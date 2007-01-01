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              Товары по акции

              Мебель Барокко в Борисоглебске оптом

              от 3 690 ₽

              Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Борисоглебску и Воронежской области

              Настоящее фото товара Стул Хилтон, произведённого компанией ChiedoCover
              9 850 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Стул Хилтон
              Настоящее фото товара Стул С-1061 Линен светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
              8 200 ₽
              Оптовая цена
              5
              Стул С-1061 Линен светло-коричневый
              Настоящее фото товара Стул С-1061 Линен голубой, произведённого компанией ChiedoCover
              8 200 ₽
              Оптовая цена
              5
              Стул С-1061 Линен голубой
              Настоящее фото товара Стул С-1061 Линен серый, произведённого компанией ChiedoCover
              8 200 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Стул С-1061 Линен серый
              Настоящее фото товара Стул С-1056 Вельвет темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
              7 950 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Стул С-1056 Вельвет темно-серый
              Настоящее фото товара Стул С-1056 Вельвет голубой, произведённого компанией ChiedoCover
              7 950 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Стул С-1056 Вельвет голубой
              Настоящее фото товара Стул С-1056 Вельвет темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
              7 950 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Стул С-1056 Вельвет темно-зеленый
              Настоящее фото товара Стул С-1056 Вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
              7 950 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Стул С-1056 Вельвет серый
              Настоящее фото товара Стул Султан розовый, произведённого компанией ChiedoCover
              12 900 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Стул Султан розовый
              Настоящее фото товара Стул Султан мятный, произведённого компанией ChiedoCover
              12 900 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Стул Султан мятный
              Настоящее фото товара Стул Хункар светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
              13 450 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Стул Хункар светло-бежевый
              Настоящее фото товара Стул Арфа, произведённого компанией ChiedoCover
              4 190 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Стул Арфа
              Настоящее фото товара Стул Королевский, произведённого компанией ChiedoCover
              4 490 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Стул Королевский
              Настоящее фото товара Стул Визит 1, произведённого компанией ChiedoCover
              5 590 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Стул Визит 1
              Настоящее фото товара Стул Барон, произведённого компанией ChiedoCover
              4 190 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Стул Барон
              Настоящее фото товара Стул Граф 1, произведённого компанией ChiedoCover
              3 690 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Стул Граф 1
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              Мебель барокко –отличительный признак роскоши

              Издавна самые богатые люди старались продемонстрировать свои богатства. Для того, чтобы произвести впечатление, они выбирали самые изысканные стили, такие как Барокко. Данный стиль зародился во время дворцовых интерьеров и до сих пор является одним из самых популярных.

              Многие отели, рестораны и кафе желают оформить свое заведение в этом стиле, ведь именно Барокко так притягивает любителей комфорта, роскоши и богатства. Помещения отделываются яркими, дорогостоящими, натуральными материалами, а мебель с элементами лепнины и вычурных золотистых орнаментов дополняет интерьер, завершая концепцию.

              Где купить мебель в стиле Барокко оптом в Борисоглебске?

              На сайте компании ChiedoCover представлен большой выбор мебели в стиле Барокко. Ассортимент составляют:

              • Стулья;
              • Пуфы;
              • Скамьи;
              • Кресла;
              • Полукресла;
              • Диваны.

              Чтобы не ошибиться с покупкой, важно определить критерии выбора, а также необходимо знать, на что обращать внимание. Преимущества мебели компании-производителя ChiedoCover:

              • Большой выбор– на сайте представлены варианты для ресторана, кафе, бара, отеля и для дома. Модели имеют различия по расцветке, конфигурации и размерам. В наличии всегда имеется более 10 вариантов каркаса, несколько вариантов обивки, также мы можем видоизменить любую модель под индивидуальные параметры клиента.
              • Внешний вид – стулья для кафе или мягкая мебель имеют презентабельный внешний вид и подчеркивают имидж заведения.Выбирая, помните, что вся мебель должна гармонировать между собой. Например, обивка пуф, должна быть такой же как у кресла.
              • Качество – мебель изысканного стиля должна быть самого высокого качества. Мы тщательно следим за поставкой материалов, за работой своих сотрудников и предоставляем все документы, гарантии, сертификаты.
              • Долговечность – при изготовлении мы выбираем такие материалы, обладающих прочностью, износостойкостью, устойчивых к различным механическим повреждениям, чтобы мебель могла выдерживать большие нагрузки в любых условиях.
              • Доступная цена – так как мы являемся производителями, то продаем его без наценки, а это значит, что покупатель не переплачивает лишних процентов.

              Индивидуальный подход к каждому клиенту

              Мы работаем с каждым клиентом индивидуально и учитываем все пожелания. Для оптовиков или постоянных клиентов предоставляются специальные скидки, также возможна частичная оплата.

              Мы предлагаем купить мебель в стиле Барокко по лучшему соотношению цены и качества в городе Борисоглебск.

              Почему мебель барокко покупают в ChiedoCover?

              • Более 3000 моделей

                стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

              • Гарантия

                Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

              • Пробники

                Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

              • Оперативное производство

                Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

              • Индивидуальные заказы

                Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

              • Доставка в Борисоглебск и другие города России и ближнего зарубежья

                Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
                Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

              • Полный пакет документов

                Мы представляем все необходимые документы:
                накладные, счета-фактуры, договоры.

              • Выгодные предложения

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              • Гарантированное качество продукции

                Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

              • Частичная оплата

                Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

              Подробнее о ChiedoCover

              Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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              Частые вопросы

              • 🚚 Как осуществляется доставка по Борисоглебску ?

                Доставка товара по Борисоглебску осуществляется транспортными компаниями.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Борисоглебску ?

                Стоимость доставки по Борисоглебску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

                Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

                • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
                • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

                Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

                Доставка текстиля по Борисоглебску осуществляется бесплатно.

              • ❓ Возможен ли самовывоз?

                Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

                • Самовывоз со склада в Москве;
                • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
                • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
                • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
              • 💳 Как происходит оплата?

                Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

                • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
                • Возможна частичная оплата
                • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

                Подробная информация на странице Оплата

              • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

                Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

                Подробная информация на странице Гарантия

              • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

                Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

                Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

              • ✅ Как сделать заказ?
                1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
                2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
                3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Борисоглебску телефону +7 922 906 67 77
                4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
                5. Оплата доставки происходит в Борисоглебске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

                Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

                При выборе доставки по Борисоглебску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

              • 🪑 Вы производители или перепродаете?

                Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

              • 💥 Есть ли скидки?

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

                С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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