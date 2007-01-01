Мебель Барокко в Шахтёрске оптом

от 4 690 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Шахтёрску и Сахалинской области

Настоящее фото товара Стул прованс-1, произведённого компанией ChiedoCover
9 225 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул прованс-1
Настоящее фото товара Стул С-16, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
9 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул С-16, с подлокотниками
Настоящее фото товара Стул С-8, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
8 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул С-8, с подлокотниками
Настоящее фото товара Стул прованс-4, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
12 800 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул прованс-4, с подлокотниками
Настоящее фото товара Стул прованс-6, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
12 800 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул прованс-6, с подлокотниками
Настоящее фото товара Стул Pinolife, произведённого компанией ChiedoCover
32 850 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Pinolife
Настоящее фото товара Стул Provence, произведённого компанией ChiedoCover
47 444 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Provence
Настоящее фото товара Стул Арфа, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Арфа
Настоящее фото товара Стул Королевский, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Королевский
Настоящее фото товара Стул Визит 1, произведённого компанией ChiedoCover
6 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Визит 1
Настоящее фото товара Стул Граф 1, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Граф 1
Настоящее фото товара Стол Престиж, произведённого компанией ChiedoCover
8 690 ₽
Оптовая цена
5
Стол Престиж
Настоящее фото товара Скамья Барокко, произведённого компанией ChiedoCover
4 700 ₽
Оптовая цена
4.4
Скамья Барокко
Настоящее фото товара Пуфик Барокко, произведённого компанией ChiedoCover
4 700 ₽
Оптовая цена
4.8
Пуфик Барокко
Настоящее фото товара Пуфик Эксклюзив, произведённого компанией ChiedoCover
5 600 ₽
Оптовая цена
4.8
Пуфик Эксклюзив
Настоящее фото товара Кресло Маркиз, произведённого компанией ChiedoCover
8 200 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло Маркиз
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Мебель барокко –отличительный признак роскоши

Издавна самые богатые люди старались продемонстрировать свои богатства. Для того, чтобы произвести впечатление, они выбирали самые изысканные стили, такие как Барокко. Данный стиль зародился во время дворцовых интерьеров и до сих пор является одним из самых популярных.

Многие отели, рестораны и кафе желают оформить свое заведение в этом стиле, ведь именно Барокко так притягивает любителей комфорта, роскоши и богатства. Помещения отделываются яркими, дорогостоящими, натуральными материалами, а мебель с элементами лепнины и вычурных золотистых орнаментов дополняет интерьер, завершая концепцию.

Где купить мебель в стиле Барокко оптом в Шахтёрске?

На сайте компании ChiedoCover представлен большой выбор мебели в стиле Барокко. Ассортимент составляют:

  • Стулья;
  • Пуфы;
  • Скамьи;
  • Кресла;
  • Полукресла;
  • Диваны.

Чтобы не ошибиться с покупкой, важно определить критерии выбора, а также необходимо знать, на что обращать внимание. Преимущества мебели компании-производителя ChiedoCover:

  • Большой выбор– на сайте представлены варианты для ресторана, кафе, бара, отеля и для дома. Модели имеют различия по расцветке, конфигурации и размерам. В наличии всегда имеется более 10 вариантов каркаса, несколько вариантов обивки, также мы можем видоизменить любую модель под индивидуальные параметры клиента.
  • Внешний вид – стулья для кафе или мягкая мебель имеют презентабельный внешний вид и подчеркивают имидж заведения.Выбирая, помните, что вся мебель должна гармонировать между собой. Например, обивка пуф, должна быть такой же как у кресла.
  • Качество – мебель изысканного стиля должна быть самого высокого качества. Мы тщательно следим за поставкой материалов, за работой своих сотрудников и предоставляем все документы, гарантии, сертификаты.
  • Долговечность – при изготовлении мы выбираем такие материалы, обладающих прочностью, износостойкостью, устойчивых к различным механическим повреждениям, чтобы мебель могла выдерживать большие нагрузки в любых условиях.
  • Доступная цена – так как мы являемся производителями, то продаем его без наценки, а это значит, что покупатель не переплачивает лишних процентов.

Индивидуальный подход к каждому клиенту

Мы работаем с каждым клиентом индивидуально и учитываем все пожелания. Для оптовиков или постоянных клиентов предоставляются специальные скидки, также возможна частичная оплата.

Мы предлагаем купить мебель в стиле Барокко по лучшему соотношению цены и качества в городе Шахтёрск.

Почему мебель барокко покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Шахтёрск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Шахтёрску ?

    Доставка товара по Шахтёрску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Шахтёрску ?

    Стоимость доставки по Шахтёрску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Шахтёрску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Шахтёрску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Шахтёрске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Шахтёрску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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