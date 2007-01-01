+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции

          Люстры в Чите оптом

          от 1 350 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Чите и Забайкальскому краю

          Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Kavalle, произведённого компанией ChiedoCover
          14 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра Odeon Light Kavalle
          Настоящее фото товара Люстра подвесная Imex MD Classic, произведённого компанией ChiedoCover
          4 550 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Люстра подвесная Imex MD Classic
          Настоящее фото товара Подвесная люстра Imex KL Bronse, произведённого компанией ChiedoCover
          4 432 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подвесная люстра Imex KL Bronse
          Настоящее фото товара Люстра подвесная Imex KL, произведённого компанией ChiedoCover
          3 835 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра подвесная Imex KL
          Настоящее фото товара Люстра подвесная Imex KL Gold, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          6 563 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Люстра подвесная Imex KL Gold
          Настоящее фото товара Люстра подвесная Imex KL White, произведённого компанией ChiedoCover
          8 568 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Люстра подвесная Imex KL White
          Настоящее фото товара Люстра подвесная Imex KL, произведённого компанией ChiedoCover
          6 125 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра подвесная Imex KL
          Настоящее фото товара Люстра Citilux Ровена бронза, произведённого компанией ChiedoCover
          7 900 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра Citilux Ровена бронза
          Настоящее фото товара Люстра Citilux CL Грета Хром, произведённого компанией ChiedoCover
          14 900 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра Citilux CL Грета Хром
          Настоящее фото товара Люстра подвесная Citilux Ровена белая, произведённого компанией ChiedoCover
          29 000 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Люстра подвесная Citilux Ровена белая
          Настоящее фото товара Люстра подвесная Citilux Дрезден, произведённого компанией ChiedoCover
          13 800 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Люстра подвесная Citilux Дрезден
          Настоящее фото товара Люстра подвесная Citilux Базель, произведённого компанией ChiedoCover
          7 370 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Люстра подвесная Citilux Базель
          Настоящее фото товара Люстра подвесная Citilux Бонна, произведённого компанией ChiedoCover
          9 300 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Люстра подвесная Citilux Бонна
          Настоящее фото товара Люстра подвесная Citilux Гера, произведённого компанией ChiedoCover
          19 900 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Люстра подвесная Citilux Гера
          Настоящее фото товара Люстра подвесная Citilux Базель бронза, произведённого компанией ChiedoCover
          7 370 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Люстра подвесная Citilux Базель бронза
          Настоящее фото товара Люстра на штанге Citilux Калипсо, произведённого компанией ChiedoCover
          19 900 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Люстра на штанге Citilux Калипсо
          Смотреть все

          Общие рекомендации по выбору люстры в гостинично-ресторанном бизнесе

          Наполнение светом помещения мест общественного питания, а также гостиницы или отеля — это одна из определяющих задач, поскольку даже небольшие световые изменения могут достаточно сильно изменить атмосферу и общее ощущение от заведения. В данной статье дадим общие рекомендации по выбору люстры для кафе, ресторана или гостиницы.

          Какие люстры бывают?

          Современные люстры в гостинично-ресторанном бизнесе, как правило, решают две поставленные задачи: освещение и наполнение декором. Согласно одному исследованию, если Вы зайдете абсолютно в любое заведение, то непременно обратите внимание на люстры или на какой-то другой осветительный прибор, который является освещением. В каком бы мы помещении не находились наш взгляд автоматически поднимается вверх. Следовательно от хорошего выбора дизайнерской люстры будет зависеть большая часть общего мнения, которое будет формироваться у гостей Вашего заведения.

          Сегодня люстры для гостиниц и ресторана бывают подвесными, потолочными, а также лофт и другие. Во многом от того какой интерьер в Вашем заведении зависит форма, вид, дизайн и другие детали выбора качественной люстры.

          Подвесные и потолочные люстры для HoReCa

          Подвесные люстры широко применяются в ресторанах классического стиля, благодаря широкому ассортименту, сегодня можно легко выбрать интересные люстры, которые, возможно, займут одно из главных мест в интерьере заведения. Актуальным цветовым решением выглядят люстры традиционных нежных, постельных тонов или же ярких, цветных, которые органичны в кафе или ресторанах экологического стиля.

          Потолочные люстры превосходно будут смотреться в гостиницах и отелях в зоне ожидания или в зоне ресепшена, подобрав при этом роскошную, необычную люстру, Вы сможете привлечь внимание и сразу расположить к себе Ваших потенциальных посетителей и гостей. Хрустальные люстры изумительно выглядят практически в любых интерьерах заведения, они олицетворяют статусность, презентабельность и богатство. Такие модели также будут гармонировать с интерьером хороших и дорогих ресторанов.

          Люстры арт-деко

          Особое место занимают люстры в стиле арт-деко, они имеют строгие геометрические линии, которые искусно сочетаются с необычным орнаментом и другими узорами: не обратить внимание на такое освещение просто нельзя. Такие модели отличает тонкий стиль, претенциозность, а также роскошь и шик. В этом стиле, как правило, используется хрусталь и другие дорогие материалы. Помимо того, в направлении арт-деко часто применяются аутентичные люстры, они изготавливаются из стекла и металла, обладают редким дизайном и создадут непередаваемую атмосферу изысканности и богемной роскоши.

          Где купить люстры в Чите в ресторан, гостиницу или отель?

          Производство и продажа банкетной мебели и текстиля — основная и приоритетная деятельность предприятия ChiedoCover. В нашем каталоге продукции Вы найдете мебель и аксессуары на любой вкус и кошелек. Ключевыми преимуществами нашей компании являются: быстрые сроки изготовления и доставки товаров до клиента, а также надежность и большой срок службы.

          Купить люстру в Чите Вы можете на сайте нашей компании. Сделайте выбор, свяжитесь с нашими опытными менеджерами, они ответят на все интересующие Вас вопросы.

          Почему люстры покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Читу и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

          Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Чите ?

            Доставка товара по Чите осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Чите ?

            Стоимость доставки по Чите рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Чите осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Чите телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Чите при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Чите с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

          Есть другие вопросы?

          Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
          с политикой конфиденциальности

          Отзывы о продукции ChiedoCover

          Все отзывы

          Нас рекомендуют