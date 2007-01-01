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Пока рестораторы и владельцы заведений ищут способы для привлечения внимания посетителей и гостей, в Каменске-Шахтинском открываются антикафе. На сегодняшний день это очень актуальное направление, что-то новое и необычное. Данные заведения уже успели полюбиться, поэтому мы сегодня расскажем о мебельном оснащении таких помещений. Хорошая мебель для антикафе будет гармонично смотреться в интерьере и станет настоящим украшением Вашего заведения. Приведем основные рекомендации по выбору данных изделий.
Удобство и комфорт важен для любого человека, мягкая мебель для антикафе — хорошее решение, которое гарантированно понравится Вашим посетителям. Итак, мягкая обивка сиденья позволяет не чувствовать никакого дискомфорта даже при долгом сидении. Кроме того, одним из определяющих достоинств можно считать абсолютную безопасность и экологичность. Такие модели производятся из бука, поэтому они полностью соответствуют всем требуемым нормам безопасности материалов изготовления. Важной особенностью является способность легко переносить серьезные нагрузки. Основная аудитория антикафе — молодежь, следовательно можно предположить, что они будут вести себя более активно, в том числе могут раскачиваться на мебели или оказывать какое — то физическое воздействие. Так вот на данные модели это абсолютно никак не будет сказываться. Они спроектированы по особой уникальной технологии и рассчитаны на повседневное пользование.
В тоже время отличным и практичным вариантом меблировки является пластиковая мебель для антикафе. Они имеют легкий вес, их можно без труда передвинуть с места на место, большой выбор моделей, а также цвета и вариантов дизайна способствует тому, что владельцы антикафе смогут точь-в-точь подобрать изделия, которые изумительно будут смотреться именно в Вашем заведении. Они совсем не требовательны в уходе, даже в случае пролития чая, кофе или других напитков, все загрязнения можно убрать простой влажной салфеткой. Современный, высококачественный пластик не источает никаких неприятных запахов, можно быть уверенным в безопасности такой продукции.
Подытожим вышесказанное, выбор хорошей мебели для антикафе производится с учетом основного интерьера в Вашем помещении. Отдавайте предпочтение качественным и безопасным материалам. Стильная и современная мебель абсолютно точно преобразит Ваше заведение, сформирует положительный и приятный образ у Ваших гостей и посетителей.
Компания ChiedoCover с 2007 года осуществляет производство и продажу банкетной мебели. Мы с радостью произведем меблировку ресторана, кафе, бара и других заведений сегмента HoReCa. В нашем каталоге продукции имеется все необходимое для полного комплексного оснащения, а также новые стильные аксессуары и дополнительное оборудование. Таким образом, у нас Вы найдете то, что так давно искали. Качественное и дорогостоящее оборудование позволило нам свести к минимуму брак. Мы принимаем оптовые и розничные заказы.
Купить мебель для антикафе в Каменске-Шахтинском можно всегда на нашем веб-сайте. Здесь Вы сможете выбрать практически любой цвет изделий, наши менеджеры помогут Вам с выбором, ответят на интересующие вопросы и помогут определить идеальный вариант, с учетом Ваших пожеланий. Вас приятно удивят наши акции и сезонные скидки.
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Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Каменску-Шахтинскому осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Каменску-Шахтинскому рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Каменску-Шахтинскому осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Каменску-Шахтинскому с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня