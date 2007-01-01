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В летнее время в Георгиевске открываются еще больше кафе и ресторанов, имеющий террасы или веранды. Одно удовольствие оказаться в каком-нибудь уютном заведении и наслаждаться приятной атмосферой, кухней и, конечно, удобной и комфортной мебелью. Сегодня мы поговорим о том, какие летние стулья следует выбирать для своего ресторана или кафе, а также выделим главные особенности и принципы отбора.
Сегодня одними из самых популярных цветов являются природные мотивы: зеленый, желтый, красный, а также салатовый и другие. Хорошим спросом пользуются летние стулья для кафе. Стул — это основа любого интерьера, поэтому очень важно найти оптимальное сочетание высокого качества и приемлемой стоимости изделия. В кафе или ресторане рекомендуется выбирать мебель, которая отлично сочетается с основным интерьером в помещении. Красивые летние стулья не просто станут комфортным местом для сиденья, но и украсят любое заведение.
Из большого многообразия моделей, которые представлены на российском мебельном рынке, хитом продаж являются пластиковые летние стулья. Это очень качественные и роскошные модели, прекрасно дополняющие любой интерьер. Многие специалисты отмечают современное качество пластика, данные изделия не источают неприятные запахи, даже новые модели абсолютно безопасны и рекомендованы к использованию в местах общественного питания. Сегодня в нашем каталоге продукции имеются модели различных цветов. Яркие и цветные летние стулья будут удачно смотреться с основным интерьером, выполненным в природных тонах.
Рестораны и кафе, открывающие летние веранды или террасы возле своего заведения нуждаются в качественном и стильном мебельном оснащении. Летние стулья для веранд успешно преобразят любой интерьер и станут незаменимым элементом меблировки помещения. Им не страшна непогода и изменчивые климатические условия: они стойко переносят дожди и порывистые ветер. Износостойкость — одно из их преимуществ, данные изделия на протяжении длительного времени сохраняют свой первоначальный внешний вид, несмотря на интенсивные нагрузки и полную посадку.
Итак, хорошие летние стулья — настоящий подарок любому кафе и ресторану. Если Вы желаете произвести мебельное оснащение своего заведения, то обратите повышенное внимание на данные модели. Они привлекут внимание посетителей своим удобством, а также комфортом и приятным эстетическим внешним видом.
Компания ChiedoCover осуществляет производство и продажу банкетной мебели. Мы оказываем целый комплекс услуг по меблировке заведений общественного питания. Наша компания дорожит каждым клиентом, у нас лучшие сотрудники в отделе контроля качества, поэтому можете быть полностью уверены — наша мебель прослужит Вам очень долго и будет радовать Вас своим уютом и комфортом.
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Доставка товара по Георгиевску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Георгиевску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Георгиевску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Георгиевску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня