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Последние время стало популярным проведение корпоративов компаний, поскольку помимо самого праздничного мероприятия эти встречи способствуют сплочению и выработке хорошей дружественной атмосферы в коллективе. Перед тем как выбрать помещение, ресторан или кафе организаторы, как правило, обращают внимание на мебельное оснащение интерьера.
Владельцам заведений для успешного бизнеса в проведении банкетных мероприятий необходимо учитывать потребительские запросы клиентов. Мебель для банкета должна быть легкой, компактной, максимально удобной и комфортной. Для придания праздничной атмосферы и при добавлении ярких красок можно создать для гостей особое настроение. Это становится возможным благодаря различным аксессуарам в виде бантов, лент, фуршетных юбок, а также наперонам, скатертям и др. При выборе мебели для банкета необходимо отдавать предпочтение стульям и столам, за которыми будет удобно отдыхать, принимать пищу и, при необходимости выйти, человеку не потребуется больших усилий для подъема стула.
Самым доступным вариантом изготовления являются стулья Хит. Эти модели обладают низкой стоимостью, а также максимально практичны и имеют длительный срок службы. Хорошим достоинством таких стульев является то, что на них можно подобрать практически любой чехол, ленту или бант. Видоизменяя таким образом стул, Вы можете варьировать и подбирать цвет, который полностью совпадет с основными цветами компании для которой организуется корпоратив.
Одним из хитов продаж являются также столы Лидер, они очень легко, быстро собираются и разбираются, невероятно просты в уходе. Если учесть их достаточно бюджетную стоимость, то мы получим одни из самых лучших вариантов по соотношению цены и качества товара. Таким образом, стулья Хит и столы Лидер являются великолепным вариантом для мебельного оснащения интерьера заведения.
Наша компания с 2007 года занимается выпуском мебели и текстиля для сферы HoReCa. Нам доверяют самые известные российские компании. У нашей компании много преимуществ: быстрые сроки изготовления, после принятия заказа, менеджер отправляет заявку на производство, где в самые кротчайшие сроки производится заказ клиента. У нас налажена доставка продукции в любой регион и город России, а также стран СНГ. Качество и надежность — это главные цели нашего производства.
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Доставка товара по Ханты-Мансийску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Ханты-Мансийску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Ханты-Мансийску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Ханты-Мансийску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня