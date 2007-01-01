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          Товары по акции

          Люстры лофт в Биробиджане оптом

          от 1 350 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Биробиджану и Еврейской АО

          Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Grif, произведённого компанией ChiedoCover
          19 470 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра Odeon Light Grif
          Настоящее фото товара Люстра потолочная Citilux Эдисон Венге + Бронза, произведённого компанией ChiedoCover
          10 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Люстра потолочная Citilux Эдисон Венге + Бронза
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Лофт Тана, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подвесной светильник Лофт Тана
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Лофт Таос, произведённого компанией ChiedoCover
          36 400 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подвесной светильник Лофт Таос
          Настоящее фото товара Люстра Eglo Tarbes, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Люстра Eglo Tarbes
          Настоящее фото товара Люстра Lightstar Gabbia, произведённого компанией ChiedoCover
          9 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Люстра Lightstar Gabbia
          Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Foks, произведённого компанией ChiedoCover
          9 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Люстра Odeon Light Foks
          Настоящее фото товара Люстра Lumion Everly , произведённого компанией ChiedoCover
          12 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Люстра Lumion Everly
          Настоящее фото товара Люстра Maytoni Telford , произведённого компанией ChiedoCover
          6 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Люстра Maytoni Telford
          Настоящее фото товара Люстра Eglo Palmones, произведённого компанией ChiedoCover
          10 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра Eglo Palmones
          Настоящее фото товара Люстра Mantra Celeste, произведённого компанией ChiedoCover
          46 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Люстра Mantra Celeste
          Настоящее фото товара Люстра Eglo Charterhouse, произведённого компанией ChiedoCover
          7 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра Eglo Charterhouse
          Настоящее фото товара Люстра Maytoni Spider, произведённого компанией ChiedoCover
          9 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Люстра Maytoni Spider
          Настоящее фото товара Люстра Eglo Loncino, произведённого компанией ChiedoCover
          14 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Люстра Eglo Loncino
          Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Spira, произведённого компанией ChiedoCover
          23 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Люстра Odeon Light Spira
          Настоящее фото товара Люстра Divinare Polidero, произведённого компанией ChiedoCover
          22 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра Divinare Polidero
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          Необычность и небрежность люстры Лофт — залог притяжения посетителей в вашем бизнесе

          Наполненные воздухом помещения, а также минимальная отделка и небольшое использование декора в интерьере заведения — это современный Лофт стиль. В Москве на сегодняшний день встречается множество кафе и ресторанов в этом стиле.

          Просторные комнаты, не обработанные и не отделанные стены в сочетании с большими окнами требуют грамотного просчета осветительных приборов. Особенностью люстры Лофт является небольшая небрежность и необычность форм. Неповторимый дизайн точно позволит выделиться на фоне остальных заведений и станет визитной карточкой кафе или ресторана. Необходимо учитывать, что люстры Лофт должны подчеркивать непринужденный шик и роскошь в интерьере.

          Интересным решением станут подвесные светильники, правильным будет использовать разную высоту плафонов. Здесь важно учитывать два момента: оригинальность, такое расположение плафонов подчеркнет уникальность стиля и сделает помещение более освещенным. Люстры Лофт также можно монтировать на различных декоративных балках, чаще всего их размещают над посадочными местами и столиками, в зоне отдыха или на барной стойке. Дорого и презентабельно выглядят люстры Лофт в форме паука. Она станет великолепным источником света, выделит неординарность Вашего заведения и укажет на аскетичный стиль.

          Сегодня актуальны следующие тона люстры Лофт: красный, коричневый, а также шоколадный и оттенки металлов (золото, медь, серебро, бронза). По мнению многих декораторов, для того, чтобы дополнить Лофт необходимо выбирать модели, выполненные в брутальном стиле, где по самому минимуму уделяется внимание декоративны элементам. Важно помнить, что помещение должно быть наполнено светом, одной из лучших моделей станет именно та, которая максимально отобразит грубый индустриальный стиль.

          Где купить необычные люстры Лофт в Биробиджане и в Еврейской АО?

          Компания ChiedoCover рада находить самые разные варианты оснащения банкетной мебели и текстиля для гостиниц, ресторанов и кафе. Мы имеем богатый опыт в этой сфере, поэтому сможем решить самые трудные задачи. Если Вы не смогли определиться или не нашли подходящего варианта, тогда Вам нужно обратиться именно к нам. Наши сотрудники и работники постоянно повышают свой профессиональный статус, отслеживают мировые модные тенденции.

          Купить люстры Лофт в Биробиджане можно на нашем сайте. Помимо освещения, мы предлагаем стулья и столы собственного производства, аксессуары и дополнительное оборудование. У нас всегда имеются сезонные скидки, акции. Чтобы сделать заказ нужно обратиться в отдел продаж нашей компании, на сайте указаны контактные телефоны наших специалистов.

          Почему люстры лофт покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Биробиджан и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Биробиджану ?

            Доставка товара по Биробиджану осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Биробиджану ?

            Стоимость доставки по Биробиджану рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Биробиджану осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Биробиджану телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Биробиджане при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Биробиджану с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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