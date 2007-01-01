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            Товары по акции

            Линии раздач в Туле оптом

            от 23 100 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Туле и Тульской области

            Настоящее фото товара Прилавок для приборов и подносов Luxstahl ПП-600, произведённого компанией ChiedoCover
            26 400 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Прилавок для приборов и подносов Luxstahl ПП-600
            Настоящее фото товара Прилавок кассовый Luxstahl КК-1200, произведённого компанией ChiedoCover
            35 750 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Прилавок кассовый Luxstahl КК-1200
            Настоящее фото товара Прилавок нейтральный Luxstahl ПН-1200, произведённого компанией ChiedoCover
            39 050 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Прилавок нейтральный Luxstahl ПН-1200
            Настоящее фото товара Прилавок нейтральный Luxstahl ПН-600, произведённого компанией ChiedoCover
            23 100 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Прилавок нейтральный Luxstahl ПН-600
            Настоящее фото товара Мармит первых блюд под электрические супницы Luxstahl МПН-1200, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            46 000 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Мармит первых блюд под электрические супницы Luxstahl МПН-1200
            Настоящее фото товара Модуль угловой наружный Luxstahl УН-90, произведённого компанией ChiedoCover
            26 100 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Модуль угловой наружный Luxstahl УН-90
            Настоящее фото товара Модуль угловой внутренний Luxstahl УВ-90, произведённого компанией ChiedoCover
            33 425 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Модуль угловой внутренний Luxstahl УВ-90
            Настоящее фото товара Стол Шведский охлаждаемый MetalCarrelli (защитное стекло подвижное), произведённого компанией ChiedoCover
            224 461 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Стол Шведский охлаждаемый MetalCarrelli (защитное стекло подвижное)
            Настоящее фото товара Стол Шведский тепловой MetalCarrelli (защитное стекло статичное), произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            147 937 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Стол Шведский тепловой MetalCarrelli (защитное стекло статичное)
            Настоящее фото товара Стол Шведский тепловой MetalCarrelli (защитное стекло подвижное), произведённого компанией ChiedoCover
            185 785 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Стол Шведский тепловой MetalCarrelli (защитное стекло подвижное)
            Настоящее фото товара Стол Шведский тепловой с лампами MetalCarrelli (защитное стекло вверху), произведённого компанией ChiedoCover
            155 534 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Стол Шведский тепловой с лампами MetalCarrelli (защитное стекло вверху)
            Настоящее фото товара Стол Шведский комбинированный MetalCarrelli (защитное стекло статичное), произведённого компанией ChiedoCover
            233 992 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Стол Шведский комбинированный MetalCarrelli (защитное стекло статичное)
            Настоящее фото товара Стол Шведский комбинированный MetalCarrelli (защитное стекло подвижное), произведённого компанией ChiedoCover
            273 981 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Стол Шведский комбинированный MetalCarrelli (защитное стекло подвижное)
            Настоящее фото товара Прилавок для подогрева тарелок MetalCarrelli, произведённого компанией ChiedoCover
            140 311 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Прилавок для подогрева тарелок MetalCarrelli
            Настоящее фото товара Прилавок для подогрева тарелок MetalCarrelli 310D, произведённого компанией ChiedoCover
            139 580 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Прилавок для подогрева тарелок MetalCarrelli 310D
            Настоящее фото товара Модуль нейтральный MetalCarrelli, произведённого компанией ChiedoCover
            75 764 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Модуль нейтральный MetalCarrelli
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            Линии раздач — объединяющее звено между кухней и обеденным столом

            Современное оборудование, которое применяется в обслуживании посетителей Тулы облегчает и упрощает сервис. Связующим звеном между персоналом кафе, гостиниц и ресторанов и посетителями являются линии раздач. Благодаря им гости заведений могут наглядно оценить большой ассортимент кухни, произвести выбор тех блюд и напитков, которые понравились и самим перенести к своему столику.

            Основными сферами деятельности линий раздач являются кафе, рестораны, гостиницы, а также места общественного питания и зоны фуд-корта. От правильного выбора моделей иногда во многом зависит успешность их использования. Для того, чтобы не допустить ошибок при выборе линий раздач необходимо принимать во внимание размер и площадь помещения, где находится Ваше заведение, а также посетительскую проходимость, количество столиков и посадочных мест.

            Линии раздач по своей форме могут быть прямые, в линию, изогнутые либо в виде отдельных модулей. Классическим решением является установка трех модулей, во-первых, это нейтральные (шкафы для хранения продуктов, а также кухонного инвентаря и столовых предметов). Во-вторых, тепловые модели (используются для горячих и первых блюд) и холодильные (применяются для охлаждения салатов, десертов, холодных закусок). Дополнительным оборудованием к линиям раздач могут выступать различные поворотные модули, диспенсеры для посуды и столовых приборов.

            Основные правила выбора линии раздач:

            • функциональность и удобство как персонала, так и посетителей
            • как правило, большим спросом пользуются линии раздач из нержавеющей стали
            • внешний вид должен соответствовать основному декору помещения
            • элементы, которые производят охлаждение и нагрев должны отвечать всем требованиям безопасности и изготовлены из высококачественного материала
            • любые элементы линии раздач должны обладать одной направленностью для подносов

            Где купить качественные линии раздач в Туле и в Тульской области?

            Специалисты ChiedoCover имеют большой опыт в оснащении заведений HoReCa по индивидуальным размерам. Мы предоставляем услуги по обновлению интерьера, а также приложим максимум усилий, чтобы все Ваши идеи нашли свою реализацию. Благодаря слаженной работе всей нашей команды продукция имеет длительный срок эксплуатации, отличается повышенным качеством и обладает доступной ценой.

            Купить недорогие линии раздач в ресторан, гостиницу и кафе Вы можете на сайте нашей компании. Мы отобрали профессиональную команду менеджеров, они имеют хороший опыт на рынке гостинично-ресторанного бизнеса и с легкостью проведут консультацию относительно того или иного товара в каталоге нашей продукции.

            Почему линии раздач покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Тулу и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Туле ?

              Доставка товара по Туле осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Туле ?

              Стоимость доставки по Туле рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Туле осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Туле телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Туле при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Туле с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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