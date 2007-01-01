Лампочки в Когалыме оптом

от 109 ₽

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Настоящее фото товара Лампочка накаливания декоративная Citilux Эдисон T30-32FL, произведённого компанией ChiedoCover
390 ₽
Оптовая цена
4.2
Лампочка накаливания декоративная Citilux Эдисон T30-32FL
Настоящее фото товара Лампочка накаливания декоративная Citilux Эдисон ST64-19FL, произведённого компанией ChiedoCover
298 ₽
Оптовая цена
4.9
Лампочка накаливания декоративная Citilux Эдисон ST64-19FL
Настоящее фото товара Лампочка накаливания декоративная Feit Эдисон Green, произведённого компанией ChiedoCover
260 ₽
Оптовая цена
4.1
Лампочка накаливания декоративная Feit Эдисон Green
Настоящее фото товара Лампочка накаливания декоративная Feit Эдисон Purple, произведённого компанией ChiedoCover
260 ₽
Оптовая цена
5
Лампочка накаливания декоративная Feit Эдисон Purple
Настоящее фото товара Лампочка накаливания декоративная Feit Эдисон Blue, произведённого компанией ChiedoCover
260 ₽
Оптовая цена
4.1
Лампочка накаливания декоративная Feit Эдисон Blue
Настоящее фото товара Лампочка накаливания декоративная Feit Эдисон Pink, произведённого компанией ChiedoCover
260 ₽
Оптовая цена
4.4
Лампочка накаливания декоративная Feit Эдисон Pink
Настоящее фото товара Лампа (LED) Светодиодная Gauss 6W, произведённого компанией ChiedoCover
109 ₽
Оптовая цена
4.9
Лампа (LED) Светодиодная Gauss 6W
Настоящее фото товара Лампа (LED) Светодиодная Gauss 5W, произведённого компанией ChiedoCover
119 ₽
Оптовая цена
4.1
Лампа (LED) Светодиодная Gauss 5W
Настоящее фото товара Лампа (LED) Светодиодная Gauss 5W 2700K, произведённого компанией ChiedoCover
119 ₽
Оптовая цена
4.1
Лампа (LED) Светодиодная Gauss 5W 2700K
Настоящее фото товара Лампа (LED) Светодиодная Gauss 12W, произведённого компанией ChiedoCover
139 ₽
Оптовая цена
4.1
Лампа (LED) Светодиодная Gauss 12W
Настоящее фото товара Лампа (LED) Светодиодная Gauss 5,5W 4100K Elementary, произведённого компанией ChiedoCover
129 ₽
Оптовая цена
4.6
Лампа (LED) Светодиодная Gauss 5,5W 4100K Elementary
Настоящее фото товара Лампа (LED) Светодиодная Gauss 12W 2700K Elementary, произведённого компанией ChiedoCover
139 ₽
Оптовая цена
4.4
Лампа (LED) Светодиодная Gauss 12W 2700K Elementary
Настоящее фото товара Лампа (LED) Светодиодная Gauss 10W 2700K Elementary Candle, произведённого компанией ChiedoCover
169 ₽
Оптовая цена
5
Лампа (LED) Светодиодная Gauss 10W 2700K Elementary Candle
Настоящее фото товара Лампа (LED) Светодиодная Gauss 6W 2700K Elementary Candle, произведённого компанией ChiedoCover
109 ₽
Оптовая цена
4.9
Лампа (LED) Светодиодная Gauss 6W 2700K Elementary Candle
Настоящее фото товара Лампа (LED) Светодиодная Gauss 10W 4100K Elementary Candle, произведённого компанией ChiedoCover
169 ₽
Оптовая цена
4.7
Лампа (LED) Светодиодная Gauss 10W 4100K Elementary Candle
Настоящее фото товара Лампа (LED) Светодиодная Gauss 10W 2700K Elementary Globe, произведённого компанией ChiedoCover
169 ₽
Оптовая цена
4.4
Лампа (LED) Светодиодная Gauss 10W 2700K Elementary Globe
Настоящее фото товара Лампа (LED) Светодиодная Gauss 10W 4100K Elementary Globe, произведённого компанией ChiedoCover
169 ₽
Оптовая цена
4.4
Лампа (LED) Светодиодная Gauss 10W 4100K Elementary Globe
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Лампочки: интересный элемент декорирования и надежный источник света

Сегодня привычные нам лампы постепенно уходят в прошлое, на смену им приходят новые энергосберегающие, благодаря чему происходит экономия электроэнергии и сокращается выброс углекислого газа. В некоторых странах мира даже введен запрет как на закупку, так и на ввоз традиционных ламп накаливания. Таким образом, правительства стран стараются быстрее произвести замену их на энергосберегающие.

В восприятии любого заведения гостинично-ресторанного бизнеса в Когалыме большое значение имеет освещение. Самым доступным и бюджетным являются лампы накаливания. В виду их технических характеристик, внешне лампы насыщены оранжевым или красным цветом, они позволяют создавать в кафе или ресторане домашнюю атмосферу уюта и тепла. Одним из минусов таких ламп является большой расход электроэнергии.

Светодиодные лампы — самые популярные на рынке HoReCa

Очевидно, что самым востребованным и популярным являются светодиодные лампы. Это такие лампы, источником света которых являются светодиоды. Как правило, для освещения применяются белые светодиоды различных типов. В качестве декора применяются лампы с цветными светодиодами или цветными колбами. Они с успехом используются в уличном и промышленном освещении, но наиболее распространены в кафе, ресторанах и гостиницах. Одним из главных достоинств светодиодных ламп является возможность работать до 100000 часов, а это означает, что они более чем в 100 раз долговечней стандартных ламп накаливания. Помимо того, такие лампочки относятся к низковольтному оборудованию, следовательно более безопасны для посетителей. Принимая во внимания достаточно серьезные требования пожарной безопасности, которые предъявляются к кафе или ресторанам, данный фактор имеет определяющее значение. Кроме того, они потребляют мало электроэнергии, что приятно отражается на квитанциях за коммунальные расходы.

Итак, лампы помимо своего прямого назначения могут также стать отличным способом для декорирования помещения.

Где купить светодиодные лампочки в Когалыме в Ханты-Мансийском АО — Югре?

Предприятие-производитель мебели и текстиля ChiedoCover на протяжении многих лет зарекомендовал себя как одни из лучших по комплексному оснащению в сфере HoReCa. Одной из главных целей нашей компании является современный подход. Мы индивидуально подстраиваемся под каждого клиента, всегда выслушиваем все пожелания и отличительные особенности именно Вашего заказа. Стараемся понять, что важно именно для Вас.

Купить долговечные лампы в кафе, ресторан или гостиницу в Когалыме можно на сайте нашей компании. Наши менеджеры поспособствуют выбору нужной модели или окажут помощь в разработке уникального дизайна продукции.

Почему лампочки покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Когалым и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Когалыму ?

    Доставка товара по Когалыму осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Когалыму ?

    Стоимость доставки по Когалыму рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Когалыму осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Когалыму телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Когалыме при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Когалыму с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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