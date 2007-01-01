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              Товары по акции

              Матрасы и наматрасники в Котласе оптом

              от 550 ₽

              Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Котласу и Архангельской области

              Настоящее фото товара Наматрасник влагонепроницаемый, произведённого компанией ChiedoCover
              Новинка
              1 290 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Наматрасник влагонепроницаемый
              Настоящее фото товара Матрас "Степ", произведённого компанией ChiedoCover
              3 990 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Матрас "Степ"
              Настоящее фото товара Матрас ватный, произведённого компанией ChiedoCover
              550 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Матрас ватный
              Настоящее фото товара Матрас беспружинный, струтопласт, произведённого компанией ChiedoCover
              1 850 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Матрас беспружинный, струтопласт
              Настоящее фото товара Матрас беспружинный, пенополиуритан, произведённого компанией ChiedoCover
              1 365 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Матрас беспружинный, пенополиуритан
              Настоящее фото товара Наматрасник, Бамбук, произведённого компанией ChiedoCover
              1 490 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Наматрасник, Бамбук
              Настоящее фото товара Матрас пенополиуретан, ультрастеп на молнии, произведённого компанией ChiedoCover
              1 100 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Матрас пенополиуретан, ультрастеп на молнии
              Настоящее фото товара Матрац "Комфорт" , произведённого компанией ChiedoCover
              1 290 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Матрац "Комфорт"
              Настоящее фото товара Матрац "Нежность", произведённого компанией ChiedoCover
              2 190 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Матрац "Нежность"
              Настоящее фото товара Матрац "Уют", произведённого компанией ChiedoCover
              1 390 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Матрац "Уют"
              Настоящее фото товара Матрас Флорес, произведённого компанией ChiedoCover
              25 990 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Матрас Флорес
              Настоящее фото товара Матрас Флоренти К2, произведённого компанией ChiedoCover
              25 390 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Матрас Флоренти К2
              Настоящее фото товара Матрас Слумбер К2, произведённого компанией ChiedoCover
              15 490 ₽
              Оптовая цена
              4.1
              Матрас Слумбер К2
              Настоящее фото товара Матрас Слейдер, произведённого компанией ChiedoCover
              21 910 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Матрас Слейдер
              Настоящее фото товара Матрас Бали, произведённого компанией ChiedoCover
              29 390 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Матрас Бали
              Настоящее фото товара Детский Матрас Teeny, произведённого компанией ChiedoCover
              11 490 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Детский Матрас Teeny
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              Матрасы и наматрасники — обязательный предмет комплектации гостиничных номеров

              Матрасы и наматрасники — обязательная часть номерного гардероба для гостиниц в Котласе. В не зависимости от времени года интерес к гостиницам и отелям остается большим. Еще недавно отели и гостиницы преимущественно не прибегали к использованию матрасов и наматрасников.

              Матрасы — обязательный атрибут комплектации гостиничного номера. Самым бюджетным вариантом исполнения является вата. Ватные матрасы, наверное, самые практичные на сегодняшний день, в хостелах. Минусы только в эстетическом восприятии и в случае попадание жидкости, вата достаточно быстро намокнет. Для использования в гостиницах преимущественно применяется стеганный на синтапоне матрас. Говоря о преимуществах такого материала в первую очередь необходимо отметить легкость, достаточную низкую температуру кипения, такой материал хорошо отдает тепло, он влагоустойчив и не поддается деформации, что приобретает особенную актуальность при эксплуатации на каждый день. Поскольку матрас из синтепона стеганый, то он неприхотлив в повседневном использовании и не впитывает в себя запахи. Несомненно, это является преимуществом при регулярном обращении.

              На сегодняшний день наличие наматрасников — требование и соответствие международным стандартам. Продление эксплуатационного срока — ключевое достоинство наматрасников. Они могут быть выполнены в одной цветовой гамме с матрасом, что положительно скажется на общем впечатлении от интерьера постояльцев.

              В гостиницах в Котласе наматрасники, как правило, используются в виде чехла, закрывая при этом только верхнюю часть и боковую сторону. Классическим вариантом исполнения таких наматрасников считается махра, мулетон. Отличительной особенностью которого является влагонепроницаемость. Они отлично себя зарекомендовали в использовании на каждый день. Для статичности и устойчивости наматрасников используются закрепляющиеся по углам резинки.

              Где купить матрас и наматрасник в Архангельской области?

              На протяжении 13 лет компания — производитель ChiedoCover осуществляет производство и продажу мебели и текстиля для сферы HoReCa. Производство компании отвечает всем современным требованиям, благодаря чему вся выпускаемая продукция имеет необходимые сертификаты соответствия. Мы осуществляем доставку продукции по всей России, удобным для Вас способом, с учетом Ваших пожеланий.

              Купить матрас и наматрасник в Котласе можно на сайте нашего предприятия. Мы поможем подобрать Вам товар именно под Ваши желания и идеи. Менеджеры из отдела продаж ответят на интересующие вопросы, а удобный веб сайт позволит затратить минимум времени и получить максимум полезной информации.

              Почему матрасы и наматрасники покупают в ChiedoCover?

              • Более 3000 моделей

                стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

              • Гарантия

                Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

              • Пробники

                Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

              • Оперативное производство

                Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

              • Индивидуальные заказы

                Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

              • Доставка в Котлас и другие города России и ближнего зарубежья

                Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
                Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

              • Полный пакет документов

                Мы представляем все необходимые документы:
                накладные, счета-фактуры, договоры.

              • Выгодные предложения

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              • Гарантированное качество продукции

                Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

              • Частичная оплата

                Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

              Подробнее о ChiedoCover

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              Частые вопросы

              • 🚚 Как осуществляется доставка по Котласу ?

                Доставка товара по Котласу осуществляется транспортными компаниями.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Котласу ?

                Стоимость доставки по Котласу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

                Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

                • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
                • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

                Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

                Доставка текстиля по Котласу осуществляется бесплатно.

              • ❓ Возможен ли самовывоз?

                Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

                • Самовывоз со склада в Москве;
                • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
                • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
                • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
              • 💳 Как происходит оплата?

                Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

                • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
                • Возможна частичная оплата
                • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

                Подробная информация на странице Оплата

              • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

                Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

                Подробная информация на странице Гарантия

              • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

                Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

                Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

              • ✅ Как сделать заказ?
                1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
                2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
                3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Котласу телефону +7 922 906 67 77
                4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
                5. Оплата доставки происходит в Котласе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

                Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

                При выборе доставки по Котласу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

              • 🪑 Вы производители или перепродаете?

                Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

              • 💥 Есть ли скидки?

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

                С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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