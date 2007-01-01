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          Товары по акции

          Мебель для банкетного зала в Искитиме оптом

          от 490 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Искитиму и Новосибирской области

          Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, береза, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          В наличии
          2 590 ₽2 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Кьявари Белый, береза
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-5%
          Хит
          4 090 ₽4 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Золотой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Наполеон Золотой, пластиковый
          Настоящее фото товара Подушка-чехол 03 для стула Кьявари, произведённого компанией ChiedoCover
          490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подушка-чехол 03 для стула Кьявари
          Настоящее фото товара Подушка-чехол 05 на стул Кьявари, произведённого компанией ChiedoCover
          620 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подушка-чехол 05 на стул Кьявари
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Оранжевый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          2 790 ₽3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Кьявари Оранжевый, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Телегрей, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          2 790 ₽3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Кьявари Телегрей, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          2 790 ₽3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Аметистовый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          2 790 ₽3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Кьявари Аметистовый, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Медный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          2 790 ₽3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Кьявари Медный, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          2 790 ₽3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Кьявари Серебро, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Наполеон Серебро, пластиковый
          Настоящее фото товара Обеденный стол Гулливер макси, произведённого компанией ChiedoCover
          52 000 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Обеденный стол Гулливер макси
          Настоящее фото товара Обеденный стол Гулливер, произведённого компанией ChiedoCover
          35 000 ₽
          Оптовая цена
          5
          Обеденный стол Гулливер
          Настоящее фото товара Стол обеденный Атланта, произведённого компанией ChiedoCover
          44 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол обеденный Атланта
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          Мебель для банкетного зала: комфорт и высокое качество

          Банкет — неотъемлемая часть практически любых торжественных мероприятий. Существует множество поводов для их проведения, каждое событие требует подготовки и продумывание интерьера. Для того, чтобы обеспечить гостям комфортные и приятные условия необходимо правильно произвести мебельное оснащение заведения. Красивая мебель для банкетного зала, несомненно, станет украшением любого мероприятия и обязательно будет положительно оценена приглашенными гостями. В этой статье рассмотрим более подробно на какие модели делать акцент при меблировке банкетных залов в Искитиме и других заведений, где планируется организация праздничных мероприятий.

          Деревянная мебель для банкетного зала

          Деревянная мебель для банкетного зала — это одна из базовых и традиционных вариаций меблировки помещения для торжества. Выделим главные преимущества и, таким образом, подчеркнем положительные качества данных изделий:

          • высокая прочность и надежность конструкций (каркас обладает отличными показателями устойчивости, отличная сборка гарантирует большой срок службы, с учетом сохранения первоначального внешнего вида, даже не смотря на длительное использование)
          • практичность (такая мебель не требовательна в уходе, как правило, достаточно просто протереть пыль для того, чтобы привести изделия в порядок)
          • стойкость к повышенным нагрузкам (специфика любых увеселительных мероприятий в том, что на мебель может оказываться большое давление и далеко не каждые модели могут ее выдержать, а также не дать трещину или вовсе сломаться. Деревянная мебель для банкетного зала абсолютно готова и расположена к повседневному использованию, без изменения своих первоначальных, положительных эксплуатационных качеств).

          Мебель для банкетного зала на металлокаркасе

          Еще одним вариантом на который следует обратить повышенное внимание является мебель для банкетного зала на металлокаркасе. Это самый распространенный вариант мебельного оснащения банкетного зала. Большинство организаций, профессионально занимающихся организацией торжества и праздника, рекомендуют данные изделия. Они надежны и произведены из прочной стали. На сегодняшний день выбрать можно практически любой цвет мебели, поэтому можно быть уверенным — они точно впишутся в выбранный стиль банкетного мероприятия. Высокие эстетические показатели — одни из преимуществ, европейский, модный внешний вид выдвигает эти модели в одни из лидеров продаж. Данные изделия очень приятны на ощупь, а также имеют небольшой вес и очень выносливы.

          Подытожим, выбор мебели для банкетного зала — ответственное дело. Они помогают сформировать приятную атмосферу в заведении, расположить гостей к отдыху или дружескому общению. Отдавайте предпочтение надежным и качественным изделиям, которые имеют большой срок службы. Большой каталог продукции позволяет выбрать модели на любой вкус, Ваши гости точно останутся довольны.

          Где купить мебель для банкетного зала в Искитиме?

          Наша компания изготавливает банкетную мебель и элитный текстиль для сегмента HoReCa. Мы являемся лидерами на российском мебельном рынке по производству и продаже мебели. В нашем каталоге продукции есть все необходимое для того, чтобы сделать меблировку любого помещения «под ключ».

          Купить мебель для банкетного зала в Искитиме легко. Для того, чтобы оформить заказ достаточно пройти по ссылке на наш сайт, далее выбрать подходящую модель и ожидать звонка от наших менеджеров. Это профессиональные и опытные специалисты, которые ответят на все Ваши вопросы относительно продукции нашей компании.

          Почему мебель для банкетного зала покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Искитима и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Искитиму ?

            Доставка товара по Искитиму осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Искитиму ?

            Стоимость доставки по Искитиму рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Искитиму осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Искитиму телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Искитиме при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Искитиму с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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