Матрасы и наматрасники — обязательная часть номерного гардероба для гостиниц в Астрахани. В не зависимости от времени года интерес к гостиницам и отелям остается большим. Еще недавно отели и гостиницы преимущественно не прибегали к использованию матрасов и наматрасников.
Матрасы — обязательный атрибут комплектации гостиничного номера. Самым бюджетным вариантом исполнения является вата. Ватные матрасы, наверное, самые практичные на сегодняшний день, в хостелах. Минусы только в эстетическом восприятии и в случае попадание жидкости, вата достаточно быстро намокнет. Для использования в гостиницах преимущественно применяется стеганный на синтапоне матрас. Говоря о преимуществах такого материала в первую очередь необходимо отметить легкость, достаточную низкую температуру кипения, такой материал хорошо отдает тепло, он влагоустойчив и не поддается деформации, что приобретает особенную актуальность при эксплуатации на каждый день. Поскольку матрас из синтепона стеганый, то он неприхотлив в повседневном использовании и не впитывает в себя запахи. Несомненно, это является преимуществом при регулярном обращении.
На сегодняшний день наличие наматрасников — требование и соответствие международным стандартам. Продление эксплуатационного срока — ключевое достоинство наматрасников. Они могут быть выполнены в одной цветовой гамме с матрасом, что положительно скажется на общем впечатлении от интерьера постояльцев.
В гостиницах в Астрахани наматрасники, как правило, используются в виде чехла, закрывая при этом только верхнюю часть и боковую сторону. Классическим вариантом исполнения таких наматрасников считается махра, мулетон. Отличительной особенностью которого является влагонепроницаемость. Они отлично себя зарекомендовали в использовании на каждый день. Для статичности и устойчивости наматрасников используются закрепляющиеся по углам резинки.
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Доставка текстиля по Астрахани осуществляется бесплатно.
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Астрахани с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
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