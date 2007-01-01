Современное оборудование, которое применяется в обслуживании посетителей Тулы облегчает и упрощает сервис. Связующим звеном между персоналом кафе, гостиниц и ресторанов и посетителями являются линии раздач. Благодаря им гости заведений могут наглядно оценить большой ассортимент кухни, произвести выбор тех блюд и напитков, которые понравились и самим перенести к своему столику.
Основными сферами деятельности линий раздач являются кафе, рестораны, гостиницы, а также места общественного питания и зоны фуд-корта. От правильного выбора моделей иногда во многом зависит успешность их использования. Для того, чтобы не допустить ошибок при выборе линий раздач необходимо принимать во внимание размер и площадь помещения, где находится Ваше заведение, а также посетительскую проходимость, количество столиков и посадочных мест.
Линии раздач по своей форме могут быть прямые, в линию, изогнутые либо в виде отдельных модулей. Классическим решением является установка трех модулей, во-первых, это нейтральные (шкафы для хранения продуктов, а также кухонного инвентаря и столовых предметов). Во-вторых, тепловые модели (используются для горячих и первых блюд) и холодильные (применяются для охлаждения салатов, десертов, холодных закусок). Дополнительным оборудованием к линиям раздач могут выступать различные поворотные модули, диспенсеры для посуды и столовых приборов.
Специалисты ChiedoCover имеют большой опыт в оснащении заведений HoReCa по индивидуальным размерам. Мы предоставляем услуги по обновлению интерьера, а также приложим максимум усилий, чтобы все Ваши идеи нашли свою реализацию. Благодаря слаженной работе всей нашей команды продукция имеет длительный срок эксплуатации, отличается повышенным качеством и обладает доступной ценой.
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Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Туле осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Туле рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Туле осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Туле с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня