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          Товары по акции

          Летние стулья в Хабаровске оптом

          от 1 290 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Хабаровску и Хабаровскому краю

          Настоящее фото товара Стул уличный из реек, темный, произведённого компанией ChiedoCover-19%
          1 290 ₽1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул уличный из реек, темный
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Kubbe, плетеное из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
          12 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кресло подвесное Kubbe, плетеное из искусственного ротанга
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Vallen из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
          12 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло подвесное Vallen из искусственного ротанга
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Rosson из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло подвесное Rosson из искусственного ротанга
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Backe из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло подвесное Backe из искусственного ротанга
          Настоящее фото товара Стул CAFE (сталь), произведённого компанией ChiedoCover-29%
          2 570 ₽3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул CAFE (сталь)
          Настоящее фото товара Стул ASTI (сталь), произведённого компанией ChiedoCover
          2 710 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул ASTI (сталь)
          Настоящее фото товара Стул CAFE2 (сталь), произведённого компанией ChiedoCover-6%
          3 490 ₽3 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул CAFE2 (сталь)
          Настоящее фото товара Стул CAFE2 (алюминий), произведённого компанией ChiedoCover
          4 225 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул CAFE2 (алюминий)
          Настоящее фото товара Стул CAFE3 (сталь), произведённого компанией ChiedoCover
          3 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул CAFE3 (сталь)
          Настоящее фото товара Стул CAFE3 (алюминий), произведённого компанией ChiedoCover
          4 225 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул CAFE3 (алюминий)
          Настоящее фото товара Стул REMI (сталь), произведённого компанией ChiedoCover
          3 005 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул REMI (сталь)
          Настоящее фото товара Стул NANT3, произведённого компанией ChiedoCover
          4 865 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул NANT3
          Настоящее фото товара Стул NANT2, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          5 490 ₽6 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул NANT2
          Настоящее фото товара Стул NANT, произведённого компанией ChiedoCover
          6 080 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул NANT
          Настоящее фото товара Кресло KLERMON, произведённого компанией ChiedoCover
          6 795 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло KLERMON
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          Летние стулья — изумительная меблировка для любого кафе или ресторана

          В летнее время в Хабаровске открываются еще больше кафе и ресторанов, имеющий террасы или веранды. Одно удовольствие оказаться в каком-нибудь уютном заведении и наслаждаться приятной атмосферой, кухней и, конечно, удобной и комфортной мебелью. Сегодня мы поговорим о том, какие летние стулья следует выбирать для своего ресторана или кафе, а также выделим главные особенности и принципы отбора.

          Летние стулья для кафе

          Сегодня одними из самых популярных цветов являются природные мотивы: зеленый, желтый, красный, а также салатовый и другие. Хорошим спросом пользуются летние стулья для кафе. Стул — это основа любого интерьера, поэтому очень важно найти оптимальное сочетание высокого качества и приемлемой стоимости изделия. В кафе или ресторане рекомендуется выбирать мебель, которая отлично сочетается с основным интерьером в помещении. Красивые летние стулья не просто станут комфортным местом для сиденья, но и украсят любое заведение.

          Пластиковые летние стулья

          Из большого многообразия моделей, которые представлены на российском мебельном рынке, хитом продаж являются пластиковые летние стулья. Это очень качественные и роскошные модели, прекрасно дополняющие любой интерьер. Многие специалисты отмечают современное качество пластика, данные изделия не источают неприятные запахи, даже новые модели абсолютно безопасны и рекомендованы к использованию в местах общественного питания. Сегодня в нашем каталоге продукции имеются модели различных цветов. Яркие и цветные летние стулья будут удачно смотреться с основным интерьером, выполненным в природных тонах.

          Летние стулья для веранд

          Рестораны и кафе, открывающие летние веранды или террасы возле своего заведения нуждаются в качественном и стильном мебельном оснащении. Летние стулья для веранд успешно преобразят любой интерьер и станут незаменимым элементом меблировки помещения. Им не страшна непогода и изменчивые климатические условия: они стойко переносят дожди и порывистые ветер. Износостойкость — одно из их преимуществ, данные изделия на протяжении длительного времени сохраняют свой первоначальный внешний вид, несмотря на интенсивные нагрузки и полную посадку.

          Итак, хорошие летние стулья — настоящий подарок любому кафе и ресторану. Если Вы желаете произвести мебельное оснащение своего заведения, то обратите повышенное внимание на данные модели. Они привлекут внимание посетителей своим удобством, а также комфортом и приятным эстетическим внешним видом.

          Где купить летние стулья в Хабаровске?

          Компания ChiedoCover осуществляет производство и продажу банкетной мебели. Мы оказываем целый комплекс услуг по меблировке заведений общественного питания. Наша компания дорожит каждым клиентом, у нас лучшие сотрудники в отделе контроля качества, поэтому можете быть полностью уверены — наша мебель прослужит Вам очень долго и будет радовать Вас своим уютом и комфортом.

          Купить летние стулья в Хабаровске просто, Вам нужно перейти на наш сайт, оформить заказ и в самое ближайшее время с Вами свяжутся наши компетентные и опытные менеджеры. Они обладают необходимыми знаниями относительно новых тенденций и актуальных моделей, поэтому с радостью смогут порекомендовать Вам нашу лучшую мебель.

          Почему летние стулья покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Хабаровск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Хабаровску ?

            Доставка товара по Хабаровску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Хабаровску ?

            Стоимость доставки по Хабаровску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Хабаровску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Хабаровску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Хабаровске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Хабаровску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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