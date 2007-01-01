Мебель для автосалонов в Ухте оптом

от 1 490 ₽

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Настоящее фото товара Стул Гризли, произведённого компанией ChiedoCover
2 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Гризли
Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий
Настоящее фото товара Кресло поворотное Калипсо, произведённого компанией ChiedoCover
6 580 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло поворотное Калипсо
Настоящее фото товара Стул София Премиум, произведённого компанией ChiedoCover
8 200 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул София Премиум
Настоящее фото товара Стул Мокка, произведённого компанией ChiedoCover
4 500 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Мокка
Настоящее фото товара Стул Луна, произведённого компанией ChiedoCover
4 500 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Луна
Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул пластиковый Gaius
Настоящее фото товара Стул пластиковый Ole на металлической основе, произведённого компанией ChiedoCover
16 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул пластиковый Ole на металлической основе
Настоящее фото товара Стул пластиковый One Shot , произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул пластиковый One Shot
Настоящее фото товара Стул пластиковый One Shot на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
6 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул пластиковый One Shot на полозьях
Настоящее фото товара Стул Самба, цвет апельсин, произведённого компанией ChiedoCover-18%
2 790 ₽3 390 ₽
Оптовая цена
5
Стул Самба, цвет апельсин
Настоящее фото товара Стул Севен (Seven) черный для посетителей и конференц залов, произведённого компанией ChiedoCover
1 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Севен (Seven) черный для посетителей и конференц залов
Настоящее фото товара Офисное кресло Ситро, пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
5
Офисное кресло Ситро, пластик черный
Настоящее фото товара Офисное кресло Ситро, пластик серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Офисное кресло Ситро, пластик серый
Настоящее фото товара Офисное кресло Ситро, бирюзовый, пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Офисное кресло Ситро, бирюзовый, пластик белый
Настоящее фото товара Стул Самба, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Самба, оранжевый
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Подчеркиваем престижность и статусность: выбираем мебель для автосалонов

Вцелом в мире, и в Ухте в частности, растет интерес к автомобилям. Мы все чаще обращаем внимания на новенькое авто, видим себя за рулем, оцениваем ощущения и находимся в предвкушении. На сегодняшний день, благодаря удобным программам кредитования и лизинга популярность автосалонов увеличилась. В стремлении привлечь внимание потенциальных покупателей, владельцы автосалонов продумывают интерьер помещений. Вашему вниманию — разбор критериев выбора престижной мебели для автосалонов.

Главные особенности мебели для автосалонов

На сегодняшний день существует более 140 автомобильных компаний, занимающихся производством автомобилей разного ценового сегмента, класса и предназначения. Задача для каждого бренда — это выгодно себя показать, для успешной последующей продажи своей продукции. Самые разнообразные дизайнерские и стилевые решения позволяют сформировать определенный, свойственный только этому производителю логотип. В этой связи продумывание интерьера для мебельного оснащения должно сводиться не только к зоне для показа самих автомобилей, но также для ожидания покупателей, оформления необходимой документации и зоны для персонала. Как правило, большинство стилистических решений сводится к подчеркиванию основного цвета бренда и каких-то отличительных характеристик. Таким образом, красивая мебель для автосалонов дополнит сопутствующую атмосферу в помещении и выгодно расположит к покупке автомобиля.

Критерии стильной мебели для автосалонов

По последним наблюдениям, для интерьеров автосалонов характерны самые современные тенденции, которые акцентируют внимание покупателей на техническом прогрессе и инновации данного производителя. Поэтому лучшая мебель для автосалонов сформирует впечатление успешности бренда авто и создаст ощущение роскоши. Это все свойственно именно для подобных интерьеров. Одним из самых популярных стилей в таких помещениях является хай-тек. Автосалоны, оснащенные мебелью в этом направлении обеспечивают единство всех элементов в декоре. Интересная мебель для автосалонов будет ассоциироваться у покупателей с индивидуальностью и фирменным стилем. Имидж в сфере автомобильного производства — это практически основа бизнеса, он создается несколько лет и является ключевым фактором выбора. Так что, одним из важных критериев выбора является отдавать предпочтение такой мебели, которая будет дополнять этот имиджевый образ.

Где купить мебель для автосалонов в Ухте?

Наша компания располагает собственными производственными площадками, мы поэтапно расширялись, на сегодняшний день имеем пять цехов, которые гарантируют выполнение любых, даже самых сложных заказов и объемов. Отличное качество и европейский дизайн — лучшее сочетание для любой продукции. Наши товары характеризуются не только этими качествами. Они невероятно практичны и будут длительное время радовать Ваших посетителей.

Купить мебель для автосалонов в Ухте можно на официальном сайте нашей компании. Мы работаем по всей России и странам СНГ, производим доставку удобной для заказчика транспортной компанией. Делайте выбор в пользу ChiedoCover и Вы не пожалеете, мы производим очень надежную продукцию.

Почему мебель для автосалонов покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Ухту и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Ухте ?

    Доставка товара по Ухте осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ухте ?

    Стоимость доставки по Ухте рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Ухте осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ухте телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Ухте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Ухте с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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