Люстры лофт в Пятигорске оптом

от 5 900 ₽

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Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция XXX, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Светильник лофт Трапеция XXX
Настоящее фото товара Светильник лофт XXX, произведённого компанией ChiedoCover
7 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Светильник лофт XXX
Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01143, произведённого компанией ChiedoCover
5 900 ₽
Оптовая цена
4.8
Светильник подвесной KH01143
Настоящее фото товара Подвесная люстра Ana, произведённого компанией ChiedoCover
20 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Подвесная люстра Ana
Настоящее фото товара Подвесная люстра Anadarko, произведённого компанией ChiedoCover
27 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Подвесная люстра Anadarko
Настоящее фото товара Подвесная люстра Andria, произведённого компанией ChiedoCover
13 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Подвесная люстра Andria
Настоящее фото товара Подвесная люстра Annecy, произведённого компанией ChiedoCover
28 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Подвесная люстра Annecy
Настоящее фото товара Подвесная люстра Ashley, произведённого компанией ChiedoCover
26 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Подвесная люстра Ashley
Настоящее фото товара Подвесная люстра Goldsboro, произведённого компанией ChiedoCover
17 290 ₽
Оптовая цена
5
Подвесная люстра Goldsboro
Настоящее фото товара Подвесная люстра Hope, произведённого компанией ChiedoCover
16 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Подвесная люстра Hope
Настоящее фото товара Подвесная люстра Jasper, произведённого компанией ChiedoCover
21 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Подвесная люстра Jasper
Настоящее фото товара Подвесная люстра Macerata, произведённого компанией ChiedoCover
15 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Подвесная люстра Macerata
Настоящее фото товара Подвесная люстра Mildura, произведённого компанией ChiedoCover
21 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Подвесная люстра Mildura
Настоящее фото товара Подвесная люстра Milena, произведённого компанией ChiedoCover
20 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Подвесная люстра Milena
Настоящее фото товара Подвесная люстра Newhaven, произведённого компанией ChiedoCover
21 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Подвесная люстра Newhaven
Настоящее фото товара Подвесная люстра Pawtucket, произведённого компанией ChiedoCover
21 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Подвесная люстра Pawtucket
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Необычность и небрежность люстры Лофт — залог притяжения посетителей в вашем бизнесе

Наполненные воздухом помещения, а также минимальная отделка и небольшое использование декора в интерьере заведения — это современный Лофт стиль. В Москве на сегодняшний день встречается множество кафе и ресторанов в этом стиле.

Просторные комнаты, не обработанные и не отделанные стены в сочетании с большими окнами требуют грамотного просчета осветительных приборов. Особенностью люстры Лофт является небольшая небрежность и необычность форм. Неповторимый дизайн точно позволит выделиться на фоне остальных заведений и станет визитной карточкой кафе или ресторана. Необходимо учитывать, что люстры Лофт должны подчеркивать непринужденный шик и роскошь в интерьере.

Интересным решением станут подвесные светильники, правильным будет использовать разную высоту плафонов. Здесь важно учитывать два момента: оригинальность, такое расположение плафонов подчеркнет уникальность стиля и сделает помещение более освещенным. Люстры Лофт также можно монтировать на различных декоративных балках, чаще всего их размещают над посадочными местами и столиками, в зоне отдыха или на барной стойке. Дорого и презентабельно выглядят люстры Лофт в форме паука. Она станет великолепным источником света, выделит неординарность Вашего заведения и укажет на аскетичный стиль.

Сегодня актуальны следующие тона люстры Лофт: красный, коричневый, а также шоколадный и оттенки металлов (золото, медь, серебро, бронза). По мнению многих декораторов, для того, чтобы дополнить Лофт необходимо выбирать модели, выполненные в брутальном стиле, где по самому минимуму уделяется внимание декоративны элементам. Важно помнить, что помещение должно быть наполнено светом, одной из лучших моделей станет именно та, которая максимально отобразит грубый индустриальный стиль.

Где купить необычные люстры Лофт в Пятигорске и в Ставропольском крае?

Компания ChiedoCover рада находить самые разные варианты оснащения банкетной мебели и текстиля для гостиниц, ресторанов и кафе. Мы имеем богатый опыт в этой сфере, поэтому сможем решить самые трудные задачи. Если Вы не смогли определиться или не нашли подходящего варианта, тогда Вам нужно обратиться именно к нам. Наши сотрудники и работники постоянно повышают свой профессиональный статус, отслеживают мировые модные тенденции.

Купить люстры Лофт в Пятигорске можно на нашем сайте. Помимо освещения, мы предлагаем стулья и столы собственного производства, аксессуары и дополнительное оборудование. У нас всегда имеются сезонные скидки, акции. Чтобы сделать заказ нужно обратиться в отдел продаж нашей компании, на сайте указаны контактные телефоны наших специалистов.

Почему люстры лофт покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Пятигорск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Пятигорску ?

    Доставка товара по Пятигорску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Пятигорску ?

    Стоимость доставки по Пятигорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Пятигорску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Пятигорску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Пятигорске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Пятигорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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