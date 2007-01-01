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          Товары по акции

          Мебель для банкета в Ангарске оптом

          от 960 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ангарску и Иркутской области

          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 1
          Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Лидер 2
          Настоящее фото товара Стул Боди 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
          1 780 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Боди 25мм
          Настоящее фото товара Стул Дания 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
          1 780 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Дания 25мм
          Настоящее фото товара Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 780 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
          Настоящее фото товара Стул Вертекс 20мм Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
          1 400 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Вертекс 20мм Лайт
          Настоящее фото товара Стул Дания 25мм, гладкий каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          1 780 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Дания 25мм, гладкий каркас
          Настоящее фото товара Стул Боди 25мм - коричневый, Marco Polo коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 980 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Боди 25мм - коричневый, Marco Polo коричневый
          Настоящее фото товара Стул Боди 25мм - орех, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
          1 780 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Боди 25мм - орех, велюр
          Настоящее фото товара Стул Сахара 25мм с наружними заглушками, произведённого компанией ChiedoCover
          1 830 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Сахара 25мм с наружними заглушками
          Настоящее фото товара Стул Вертекс 20мм Лайт, с перемычками, произведённого компанией ChiedoCover
          1 400 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Вертекс 20мм Лайт, с перемычками
          Настоящее фото товара Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый арш, произведённого компанией ChiedoCover
          1 780 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый арш
          Настоящее фото товара Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий, произведённого компанией ChiedoCover
          1 830 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий
          Настоящее фото товара Журнальный столик Лисмор, произведённого компанией ChiedoCover
          46 670 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Журнальный столик Лисмор
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Кроссбэк белый/ голубой
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ розовый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Кроссбэк белый/ розовый
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          Успешное проведение свадебных и праздничных мероприятий напрямую влияет от правильности выбора мебели для банкета

          Последние время стало популярным проведение корпоративов компаний, поскольку помимо самого праздничного мероприятия эти встречи способствуют сплочению и выработке хорошей дружественной атмосферы в коллективе. Перед тем как выбрать помещение, ресторан или кафе организаторы, как правило, обращают внимание на мебельное оснащение интерьера.

          Владельцам заведений для успешного бизнеса в проведении банкетных мероприятий необходимо учитывать потребительские запросы клиентов. Мебель для банкета должна быть легкой, компактной, максимально удобной и комфортной. Для придания праздничной атмосферы и при добавлении ярких красок можно создать для гостей особое настроение. Это становится возможным благодаря различным аксессуарам в виде бантов, лент, фуршетных юбок, а также наперонам, скатертям и др. При выборе мебели для банкета необходимо отдавать предпочтение стульям и столам, за которыми будет удобно отдыхать, принимать пищу и, при необходимости выйти, человеку не потребуется больших усилий для подъема стула.

          Самым доступным вариантом изготовления являются стулья Хит. Эти модели обладают низкой стоимостью, а также максимально практичны и имеют длительный срок службы. Хорошим достоинством таких стульев является то, что на них можно подобрать практически любой чехол, ленту или бант. Видоизменяя таким образом стул, Вы можете варьировать и подбирать цвет, который полностью совпадет с основными цветами компании для которой организуется корпоратив.

          Одним из хитов продаж являются также столы Лидер, они очень легко, быстро собираются и разбираются, невероятно просты в уходе. Если учесть их достаточно бюджетную стоимость, то мы получим одни из самых лучших вариантов по соотношению цены и качества товара. Таким образом, стулья Хит и столы Лидер являются великолепным вариантом для мебельного оснащения интерьера заведения.

          Где купить мебель для банкета в Ангарске и в Ангарске?

          Наша компания с 2007 года занимается выпуском мебели и текстиля для сферы HoReCa. Нам доверяют самые известные российские компании. У нашей компании много преимуществ: быстрые сроки изготовления, после принятия заказа, менеджер отправляет заявку на производство, где в самые кротчайшие сроки производится заказ клиента. У нас налажена доставка продукции в любой регион и город России, а также стран СНГ. Качество и надежность — это главные цели нашего производства.

          Купить мебель для банкета в Ангарске в ресторан можно на нашем сайте. Помимо мебели и текстиля мы осуществляем продажу различного дополнительного оборудования, посетите наш сайт и Вы обязательно найдете себе нужный товар идеально подходящий для вашего бизнеса.

          Почему мебель для банкета покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Ангарск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Ангарску ?

            Доставка товара по Ангарску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ангарску ?

            Стоимость доставки по Ангарску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Ангарску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ангарску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Ангарске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Ангарску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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