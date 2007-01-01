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Банкет — неотъемлемая часть практически любых торжественных мероприятий. Существует множество поводов для их проведения, каждое событие требует подготовки и продумывание интерьера. Для того, чтобы обеспечить гостям комфортные и приятные условия необходимо правильно произвести мебельное оснащение заведения. Красивая мебель для банкетного зала, несомненно, станет украшением любого мероприятия и обязательно будет положительно оценена приглашенными гостями. В этой статье рассмотрим более подробно на какие модели делать акцент при меблировке банкетных залов в Воскресенске и других заведений, где планируется организация праздничных мероприятий.
Деревянная мебель для банкетного зала — это одна из базовых и традиционных вариаций меблировки помещения для торжества. Выделим главные преимущества и, таким образом, подчеркнем положительные качества данных изделий:
Еще одним вариантом на который следует обратить повышенное внимание является мебель для банкетного зала на металлокаркасе. Это самый распространенный вариант мебельного оснащения банкетного зала. Большинство организаций, профессионально занимающихся организацией торжества и праздника, рекомендуют данные изделия. Они надежны и произведены из прочной стали. На сегодняшний день выбрать можно практически любой цвет мебели, поэтому можно быть уверенным — они точно впишутся в выбранный стиль банкетного мероприятия. Высокие эстетические показатели — одни из преимуществ, европейский, модный внешний вид выдвигает эти модели в одни из лидеров продаж. Данные изделия очень приятны на ощупь, а также имеют небольшой вес и очень выносливы.
Подытожим, выбор мебели для банкетного зала — ответственное дело. Они помогают сформировать приятную атмосферу в заведении, расположить гостей к отдыху или дружескому общению. Отдавайте предпочтение надежным и качественным изделиям, которые имеют большой срок службы. Большой каталог продукции позволяет выбрать модели на любой вкус, Ваши гости точно останутся довольны.
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Доставка товара по Воскресенску осуществляется транспортными компаниями.
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Стоимость доставки по Воскресенску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Воскресенску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
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Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Воскресенску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня