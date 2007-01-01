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              Товары по акции

              Мебель для автосалонов в Мелеузе оптом

              от 990 ₽

              Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Мелеузу и Башкоркостану

              Настоящее фото товара Стул Изо Хром, произведённого компанией ChiedoCover
              1 190 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Стул Изо Хром
              Настоящее фото товара Стул Стандард, светлое дерево, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
              6 690 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Стул Стандард, светлое дерево, черный каркас
              Настоящее фото товара Кресло Ева PLZ, произведённого компанией ChiedoCover
              9 290 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Кресло Ева PLZ
              Настоящее фото товара Стул Квета, произведённого компанией ChiedoCover
              2 390 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Стул Квета
              Настоящее фото товара Стул Марс, произведённого компанией ChiedoCover
              1 590 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Стул Марс
              Настоящее фото товара Стул Мартель, произведённого компанией ChiedoCover
              4 890 ₽
              Оптовая цена
              5
              Стул Мартель
              Настоящее фото товара Стул Стандарт, произведённого компанией ChiedoCover
              990 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Стул Стандарт
              Настоящее фото товара Стул Орфей, произведённого компанией ChiedoCover
              23 010 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Стул Орфей
              Настоящее фото товара Стул Рико, произведённого компанией ChiedoCover
              6 590 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Стул Рико
              Настоящее фото товара Кресло Балун W , произведённого компанией ChiedoCover
              5 710 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Кресло Балун W
              Настоящее фото товара Кресло Балун X, произведённого компанией ChiedoCover
              8 690 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Кресло Балун X
              Настоящее фото товара Кресло Балун Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
              6 490 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Кресло Балун Лайт
              Настоящее фото товара Стул Сильвия АРМ, произведённого компанией ChiedoCover
              2 890 ₽
              Оптовая цена
              4.1
              Стул Сильвия АРМ
              Настоящее фото товара Стул Форум синий, произведённого компанией ChiedoCover
              4 940 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Стул Форум синий
              Настоящее фото товара Стул Форум красный, произведённого компанией ChiedoCover
              4 680 ₽
              Оптовая цена
              5
              Стул Форум красный
              Настоящее фото товара Стул Стандарт, кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
              1 090 ₽
              Оптовая цена
              5
              Стул Стандарт, кожзам
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              Подчеркиваем престижность и статусность: выбираем мебель для автосалонов

              Вцелом в мире, и в Мелеузе в частности, растет интерес к автомобилям. Мы все чаще обращаем внимания на новенькое авто, видим себя за рулем, оцениваем ощущения и находимся в предвкушении. На сегодняшний день, благодаря удобным программам кредитования и лизинга популярность автосалонов увеличилась. В стремлении привлечь внимание потенциальных покупателей, владельцы автосалонов продумывают интерьер помещений. Вашему вниманию — разбор критериев выбора престижной мебели для автосалонов.

              Главные особенности мебели для автосалонов

              На сегодняшний день существует более 140 автомобильных компаний, занимающихся производством автомобилей разного ценового сегмента, класса и предназначения. Задача для каждого бренда — это выгодно себя показать, для успешной последующей продажи своей продукции. Самые разнообразные дизайнерские и стилевые решения позволяют сформировать определенный, свойственный только этому производителю логотип. В этой связи продумывание интерьера для мебельного оснащения должно сводиться не только к зоне для показа самих автомобилей, но также для ожидания покупателей, оформления необходимой документации и зоны для персонала. Как правило, большинство стилистических решений сводится к подчеркиванию основного цвета бренда и каких-то отличительных характеристик. Таким образом, красивая мебель для автосалонов дополнит сопутствующую атмосферу в помещении и выгодно расположит к покупке автомобиля.

              Критерии стильной мебели для автосалонов

              По последним наблюдениям, для интерьеров автосалонов характерны самые современные тенденции, которые акцентируют внимание покупателей на техническом прогрессе и инновации данного производителя. Поэтому лучшая мебель для автосалонов сформирует впечатление успешности бренда авто и создаст ощущение роскоши. Это все свойственно именно для подобных интерьеров. Одним из самых популярных стилей в таких помещениях является хай-тек. Автосалоны, оснащенные мебелью в этом направлении обеспечивают единство всех элементов в декоре. Интересная мебель для автосалонов будет ассоциироваться у покупателей с индивидуальностью и фирменным стилем. Имидж в сфере автомобильного производства — это практически основа бизнеса, он создается несколько лет и является ключевым фактором выбора. Так что, одним из важных критериев выбора является отдавать предпочтение такой мебели, которая будет дополнять этот имиджевый образ.

              Где купить мебель для автосалонов в Мелеузе?

              Наша компания располагает собственными производственными площадками, мы поэтапно расширялись, на сегодняшний день имеем пять цехов, которые гарантируют выполнение любых, даже самых сложных заказов и объемов. Отличное качество и европейский дизайн — лучшее сочетание для любой продукции. Наши товары характеризуются не только этими качествами. Они невероятно практичны и будут длительное время радовать Ваших посетителей.

              Купить мебель для автосалонов в Мелеузе можно на официальном сайте нашей компании. Мы работаем по всей России и странам СНГ, производим доставку удобной для заказчика транспортной компанией. Делайте выбор в пользу ChiedoCover и Вы не пожалеете, мы производим очень надежную продукцию.

              Почему мебель для автосалонов покупают в ChiedoCover?

              • Более 3000 моделей

                стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

              • Гарантия

                Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

              • Пробники

                Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

              • Оперативное производство

                Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

              • Индивидуальные заказы

                Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

              • Доставка в Мелеуз и другие города России и ближнего зарубежья

                Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
                Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

              • Полный пакет документов

                Мы представляем все необходимые документы:
                накладные, счета-фактуры, договоры.

              • Выгодные предложения

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              • Гарантированное качество продукции

                Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

              • Частичная оплата

                Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

              Подробнее о ChiedoCover

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              Частые вопросы

              • 🚚 Как осуществляется доставка по Мелеузу ?

                Доставка товара по Мелеузу осуществляется транспортными компаниями.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Мелеузу ?

                Стоимость доставки по Мелеузу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

                Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

                • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
                • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

                Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

                Доставка текстиля по Мелеузу осуществляется бесплатно.

              • ❓ Возможен ли самовывоз?

                Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

                • Самовывоз со склада в Москве;
                • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
                • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
                • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
              • 💳 Как происходит оплата?

                Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

                • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
                • Возможна частичная оплата
                • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

                Подробная информация на странице Оплата

              • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

                Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

                Подробная информация на странице Гарантия

              • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

                Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

                Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

              • ✅ Как сделать заказ?
                1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
                2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
                3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Мелеузу телефону +7 922 906 67 77
                4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
                5. Оплата доставки происходит в Мелеузе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

                Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

                При выборе доставки по Мелеузу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

              • 🪑 Вы производители или перепродаете?

                Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

              • 💥 Есть ли скидки?

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

                С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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