Массажные столы в Пятигорске оптом

от 11 990 ₽

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Настоящее фото товара Стол массажный Профи люкс стационарный, произведённого компанией ChiedoCover
32 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол массажный Профи люкс стационарный
Настоящее фото товара Стол массажный Профи 2 на гидравлике, произведённого компанией ChiedoCover
35 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол массажный Профи 2 на гидравлике
Настоящее фото товара Стационарный массажный стол деревянный FIX-0A, произведённого компанией ChiedoCover
39 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Стационарный массажный стол деревянный FIX-0A
Настоящее фото товара Стол массажный Практик на гидравлике, произведённого компанией ChiedoCover
40 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол массажный Практик на гидравлике
Настоящее фото товара Стол массажный Профи 1 люкс на гидравлике, произведённого компанией ChiedoCover
43 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол массажный Профи 1 люкс на гидравлике
Настоящее фото товара Массажный стол двухсекционный FМ2/2, произведённого компанией ChiedoCover
46 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Массажный стол двухсекционный FМ2/2
Настоящее фото товара Стол массажный Профи 3 на гидравлике, произведённого компанией ChiedoCover
47 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол массажный Профи 3 на гидравлике
Настоящее фото товара Стол массажный ММКК-1, одномоторный, произведённого компанией ChiedoCover
49 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол массажный ММКК-1, одномоторный
Настоящее фото товара Кушетка массажная КСМ02, произведённого компанией ChiedoCover
15 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Кушетка массажная КСМ02
Настоящее фото товара Кушетка массажная КСМ03, произведённого компанией ChiedoCover
16 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Кушетка массажная КСМ03
Настоящее фото товара Кушетка массажная КМ 02 двухсекционная, произведённого компанией ChiedoCover
17 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Кушетка массажная КМ 02 двухсекционная
Настоящее фото товара Кушетка массажная медицинская двухсекционная CO1, произведённого компанией ChiedoCover
20 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Кушетка массажная медицинская двухсекционная CO1
Настоящее фото товара Кушетка массажная КСМ608 А, произведённого компанией ChiedoCover
21 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Кушетка массажная КСМ608 А
Настоящее фото товара Стационарный массажный стол FIX-MT1 MCT 38, произведённого компанией ChiedoCover
21 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Стационарный массажный стол FIX-MT1 MCT 38
Настоящее фото товара Массажный стол JF-AY01 две секции, произведённого компанией ChiedoCover
11 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Массажный стол JF-AY01 две секции
Настоящее фото товара Стол массажный JFAL01A две секции, произведённого компанией ChiedoCover
12 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол массажный JFAL01A две секции
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Массажные столы: максимальное удобство и комфортабельность

На сегодняшний день индустрия различных массажных салонов и спа в Пятигорске очень востребована и популярна. Интенсивная работа, стрессы являются отправной точкой к походам в подобные заведения. Максимальный релакс и комфорт, предоставляемые в спа и массажными салонами формируется посредством мебельного оснащения. Удобные и комфортные массажные столы — как раз именно то, что нужно. Сегодня сделаем подробный анализ данных изделий, в зависимости от Вашего бюджета Вы сможете точно выбрать модели, которые обязательно понравится Вашим посетителям.

Стационарные массажные столы

При выборе подобных моделей важно обращать внимание на высокое качество, экологичность и безопасность. Хорошим решением станут стационарные массажные столы на металлокаркасе, стальной корпус гарантирует долговечность, а также износостойкость и устойчивость. Универсальность позволяет органично вписывать данные изделия практически в любой интерьер.

Складные массажные столы

Одним из удачных решений для мебельного оснащения массажных салонов и спа также являются складные массажные столы. Простой и легкий механизм позволяет буквально за несколько минут подготовить стол к приему клиентов. Складной механизм позволяет отлично регулировать высоту стола, таким образом, достигается максимальное удобство для Ваших посетителей. Мягкая и приятная обивочная ткань предоставит комфорт, антибактериальная поверхность отталкивает грязь и пыль. При изготовлении таких моделей используются только экологически чистые материалы, таким образом, гарантируется безопасность.

Деревянные массажные столы

В настоящее время одной из самых популярных моделей являются деревянные массажные столы. Их главным преимуществом является стильный, модный внешний вид, премиум качество, а также долговечность и удобство в эксплуатации. Экологическая кожа в качестве обивочного материала расположит Ваших клиентов к максимальному релаксу и получению положительных эмоций. Благодаря мягким подголовникам с плавной регулировкой высоты достигается оптимальное положение человеческого тела, таким образом, проведенный массаж будет максимально эффективным и полезным.

Подытожим вышесказанное, выбирая хороший массажный стол старайтесь оценить вес и максимальную нагрузку, которую будет выдерживать данное изделие, особенно это актуально для переносных и складных моделей. В тоже время, учитывайте габариты массажного стола, такие модели должны отвечать следующим требованиям: быть максимально надежными и прочными, иметь возможность плавно регулировать высоту стола.

Где купить массажные столы в Пятигорске?

ChiedoCover – это отличное сочетание премиум качества и долговечности. Мы изготавливаем мебель из проверенных материалов, на протяжении более 13 лет мы стремимся к производству комфортной и удобной мебели, которая упростит Вашу жизнь. Производство нашей компании находится в Кировской области, доставка продукции осуществляется по всей России и странам СНГ.

Купить массажные столы в Пятигорске можно легко, на нашем сайте Вы найдете все необходимо для полного комплексного мебельного оснащения любого помещения. Менеджеры из отдела продаж готовы решить любую Вашу задачу по меблировке кафе, дома, а также офиса и дачи. Выбирая ChiedoCover, Вы становитесь обладателем мебели, которая упростит Вашу жизнь.

Почему массажные столы покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Пятигорск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Пятигорску ?

    Доставка товара по Пятигорску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Пятигорску ?

    Стоимость доставки по Пятигорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Пятигорску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Пятигорску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Пятигорске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Пятигорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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