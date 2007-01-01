Мебель для банкета в ресторане в Пятигорске оптом

от 4 350 ₽

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Настоящее фото товара Стул Kongsberg, золотой велюр, ножки черные с золотом, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
5
Стул Kongsberg, золотой велюр, ножки черные с золотом
Настоящее фото товара Полукресло Самбука, оранжевый гобелен, произведённого компанией ChiedoCover
19 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Полукресло Самбука, оранжевый гобелен
Настоящее фото товара Полукресло Самбука, черный гобелен, произведённого компанией ChiedoCover
19 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Полукресло Самбука, черный гобелен
Настоящее фото товара Стул Кеми, рогожка абрикос, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
5 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Кеми, рогожка абрикос, каркас бук
Настоящее фото товара Стол Vector 120-160*80 бетон/белый, произведённого компанией ChiedoCover
14 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Vector 120-160*80 бетон/белый
Настоящее фото товара Стол Vector 120-160*80 дуб Ка/пепел, произведённого компанией ChiedoCover
14 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Vector 120-160*80 дуб Ка/пепел
Настоящее фото товара Стул Mans, песочный велюр, произведённого компанией ChiedoCover
7 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Mans, песочный велюр
Настоящее фото товара Стул Марк, брусничный, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover-13%
4 350 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Марк, брусничный, металлические ножки
Настоящее фото товара Стул Kongsberg, светло - бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Kongsberg, светло - бежевый
Настоящее фото товара Стул Kongsberg, горчично - желтый, произведённого компанией ChiedoCover-9%
4 590 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Kongsberg, горчично - желтый
Настоящее фото товара Стул Вольт рогожка тёмно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Вольт рогожка тёмно-бежевый
Настоящее фото товара Стулья Oden коричневый x2, произведённого компанией ChiedoCover
5 580 ₽
Оптовая цена
4.6
Стулья Oden коричневый x2
Настоящее фото товара Стулья Oden красные x2, произведённого компанией ChiedoCover
5 580 ₽
Оптовая цена
5
Стулья Oden красные x2
Настоящее фото товара Стул Оскар велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
11 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Оскар велюр коричневый
Настоящее фото товара Стул Полин коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
14 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Полин коричневый
Настоящее фото товара Стул Kongsberg, антрацит, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Kongsberg, антрацит, экокожа
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Простые советы по выбору мебели для банкета в ресторане

Интерьер любого ресторана имеет отличительные признаки, а также свой стиль и дизайн. Такой серьезный подход обусловлен большой конкуренцией на рынке ресторанного бизнеса в Пятигорске. Для того, чтобы привлечь внимание к своему заведению, а также расположить посетителей и гостей к приятному отдыху и хорошему времяпрепровождению следует уделить внимание мебельному оснащению. В настоящее время очень популярны банкетные мероприятия, которые проводятся в различных ресторанах. Хорошая мебель для банкета в ресторане станет гарантией комфорта и удобства Ваших гостей, они проведут просто незабываемое время и в памяти останутся только положительные эмоции.

Деревянная мебель для банкета в ресторане

Сегодня мебель из массива дерева имеет очень большую ценность. Это самые экологичные изделия, которые абсолютно заслуженно занимают лидирующие позиции на российском мебельном рынке. Рестораны русской кухни оснащаются под массив дерева. В таком заведении красивая мебель для банкета в ресторане будет великолепно сочетаться и превосходно смотреться с основным стилем и дизайном. Каталог продукции широко представлен такими изделиями, поэтому данные модели являются очень доступными. Неповторимый, эксклюзивный и изысканный внешний вид не оставит равнодушным ни одного Вашего гостя, а удобство и комфорт такой мебели позволят насладиться праздником.

Деревянная мебель для банкета в ресторане имеет большой срок службы и легко восстанавливается в отличии от своих аналогов. На сегодняшний день прочный каркас, а также отличные показатели устойчивости и износостойкости позволяют этим изделиям считаться одними из лучших на мебельном рынке.

Мягкая мебель для банкета в ресторане

Помимо того, хорошим вариантом станет мягкая мебель для банкета в ресторане. Эти модели имеют приятный и утонченный дизайн, такая мебель станет настоящим украшением любого торжества и банкетного мероприятия. Они прекрасно могут сочетаться с любым стилем и декором. Сегодня можно выбрать практически любой цвет моделей мебели, а также форму и вид. Хороши показатели эргономики — одно из главных преимуществ. Мягкая мебель для банкета в ресторане очень компактная, гармонично вписывается даже в небольшие помещения, таким образом это идеальный вариант для любого торжества и праздника, поскольку остается полезная площадь, которую точно можно использовать по назначению.

Итак, хорошая мебель для банкета в ресторане должна иметь статусный и стильный вид, обладать высоким качеством изготовления, быть экологичной и абсолютно безопасной. Необходимо помнить, что меблировка любого места общественного питания — это одна из основных задач, от которой будет зависеть спрос на данное заведение.

Где купить мебель для банкета в ресторане в Пятигорске?

Компания ChiedoCover является одним из лидеров по производству и продаже банкетной мебели и элитного текстиля. На протяжении более 13 лет мы используем только проверенных поставщиков, наша продукция отличается безопасностью и экологичностью. Мы не привлекаем посредников, наше производство находится в Кировской области, поэтому цены на нашу мебель одни из самых низких на российском рынке. Строгий отдел качества выступает гарантом надежности и прочности нашей продукции.

Купить мебель для банкета в ресторане в Пятигорске можно на нашем сайте. Всегда к Вашим услугам наши опытные и профессиональные менеджеры, которые без труда помогут сделать правильный выбор, с учетом всех выдвигаемых требований. Мебель ChiedoCover – это сочетание европейского дизайна с высоким качеством производства.

Почему мебель для банкета в ресторане покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Пятигорск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Пятигорску ?

    Доставка товара по Пятигорску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Пятигорску ?

    Стоимость доставки по Пятигорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Пятигорску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Пятигорску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Пятигорске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Пятигорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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