающие.
В восприятии любого заведения гостинично-ресторанного бизнеса в Азове большое значение имеет освещение. Самым доступным и бюджетным являются лампы накаливания. В виду их технических характеристик, внешне лампы насыщены оранжевым или красным цветом, они позволяют создавать в кафе или ресторане домашнюю атмосферу уюта и тепла. Одним из минусов таких ламп является большой расход электроэнергии.
Очевидно, что самым востребованным и популярным являются светодиодные лампы. Это такие лампы, источником света которых являются светодиоды. Как правило, для освещения применяются белые светодиоды различных типов. В качестве декора применяются лампы с цветными светодиодами или цветными колбами. Они с успехом используются в уличном и промышленном освещении, но наиболее распространены в кафе, ресторанах и гостиницах. Одним из главных достоинств светодиодных ламп является возможность работать до 100000 часов, а это означает, что они более чем в 100 раз долговечней стандартных ламп накаливания. Помимо того, такие лампочки относятся к низковольтному оборудованию, следовательно более безопасны для посетителей. Принимая во внимания достаточно серьезные требования пожарной безопасности, которые предъявляются к кафе или ресторанам, данный фактор имеет определяющее значение. Кроме того, они потребляют мало электроэнергии, что приятно отражается на квитанциях за коммунальные расходы.
Итак, лампы помимо своего прямого назначения могут также стать отличным способом для декорирования помещения.
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Стоимость доставки по Азову рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Азову осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Азову с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня