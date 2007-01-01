Вцелом в мире, и в Кимрах в частности, растет интерес к автомобилям. Мы все чаще обращаем внимания на новенькое авто, видим себя за рулем, оцениваем ощущения и находимся в предвкушении. На сегодняшний день, благодаря удобным программам кредитования и лизинга популярность автосалонов увеличилась. В стремлении привлечь внимание потенциальных покупателей, владельцы автосалонов продумывают интерьер помещений. Вашему вниманию — разбор критериев выбора престижной мебели для автосалонов.
На сегодняшний день существует более 140 автомобильных компаний, занимающихся производством автомобилей разного ценового сегмента, класса и предназначения. Задача для каждого бренда — это выгодно себя показать, для успешной последующей продажи своей продукции. Самые разнообразные дизайнерские и стилевые решения позволяют сформировать определенный, свойственный только этому производителю логотип. В этой связи продумывание интерьера для мебельного оснащения должно сводиться не только к зоне для показа самих автомобилей, но также для ожидания покупателей, оформления необходимой документации и зоны для персонала. Как правило, большинство стилистических решений сводится к подчеркиванию основного цвета бренда и каких-то отличительных характеристик. Таким образом, красивая мебель для автосалонов дополнит сопутствующую атмосферу в помещении и выгодно расположит к покупке автомобиля.
По последним наблюдениям, для интерьеров автосалонов характерны самые современные тенденции, которые акцентируют внимание покупателей на техническом прогрессе и инновации данного производителя. Поэтому лучшая мебель для автосалонов сформирует впечатление успешности бренда авто и создаст ощущение роскоши. Это все свойственно именно для подобных интерьеров. Одним из самых популярных стилей в таких помещениях является хай-тек. Автосалоны, оснащенные мебелью в этом направлении обеспечивают единство всех элементов в декоре. Интересная мебель для автосалонов будет ассоциироваться у покупателей с индивидуальностью и фирменным стилем. Имидж в сфере автомобильного производства — это практически основа бизнеса, он создается несколько лет и является ключевым фактором выбора. Так что, одним из важных критериев выбора является отдавать предпочтение такой мебели, которая будет дополнять этот имиджевый образ.
Наша компания располагает собственными производственными площадками, мы поэтапно расширялись, на сегодняшний день имеем пять цехов, которые гарантируют выполнение любых, даже самых сложных заказов и объемов. Отличное качество и европейский дизайн — лучшее сочетание для любой продукции. Наши товары характеризуются не только этими качествами. Они невероятно практичны и будут длительное время радовать Ваших посетителей.
Купить мебель для автосалонов в Кимрах можно на официальном сайте нашей компании. Мы работаем по всей России и странам СНГ, производим доставку удобной для заказчика транспортной компанией. Делайте выбор в пользу ChiedoCover и Вы не пожалеете, мы производим очень надежную продукцию.
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Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Кимрам осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Кимрам рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Кимрам осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Кимрам с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня