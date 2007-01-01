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              Товары по акции

              Макияжные столы в Ивантеевке оптом

              от 7 490 ₽

              Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ивантеевке и Московской области

              Настоящее фото товара Стол Марсель, произведённого компанией ChiedoCover-34%
              14 690 ₽22 090 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Стол Марсель
              Настоящее фото товара Письменный стол, произведённого компанией ChiedoCover
              85 900 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Письменный стол
              Настоящее фото товара Столик журнальный Лилия, произведённого компанией ChiedoCover
              29 900 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Столик журнальный Лилия
              Настоящее фото товара Журнальный стол Америка, произведённого компанией ChiedoCover
              34 900 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Журнальный стол Америка
              Настоящее фото товара Журнальный стол Консул, произведённого компанией ChiedoCover
              39 900 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Журнальный стол Консул
              Настоящее фото товара Журнальный стол Корона большой, произведённого компанией ChiedoCover
              41 900 ₽
              Оптовая цена
              4.1
              Журнальный стол Корона большой
              Настоящее фото товара Журнальный стол Корона малый, произведённого компанией ChiedoCover
              41 900 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Журнальный стол Корона малый
              Настоящее фото товара Стол Louis, произведённого компанией ChiedoCover
              28 890 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Стол Louis
              Настоящее фото товара Стол Ампир журнальный, произведённого компанией ChiedoCover
              15 000 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Стол Ампир журнальный
              Настоящее фото товара Гримерный столик с зеркалом Абба, бук, произведённого компанией ChiedoCover
              16 090 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Гримерный столик с зеркалом Абба, бук
              Настоящее фото товара Гримерный столик с зеркалом Биттлз, белый, произведённого компанией ChiedoCover
              18 190 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Гримерный столик с зеркалом Биттлз, белый
              Настоящее фото товара Стол туалетный Жемчужина , произведённого компанией ChiedoCover
              14 090 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Стол туалетный Жемчужина
              Настоящее фото товара Туалетный стол Соренто, произведённого компанией ChiedoCover
              7 490 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Туалетный стол Соренто
              Настоящее фото товара Трельяж Ника-люкс, произведённого компанией ChiedoCover
              9 590 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Трельяж Ника-люкс
              Настоящее фото товара Туалетный стол Ника-люкс, произведённого компанией ChiedoCover
              7 690 ₽
              Оптовая цена
              4.1
              Туалетный стол Ника-люкс
              Настоящее фото товара Туалетный стол Neo, произведённого компанией ChiedoCover
              13 990 ₽
              Оптовая цена
              4.1
              Туалетный стол Neo
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              Макияжные столы: повышенное удобство и комфортабельность

              Столы, как и другая мебель, являются неотъемлемой частью нашей жизни. Если грамотно произвести меблировку помещения, то можно упростить жизнь. В данном материале рассмотрим универсальные и многофункциональные макияжные столы. Данная мебель станет рабочим инструментом для специалистов, занимающихся нанесением макияжа — визажист. Они работают над созданием уникального и неповторимого образа, принимая во внимание специфику такой деятельности, важно обеспечить рабочее место удобством и максимальной комфортабельностью. Как выбрать хорошие макияжные столы в Ивантеевке? Приведем самые популярные модели и перечислим их основные характеристики.

              Макияжные столы на металлокаркасе

              Одной из самых распространенных моделей на мебельном рынке являются макияжные столы на металлокаркасе. Рассмотрим данные модели вблизи: металлический каркас предоставляет устойчивость, а также долговечность и износостойкость. Они без труда выдерживают различные механические и физические нагрузки, при этом сохраняя все свои положительные эксплуатационные качества. Помимо того, одним из достоинств также является практичность и нетребовательность в уходе. Даже несмотря на ежедневное использование такие столы не потеряют свой первоначальный внешний вид и справятся со всеми своими функциями. Это прекрасный инструмент для работы визажиста.

              Пластиковые макияжные столы

              Еще одним вариантом изготовления являются пластиковые макияжные столы, в настоящее время на нашем сайте можно выбрать практически любой цвет изделиям, поэтому Вам не составит никакого труда, чтобы удачно вписать их в уже существующий интерьер помещения. Высококачественный пластик не источает никаких посторонних запахов, является абсолютно безопасным для использования. Такие столы очень легко приводятся в порядок, учитывая специфику работы визажиста, одним из главных критериев является простой и легкий уход за мебелью. Пластиковые макияжные столы буквально за несколько минут убираются при помощи салфеток из микрофибры. Они невероятно удобные и комфортабельные, высокие показатели износостойкости помогут продлить срок службы данных изделий.

              Итак, хорошие макияжные столы должны быть предельно удобны и станут неотъемлемой частью рабочего места для нанесения макияжа. Отдавайте предпочтение высокому качеству, безопасности и долговечности.

              Где купить макияжные столы в Ивантеевке?

              Компания ChiedoCover имеет большой опыт работы на мебельном рынке России. Здесь Вы сможете найти все необходимое для полного комплексного оснащения любого помещения. В нашем каталоге продукции имеется мебель абсолютно на любой вкус. Мы динамично-развивающаяся компания, которая ставит перед собой только максимальные цели. На сегодняшний день ChiedoCover – один из лидеров по изготовлению и продаже мебели на российском мебельном рынке.

              Купить макияжные столы в Ивантеевке можно на нашем сайте, для этого Вам необходимо перейти по ссылке, выбрать необходимую модель и в самое ближайшее время с Вами свяжутся наши менеджеры. Мы отбираем только профессиональных и компетентных сотрудников, поэтому можете быть уверенными — Вам предоставят исчерпывающую информацию относительно мебели нашего производства. Наша компания гарантирует высокое качество, а также европейский дизайн и долговечность

              Почему макияжные столы покупают в ChiedoCover?

              • Более 3000 моделей

                стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

              • Гарантия

                Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

              • Пробники

                Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

              • Оперативное производство

                Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

              • Индивидуальные заказы

                Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

              • Доставка в Ивантеевку и другие города России и ближнего зарубежья

                Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
                Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

              • Полный пакет документов

                Мы представляем все необходимые документы:
                накладные, счета-фактуры, договоры.

              • Выгодные предложения

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              • Гарантированное качество продукции

                Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

              • Частичная оплата

                Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

              Подробнее о ChiedoCover

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              Частые вопросы

              • 🚚 Как осуществляется доставка по Ивантеевке ?

                Доставка товара по Ивантеевке осуществляется транспортными компаниями.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ивантеевке ?

                Стоимость доставки по Ивантеевке рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

                Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

                • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
                • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

                Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

                Доставка текстиля по Ивантеевке осуществляется бесплатно.

              • ❓ Возможен ли самовывоз?

                Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

                • Самовывоз со склада в Москве;
                • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
                • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
                • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
              • 💳 Как происходит оплата?

                Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

                • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
                • Возможна частичная оплата
                • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

                Подробная информация на странице Оплата

              • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

                Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

                Подробная информация на странице Гарантия

              • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

                Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

                Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

              • ✅ Как сделать заказ?
                1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
                2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
                3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ивантеевке телефону +7 922 906 67 77
                4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
                5. Оплата доставки происходит в Ивантеевке при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

                Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

                При выборе доставки по Ивантеевке с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

              • 🪑 Вы производители или перепродаете?

                Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

              • 💥 Есть ли скидки?

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

                С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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