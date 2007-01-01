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На сегодняшний день индустрия различных массажных салонов и спа в Нижнем Тагиле очень востребована и популярна. Интенсивная работа, стрессы являются отправной точкой к походам в подобные заведения. Максимальный релакс и комфорт, предоставляемые в спа и массажными салонами формируется посредством мебельного оснащения. Удобные и комфортные массажные столы — как раз именно то, что нужно. Сегодня сделаем подробный анализ данных изделий, в зависимости от Вашего бюджета Вы сможете точно выбрать модели, которые обязательно понравится Вашим посетителям.
При выборе подобных моделей важно обращать внимание на высокое качество, экологичность и безопасность. Хорошим решением станут стационарные массажные столы на металлокаркасе, стальной корпус гарантирует долговечность, а также износостойкость и устойчивость. Универсальность позволяет органично вписывать данные изделия практически в любой интерьер.
Одним из удачных решений для мебельного оснащения массажных салонов и спа также являются складные массажные столы. Простой и легкий механизм позволяет буквально за несколько минут подготовить стол к приему клиентов. Складной механизм позволяет отлично регулировать высоту стола, таким образом, достигается максимальное удобство для Ваших посетителей. Мягкая и приятная обивочная ткань предоставит комфорт, антибактериальная поверхность отталкивает грязь и пыль. При изготовлении таких моделей используются только экологически чистые материалы, таким образом, гарантируется безопасность.
В настоящее время одной из самых популярных моделей являются деревянные массажные столы. Их главным преимуществом является стильный, модный внешний вид, премиум качество, а также долговечность и удобство в эксплуатации. Экологическая кожа в качестве обивочного материала расположит Ваших клиентов к максимальному релаксу и получению положительных эмоций. Благодаря мягким подголовникам с плавной регулировкой высоты достигается оптимальное положение человеческого тела, таким образом, проведенный массаж будет максимально эффективным и полезным.
Подытожим вышесказанное, выбирая хороший массажный стол старайтесь оценить вес и максимальную нагрузку, которую будет выдерживать данное изделие, особенно это актуально для переносных и складных моделей. В тоже время, учитывайте габариты массажного стола, такие модели должны отвечать следующим требованиям: быть максимально надежными и прочными, иметь возможность плавно регулировать высоту стола.
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Доставка товара по Нижнему Тагилу осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Нижнему Тагилу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Нижнему Тагилу осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Нижнему Тагилу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня