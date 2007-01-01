Мебель для антикафе в Ухте оптом

от 1 890 ₽

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Настоящее фото товара Диван Томас, солнечный желтый, произведённого компанией ChiedoCover-16%
26 900 ₽31 900 ₽
4.9
Диван Томас, солнечный желтый
Настоящее фото товара Стул Софи велюр матовый зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Софи велюр матовый зеленый
Настоящее фото товара Стул Флекс велюр светло-серый белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Флекс велюр светло-серый белые ножки
Настоящее фото товара Стул Флекс велюр оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Флекс велюр оранжевый
Настоящее фото товара Стул Флекс велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Флекс велюр синий
Настоящее фото товара Стул Ларго велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Ларго велюр черный
Настоящее фото товара Стул Ларго велюр матовый зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-21%
5 990 ₽7 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Ларго велюр матовый зеленый
Настоящее фото товара Стул Ларго велюр матовый пыльно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Ларго велюр матовый пыльно-голубой
Настоящее фото товара Стул Марсель микровелюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Марсель микровелюр розовый
Настоящее фото товара Стул Марсель микровелюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Марсель микровелюр светло-серый
Настоящее фото товара Стул Марсель микровелюр тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Марсель микровелюр тёмно-серый
Настоящее фото товара Стул Марсель микровелюр тёмно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Марсель микровелюр тёмно-синий
Настоящее фото товара Стул FROST голубой x2, произведённого компанией ChiedoCover
14 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул FROST голубой x2
Настоящее фото товара Стул HELGA светло-серый/бирюзовый x2, произведённого компанией ChiedoCover
19 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул HELGA светло-серый/бирюзовый x2
Настоящее фото товара Табурет Берген 4, произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
4.3
Табурет Берген 4
Настоящее фото товара Стул Марс, синий велюр, ножки старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
8 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Марс, синий велюр, ножки старинный орех
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Основные рекомендации по выбору мебели для антикафе

Пока рестораторы и владельцы заведений ищут способы для привлечения внимания посетителей и гостей, в Ухте открываются антикафе. На сегодняшний день это очень актуальное направление, что-то новое и необычное. Данные заведения уже успели полюбиться, поэтому мы сегодня расскажем о мебельном оснащении таких помещений. Хорошая мебель для антикафе будет гармонично смотреться в интерьере и станет настоящим украшением Вашего заведения. Приведем основные рекомендации по выбору данных изделий.

Мягкая мебель для антикафе

Удобство и комфорт важен для любого человека, мягкая мебель для антикафе — хорошее решение, которое гарантированно понравится Вашим посетителям. Итак, мягкая обивка сиденья позволяет не чувствовать никакого дискомфорта даже при долгом сидении. Кроме того, одним из определяющих достоинств можно считать абсолютную безопасность и экологичность. Такие модели производятся из бука, поэтому они полностью соответствуют всем требуемым нормам безопасности материалов изготовления. Важной особенностью является способность легко переносить серьезные нагрузки. Основная аудитория антикафе — молодежь, следовательно можно предположить, что они будут вести себя более активно, в том числе могут раскачиваться на мебели или оказывать какое — то физическое воздействие. Так вот на данные модели это абсолютно никак не будет сказываться. Они спроектированы по особой уникальной технологии и рассчитаны на повседневное пользование.

Пластиковая мебель для антикафе

В тоже время отличным и практичным вариантом меблировки является пластиковая мебель для антикафе. Они имеют легкий вес, их можно без труда передвинуть с места на место, большой выбор моделей, а также цвета и вариантов дизайна способствует тому, что владельцы антикафе смогут точь-в-точь подобрать изделия, которые изумительно будут смотреться именно в Вашем заведении. Они совсем не требовательны в уходе, даже в случае пролития чая, кофе или других напитков, все загрязнения можно убрать простой влажной салфеткой. Современный, высококачественный пластик не источает никаких неприятных запахов, можно быть уверенным в безопасности такой продукции.

Подытожим вышесказанное, выбор хорошей мебели для антикафе производится с учетом основного интерьера в Вашем помещении. Отдавайте предпочтение качественным и безопасным материалам. Стильная и современная мебель абсолютно точно преобразит Ваше заведение, сформирует положительный и приятный образ у Ваших гостей и посетителей.

Где купить мебель для антикафе в Ухте?

Компания ChiedoCover с 2007 года осуществляет производство и продажу банкетной мебели. Мы с радостью произведем меблировку ресторана, кафе, бара и других заведений сегмента HoReCa. В нашем каталоге продукции имеется все необходимое для полного комплексного оснащения, а также новые стильные аксессуары и дополнительное оборудование. Таким образом, у нас Вы найдете то, что так давно искали. Качественное и дорогостоящее оборудование позволило нам свести к минимуму брак. Мы принимаем оптовые и розничные заказы.

Купить мебель для антикафе в Ухте можно всегда на нашем веб-сайте. Здесь Вы сможете выбрать практически любой цвет изделий, наши менеджеры помогут Вам с выбором, ответят на интересующие вопросы и помогут определить идеальный вариант, с учетом Ваших пожеланий. Вас приятно удивят наши акции и сезонные скидки.

Почему мебель для антикафе покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Ухту и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Ухте ?

    Доставка товара по Ухте осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ухте ?

    Стоимость доставки по Ухте рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Ухте осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ухте телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Ухте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Ухте с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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