Наполнение светом помещения мест общественного питания, а также гостиницы или отеля — это одна из определяющих задач, поскольку даже небольшие световые изменения могут достаточно сильно изменить атмосферу и общее ощущение от заведения. В данной статье дадим общие рекомендации по выбору люстры для кафе, ресторана или гостиницы.
Современные люстры в гостинично-ресторанном бизнесе, как правило, решают две поставленные задачи: освещение и наполнение декором. Согласно одному исследованию, если Вы зайдете абсолютно в любое заведение, то непременно обратите внимание на люстры или на какой-то другой осветительный прибор, который является освещением. В каком бы мы помещении не находились наш взгляд автоматически поднимается вверх. Следовательно от хорошего выбора дизайнерской люстры будет зависеть большая часть общего мнения, которое будет формироваться у гостей Вашего заведения.
Сегодня люстры для гостиниц и ресторана бывают подвесными, потолочными, а также лофт и другие. Во многом от того какой интерьер в Вашем заведении зависит форма, вид, дизайн и другие детали выбора качественной люстры.
Подвесные люстры широко применяются в ресторанах классического стиля, благодаря широкому ассортименту, сегодня можно легко выбрать интересные люстры, которые, возможно, займут одно из главных мест в интерьере заведения. Актуальным цветовым решением выглядят люстры традиционных нежных, постельных тонов или же ярких, цветных, которые органичны в кафе или ресторанах экологического стиля.
Потолочные люстры превосходно будут смотреться в гостиницах и отелях в зоне ожидания или в зоне ресепшена, подобрав при этом роскошную, необычную люстру, Вы сможете привлечь внимание и сразу расположить к себе Ваших потенциальных посетителей и гостей. Хрустальные люстры изумительно выглядят практически в любых интерьерах заведения, они олицетворяют статусность, презентабельность и богатство. Такие модели также будут гармонировать с интерьером хороших и дорогих ресторанов.
Особое место занимают люстры в стиле арт-деко, они имеют строгие геометрические линии, которые искусно сочетаются с необычным орнаментом и другими узорами: не обратить внимание на такое освещение просто нельзя. Такие модели отличает тонкий стиль, претенциозность, а также роскошь и шик. В этом стиле, как правило, используется хрусталь и другие дорогие материалы. Помимо того, в направлении арт-деко часто применяются аутентичные люстры, они изготавливаются из стекла и металла, обладают редким дизайном и создадут непередаваемую атмосферу изысканности и богемной роскоши.
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