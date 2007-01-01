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              Товары по акции

              Легкие стулья в Йошкар-Оле оптом

              от 4 790 ₽

              Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Йошкар-Оле и Республике Марий Эл

              Настоящее фото товара Стул Dystopia Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
              6 190 ₽
              Оптовая цена
              5
              Стул Dystopia Желтый, пластиковый
              Настоящее фото товара Стул Лили Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
              7 190 ₽
              Оптовая цена
              4.1
              Стул Лили Прозрачный, пластиковый
              Настоящее фото товара Стул Лили Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
              7 190 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Стул Лили Дымчатый, пластиковый
              Настоящее фото товара Стул Лили Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
              7 190 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Стул Лили Красный, пластиковый
              Настоящее фото товара Стул Лили Бежевый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
              7 190 ₽
              Оптовая цена
              4.1
              Стул Лили Бежевый, пластиковый
              Настоящее фото товара Стул Кристалл Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
              6 490 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Стул Кристалл Красный, пластиковый
              Настоящее фото товара Стул Кристалл Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
              6 490 ₽
              Оптовая цена
              5
              Стул Кристалл Желтый, пластиковый
              Настоящее фото товара Стул Гиза Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
              5 190 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Стул Гиза Желтый, пластиковый
              Настоящее фото товара Стул Тобиас Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
              6 390 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Стул Тобиас Прозрачный, пластиковый
              Настоящее фото товара Стул Тобиас Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
              6 390 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Стул Тобиас Синий, пластиковый
              Настоящее фото товара Стул Тобиас Фиолетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
              6 390 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Стул Тобиас Фиолетовый, пластиковый
              Настоящее фото товара Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
              13 990 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
              Настоящее фото товара Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
              13 990 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый
              Настоящее фото товара Стул Во Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
              6 290 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Стул Во Прозрачный, пластиковый
              Настоящее фото товара Стул Во Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
              6 290 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Стул Во Синий, пластиковый
              Настоящее фото товара Стул пластиковый плетеный Daytona, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
              4 790 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Стул пластиковый плетеный Daytona, коричневый
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              Легкие стулья в Йошкар-Оле

              Выбор стульев для заведений общепита крайне важен. От выбора зависит комфорт гостей, оформление зала и имидж заведения. Сегодня на рынке представлен большой ассортимент мебели для столовых, кафе и ресторанов различных по конфигурации, материалам, размерам и расцветкам. В зависимости от этих критериев изменяется и цена изделия.

              Стулья – неотъемлемая часть любой столовой или кафе. Для многих заведений преимущественно подходят легкие модели с легким весом. У многих легкий вес мебели ассоциируется с чем-то непрочным и хрупким. Давайте разберемся, что из себя представляют легкие материалы.

              Легкие стулья – удобно и надежно!

              Основой прочности служит каркас. Поэтому при выборе следует особое внимание обратить на материал опоры мебели. Как правило, самым прочным материалом считается металл. Например, изящные тонкие ножки из хромированной стали весят не больше 4 кг, но способны выдержать нагрузку до 120 кг.

              Каркас из твердых пород дерева ценится за устойчивость и долговечность. Чаще всего механизм крепления изготавливают из стали, что позволяет выдерживать еще большие нагрузки. В качестве сидения для легких стульев используется повышенной прочности пластик, изготавливаемый по особой технике производства.

              Все больше набирают популярность стулья, состоящие из полипропилена –материал с отличными потребительскими свойствам и универсальностью использования. Такие модели ценятся за практичность, легкий уход и низкую стоимость. Стулья из полипропилена способны выдержать нагрузку до 150 кг!

              Аксессуары

              Часто легкие стулья не имеют обивки из текстиля и мягкой подкладки. Чтобы гостям было комфортнее сидеть, можно использовать специальные подушки и чехлы, которые обеспечивают мягкость, а еще защищают мебель от внешних негативных воздействий.

              Где купить легкие стулья для кафе оптом в Йошкар-Оле?

              ChiedoCover– это интернет-магазин товаров для сферы HoReCa. В каталоге товаров представлен большой выбор легких стульев моделей, созданных по мотивам известных дизайнеров. Цвет стульев может быть любым. При заказе оптовой партии товаров действует скидка. Подробности уточняйте у менеджера по телефону.

              Мы поставляем мебель и текстиль собственного производства во все районы города Йошкар-Ола, а также по Республике Марий Эл. Доставка осуществляется любой транспортной компанией на выбор клиента.

              Почему легкие стулья покупают в ChiedoCover?

              • Более 3000 моделей

                стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

              • Гарантия

                Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

              • Пробники

                Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

              • Оперативное производство

                Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

              • Индивидуальные заказы

                Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

              • Доставка в Йошкар-Олу и другие города России и ближнего зарубежья

                Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
                Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

              • Полный пакет документов

                Мы представляем все необходимые документы:
                накладные, счета-фактуры, договоры.

              • Выгодные предложения

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              • Гарантированное качество продукции

                Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

              • Частичная оплата

                Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

              Подробнее о ChiedoCover

              Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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              Частые вопросы

              • 🚚 Как осуществляется доставка по Йошкар-Оле ?

                Доставка товара по Йошкар-Оле осуществляется транспортными компаниями.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Йошкар-Оле ?

                Стоимость доставки по Йошкар-Оле рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

                Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

                • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
                • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

                Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

                Доставка текстиля по Йошкар-Оле осуществляется бесплатно.

              • ❓ Возможен ли самовывоз?

                Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

                • Самовывоз со склада в Москве;
                • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
                • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
                • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
              • 💳 Как происходит оплата?

                Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

                • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
                • Возможна частичная оплата
                • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

                Подробная информация на странице Оплата

              • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

                Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

                Подробная информация на странице Гарантия

              • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

                Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

                Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

              • ✅ Как сделать заказ?
                1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
                2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
                3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Йошкар-Оле телефону +7 922 906 67 77
                4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
                5. Оплата доставки происходит в Йошкар-Оле при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

                Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

                При выборе доставки по Йошкар-Оле с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

              • 🪑 Вы производители или перепродаете?

                Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

              • 💥 Есть ли скидки?

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

                С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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