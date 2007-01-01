Мебель для банкета в Шахтёрске оптом

от 3 250 ₽

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Настоящее фото товара Стул Гаага велюр OSCAR 028, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Гаага велюр OSCAR 028
Настоящее фото товара Стул Гаага велюр OSCAR 021, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Гаага велюр OSCAR 021
Настоящее фото товара Стол Кватро со стеклянной столешницей, произведённого компанией ChiedoCover
64 000 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Кватро со стеклянной столешницей
Настоящее фото товара Стул Cassiopea, бежевый велюр, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
3 250 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Cassiopea, бежевый велюр, черные ножки
Настоящее фото товара Стол Карлотта, произведённого компанией ChiedoCover
120 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Карлотта
Настоящее фото товара Стул Тейлор экокожа серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
5
Стул Тейлор экокожа серый
Настоящее фото товара Стул Вольт рогожка, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Вольт рогожка, бежевый
Настоящее фото товара Стул Софи велюр, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Софи велюр, фиолетовый
Настоящее фото товара Диван пластиковый Ulm Basic, произведённого компанией ChiedoCover
209 590 ₽
Оптовая цена
5
Диван пластиковый Ulm Basic
Настоящее фото товара Стул Madina темный орех/ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 390 ₽
Оптовая цена
5
Стул Madina темный орех/ коричневый
Настоящее фото товара Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
8 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки
Настоящее фото товара Стул Роза, оливковый, ножки - лак, произведённого компанией ChiedoCover-14%
Новинка
6 890 ₽7 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Роза, оливковый, ножки - лак
Настоящее фото товара Стул Софи велюр матовый красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Софи велюр матовый красный
Настоящее фото товара Журнальный стол Гекс, серебро, произведённого компанией ChiedoCover-40%
10 794 ₽17 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Журнальный стол Гекс, серебро
Настоящее фото товара Журнальный стол 120*60 Таун серебро, произведённого компанией ChiedoCover-40%
14 994 ₽24 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Журнальный стол 120*60 Таун серебро
Настоящее фото товара Стул LMZL-PP670H, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул LMZL-PP670H
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Успешное проведение свадебных и праздничных мероприятий напрямую влияет от правильности выбора мебели для банкета

Последние время стало популярным проведение корпоративов компаний, поскольку помимо самого праздничного мероприятия эти встречи способствуют сплочению и выработке хорошей дружественной атмосферы в коллективе. Перед тем как выбрать помещение, ресторан или кафе организаторы, как правило, обращают внимание на мебельное оснащение интерьера.

Владельцам заведений для успешного бизнеса в проведении банкетных мероприятий необходимо учитывать потребительские запросы клиентов. Мебель для банкета должна быть легкой, компактной, максимально удобной и комфортной. Для придания праздничной атмосферы и при добавлении ярких красок можно создать для гостей особое настроение. Это становится возможным благодаря различным аксессуарам в виде бантов, лент, фуршетных юбок, а также наперонам, скатертям и др. При выборе мебели для банкета необходимо отдавать предпочтение стульям и столам, за которыми будет удобно отдыхать, принимать пищу и, при необходимости выйти, человеку не потребуется больших усилий для подъема стула.

Самым доступным вариантом изготовления являются стулья Хит. Эти модели обладают низкой стоимостью, а также максимально практичны и имеют длительный срок службы. Хорошим достоинством таких стульев является то, что на них можно подобрать практически любой чехол, ленту или бант. Видоизменяя таким образом стул, Вы можете варьировать и подбирать цвет, который полностью совпадет с основными цветами компании для которой организуется корпоратив.

Одним из хитов продаж являются также столы Лидер, они очень легко, быстро собираются и разбираются, невероятно просты в уходе. Если учесть их достаточно бюджетную стоимость, то мы получим одни из самых лучших вариантов по соотношению цены и качества товара. Таким образом, стулья Хит и столы Лидер являются великолепным вариантом для мебельного оснащения интерьера заведения.

Где купить мебель для банкета в Шахтёрске и в Шахтёрске?

Наша компания с 2007 года занимается выпуском мебели и текстиля для сферы HoReCa. Нам доверяют самые известные российские компании. У нашей компании много преимуществ: быстрые сроки изготовления, после принятия заказа, менеджер отправляет заявку на производство, где в самые кротчайшие сроки производится заказ клиента. У нас налажена доставка продукции в любой регион и город России, а также стран СНГ. Качество и надежность — это главные цели нашего производства.

Купить мебель для банкета в Шахтёрске в ресторан можно на нашем сайте. Помимо мебели и текстиля мы осуществляем продажу различного дополнительного оборудования, посетите наш сайт и Вы обязательно найдете себе нужный товар идеально подходящий для вашего бизнеса.

Почему мебель для банкета покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Шахтёрск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Шахтёрску ?

    Доставка товара по Шахтёрску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Шахтёрску ?

    Стоимость доставки по Шахтёрску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Шахтёрску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Шахтёрску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Шахтёрске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Шахтёрску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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