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Наполненные воздухом помещения, а также минимальная отделка и небольшое использование декора в интерьере заведения — это современный Лофт стиль. В Москве на сегодняшний день встречается множество кафе и ресторанов в этом стиле.
Просторные комнаты, не обработанные и не отделанные стены в сочетании с большими окнами требуют грамотного просчета осветительных приборов. Особенностью люстры Лофт является небольшая небрежность и необычность форм. Неповторимый дизайн точно позволит выделиться на фоне остальных заведений и станет визитной карточкой кафе или ресторана. Необходимо учитывать, что люстры Лофт должны подчеркивать непринужденный шик и роскошь в интерьере.
Интересным решением станут подвесные светильники, правильным будет использовать разную высоту плафонов. Здесь важно учитывать два момента: оригинальность, такое расположение плафонов подчеркнет уникальность стиля и сделает помещение более освещенным. Люстры Лофт также можно монтировать на различных декоративных балках, чаще всего их размещают над посадочными местами и столиками, в зоне отдыха или на барной стойке. Дорого и презентабельно выглядят люстры Лофт в форме паука. Она станет великолепным источником света, выделит неординарность Вашего заведения и укажет на аскетичный стиль.
Сегодня актуальны следующие тона люстры Лофт: красный, коричневый, а также шоколадный и оттенки металлов (золото, медь, серебро, бронза). По мнению многих декораторов, для того, чтобы дополнить Лофт необходимо выбирать модели, выполненные в брутальном стиле, где по самому минимуму уделяется внимание декоративны элементам. Важно помнить, что помещение должно быть наполнено светом, одной из лучших моделей станет именно та, которая максимально отобразит грубый индустриальный стиль.
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Доставка текстиля по Новошахтинску осуществляется бесплатно.
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Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Новошахтинску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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