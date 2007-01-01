Выбор стульев для заведений общепита крайне важен. От выбора зависит комфорт гостей, оформление зала и имидж заведения. Сегодня на рынке представлен большой ассортимент мебели для столовых, кафе и ресторанов различных по конфигурации, материалам, размерам и расцветкам. В зависимости от этих критериев изменяется и цена изделия.
Стулья – неотъемлемая часть любой столовой или кафе. Для многих заведений преимущественно подходят легкие модели с легким весом. У многих легкий вес мебели ассоциируется с чем-то непрочным и хрупким. Давайте разберемся, что из себя представляют легкие материалы.
Основой прочности служит каркас. Поэтому при выборе следует особое внимание обратить на материал опоры мебели. Как правило, самым прочным материалом считается металл. Например, изящные тонкие ножки из хромированной стали весят не больше 4 кг, но способны выдержать нагрузку до 120 кг.
Каркас из твердых пород дерева ценится за устойчивость и долговечность. Чаще всего механизм крепления изготавливают из стали, что позволяет выдерживать еще большие нагрузки. В качестве сидения для легких стульев используется повышенной прочности пластик, изготавливаемый по особой технике производства.
Все больше набирают популярность стулья, состоящие из полипропилена –материал с отличными потребительскими свойствам и универсальностью использования. Такие модели ценятся за практичность, легкий уход и низкую стоимость. Стулья из полипропилена способны выдержать нагрузку до 150 кг!
Аксессуары
Часто легкие стулья не имеют обивки из текстиля и мягкой подкладки. Чтобы гостям было комфортнее сидеть, можно использовать специальные подушки и чехлы, которые обеспечивают мягкость, а еще защищают мебель от внешних негативных воздействий.
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При выборе доставки по Воркуте с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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