+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции

          Мебель Барокко в Искитиме оптом

          от 6 490 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Искитиму и Новосибирской области

          Настоящее фото товара Стул Хилтон, произведённого компанией ChiedoCover
          9 850 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хилтон
          Настоящее фото товара Стул С-1061 Линен светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул С-1061 Линен светло-коричневый
          Настоящее фото товара Стул С-1061 Линен голубой, произведённого компанией ChiedoCover
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул С-1061 Линен голубой
          Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Diella Black, произведённого компанией ChiedoCover
          22 300 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул с подлокотниками Diella Black
          Настоящее фото товара Стул с подлокотником Noir&Blanc, произведённого компанией ChiedoCover
          27 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул с подлокотником Noir&Blanc
          Настоящее фото товара Барный стул Filon, произведённого компанией ChiedoCover-50%
          11 200 ₽22 400 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Барный стул Filon
          Настоящее фото товара Стул Прованс, произведённого компанией ChiedoCover
          24 971 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Прованс
          Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Diella Blue, произведённого компанией ChiedoCover
          22 300 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул с подлокотниками Diella Blue
          Настоящее фото товара Стул White Rose, произведённого компанией ChiedoCover
          22 421 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул White Rose
          Настоящее фото товара Стул Noir, произведённого компанией ChiedoCover
          22 421 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Noir
          Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Diella orange, произведённого компанией ChiedoCover
          20 000 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул с подлокотниками Diella orange
          Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Diella pinstripe, произведённого компанией ChiedoCover
          22 300 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул с подлокотниками Diella pinstripe
          Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Diella pink, произведённого компанией ChiedoCover
          17 840 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул с подлокотниками Diella pink
          Настоящее фото товара Стул Miro pinstripe 2, произведённого компанией ChiedoCover-51%
          9 990 ₽20 000 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Miro pinstripe 2
          Настоящее фото товара Стул Memos Classic, произведённого компанией ChiedoCover-50%
          10 900 ₽21 700 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Memos Classic
          Настоящее фото товара Стул Pinolife, произведённого компанией ChiedoCover
          32 850 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Pinolife
          Смотреть все

          Мебель барокко –отличительный признак роскоши

          Издавна самые богатые люди старались продемонстрировать свои богатства. Для того, чтобы произвести впечатление, они выбирали самые изысканные стили, такие как Барокко. Данный стиль зародился во время дворцовых интерьеров и до сих пор является одним из самых популярных.

          Многие отели, рестораны и кафе желают оформить свое заведение в этом стиле, ведь именно Барокко так притягивает любителей комфорта, роскоши и богатства. Помещения отделываются яркими, дорогостоящими, натуральными материалами, а мебель с элементами лепнины и вычурных золотистых орнаментов дополняет интерьер, завершая концепцию.

          Где купить мебель в стиле Барокко оптом в Искитиме?

          На сайте компании ChiedoCover представлен большой выбор мебели в стиле Барокко. Ассортимент составляют:

          • Стулья;
          • Пуфы;
          • Скамьи;
          • Кресла;
          • Полукресла;
          • Диваны.

          Чтобы не ошибиться с покупкой, важно определить критерии выбора, а также необходимо знать, на что обращать внимание. Преимущества мебели компании-производителя ChiedoCover:

          • Большой выбор– на сайте представлены варианты для ресторана, кафе, бара, отеля и для дома. Модели имеют различия по расцветке, конфигурации и размерам. В наличии всегда имеется более 10 вариантов каркаса, несколько вариантов обивки, также мы можем видоизменить любую модель под индивидуальные параметры клиента.
          • Внешний вид – стулья для кафе или мягкая мебель имеют презентабельный внешний вид и подчеркивают имидж заведения.Выбирая, помните, что вся мебель должна гармонировать между собой. Например, обивка пуф, должна быть такой же как у кресла.
          • Качество – мебель изысканного стиля должна быть самого высокого качества. Мы тщательно следим за поставкой материалов, за работой своих сотрудников и предоставляем все документы, гарантии, сертификаты.
          • Долговечность – при изготовлении мы выбираем такие материалы, обладающих прочностью, износостойкостью, устойчивых к различным механическим повреждениям, чтобы мебель могла выдерживать большие нагрузки в любых условиях.
          • Доступная цена – так как мы являемся производителями, то продаем его без наценки, а это значит, что покупатель не переплачивает лишних процентов.

          Индивидуальный подход к каждому клиенту

          Мы работаем с каждым клиентом индивидуально и учитываем все пожелания. Для оптовиков или постоянных клиентов предоставляются специальные скидки, также возможна частичная оплата.

          Мы предлагаем купить мебель в стиле Барокко по лучшему соотношению цены и качества в городе Искитим.

          Почему мебель барокко покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Искитима и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

          Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Искитиму ?

            Доставка товара по Искитиму осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Искитиму ?

            Стоимость доставки по Искитиму рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Искитиму осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Искитиму телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Искитиме при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Искитиму с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

          Есть другие вопросы?

          Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
          с политикой конфиденциальности

          Отзывы о продукции ChiedoCover

          Все отзывы

          Нас рекомендуют