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          Товары по акции

          Люстры в Буденновске оптом

          от 1 350 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Буденновску и Ставропольскому краю

          Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Krona, произведённого компанией ChiedoCover
          13 739 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра Odeon Light Krona
          Настоящее фото товара Люстра Arti Lampadari Todi , произведённого компанией ChiedoCover
          21 114 ₽
          Оптовая цена
          5
          Люстра Arti Lampadari Todi
          Настоящее фото товара Люстра Taro 6, произведённого компанией ChiedoCover
          23 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра Taro 6
          Настоящее фото товара Люстра Leti 12, произведённого компанией ChiedoCover
          51 900 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Люстра Leti 12
          Настоящее фото товара Люстра Leti 8, произведённого компанией ChiedoCover
          33 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Люстра Leti 8
          Настоящее фото товара Люстра Leti 6, произведённого компанией ChiedoCover
          28 900 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра Leti 6
          Настоящее фото товара Люстра Bubble Dreams 8, произведённого компанией ChiedoCover
          34 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра Bubble Dreams 8
          Настоящее фото товара Люстра Bubble Dreams 6, произведённого компанией ChiedoCover
          26 900 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Люстра Bubble Dreams 6
          Настоящее фото товара Люстра Acqua 10, произведённого компанией ChiedoCover
          33 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Люстра Acqua 10
          Настоящее фото товара Люстра Acqua 8, произведённого компанией ChiedoCover
          26 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Люстра Acqua 8
          Настоящее фото товара Люстра Acqua 6, произведённого компанией ChiedoCover
          21 800 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра Acqua 6
          Настоящее фото товара Люстра Cecilia 15, произведённого компанией ChiedoCover
          39 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Люстра Cecilia 15
          Настоящее фото товара Люстра Cecilia 10, произведённого компанией ChiedoCover
          34 900 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Люстра Cecilia 10
          Настоящее фото товара Люстра Cecilia 8, произведённого компанией ChiedoCover
          29 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Люстра Cecilia 8
          Настоящее фото товара Люстра Cecilia 6, произведённого компанией ChiedoCover
          22 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Люстра Cecilia 6
          Настоящее фото товара Люстра Ontario 15, произведённого компанией ChiedoCover
          72 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Люстра Ontario 15
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          Общие рекомендации по выбору люстры в гостинично-ресторанном бизнесе

          Наполнение светом помещения мест общественного питания, а также гостиницы или отеля — это одна из определяющих задач, поскольку даже небольшие световые изменения могут достаточно сильно изменить атмосферу и общее ощущение от заведения. В данной статье дадим общие рекомендации по выбору люстры для кафе, ресторана или гостиницы.

          Какие люстры бывают?

          Современные люстры в гостинично-ресторанном бизнесе, как правило, решают две поставленные задачи: освещение и наполнение декором. Согласно одному исследованию, если Вы зайдете абсолютно в любое заведение, то непременно обратите внимание на люстры или на какой-то другой осветительный прибор, который является освещением. В каком бы мы помещении не находились наш взгляд автоматически поднимается вверх. Следовательно от хорошего выбора дизайнерской люстры будет зависеть большая часть общего мнения, которое будет формироваться у гостей Вашего заведения.

          Сегодня люстры для гостиниц и ресторана бывают подвесными, потолочными, а также лофт и другие. Во многом от того какой интерьер в Вашем заведении зависит форма, вид, дизайн и другие детали выбора качественной люстры.

          Подвесные и потолочные люстры для HoReCa

          Подвесные люстры широко применяются в ресторанах классического стиля, благодаря широкому ассортименту, сегодня можно легко выбрать интересные люстры, которые, возможно, займут одно из главных мест в интерьере заведения. Актуальным цветовым решением выглядят люстры традиционных нежных, постельных тонов или же ярких, цветных, которые органичны в кафе или ресторанах экологического стиля.

          Потолочные люстры превосходно будут смотреться в гостиницах и отелях в зоне ожидания или в зоне ресепшена, подобрав при этом роскошную, необычную люстру, Вы сможете привлечь внимание и сразу расположить к себе Ваших потенциальных посетителей и гостей. Хрустальные люстры изумительно выглядят практически в любых интерьерах заведения, они олицетворяют статусность, презентабельность и богатство. Такие модели также будут гармонировать с интерьером хороших и дорогих ресторанов.

          Люстры арт-деко

          Особое место занимают люстры в стиле арт-деко, они имеют строгие геометрические линии, которые искусно сочетаются с необычным орнаментом и другими узорами: не обратить внимание на такое освещение просто нельзя. Такие модели отличает тонкий стиль, претенциозность, а также роскошь и шик. В этом стиле, как правило, используется хрусталь и другие дорогие материалы. Помимо того, в направлении арт-деко часто применяются аутентичные люстры, они изготавливаются из стекла и металла, обладают редким дизайном и создадут непередаваемую атмосферу изысканности и богемной роскоши.

          Где купить люстры в Буденновске в ресторан, гостиницу или отель?

          Производство и продажа банкетной мебели и текстиля — основная и приоритетная деятельность предприятия ChiedoCover. В нашем каталоге продукции Вы найдете мебель и аксессуары на любой вкус и кошелек. Ключевыми преимуществами нашей компании являются: быстрые сроки изготовления и доставки товаров до клиента, а также надежность и большой срок службы.

          Купить люстру в Буденновске Вы можете на сайте нашей компании. Сделайте выбор, свяжитесь с нашими опытными менеджерами, они ответят на все интересующие Вас вопросы.

          Почему люстры покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Буденновск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Буденновску ?

            Доставка товара по Буденновску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Буденновску ?

            Стоимость доставки по Буденновску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Буденновску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Буденновску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Буденновске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Буденновску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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