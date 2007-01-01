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Сегмент HoReCa включает в себя заведения самой разной направленности: гостиницы, рестораны, а также кафе и бары. Мебельное оснащение каждого заведения требует своей специфики, поскольку именно от успешного выбора столов и стульев, как правило, зависит комфортабельность и удобство гостей в ресторанах, а также кафе и барах. В Нефтекамске бары занимают определенную нишу, эти заведения, несомненно, пользуются спросом, поэтому в этом материале разберем мебель для баров: каким материалам изготовления отдавать предпочтение, какие цвета и стили на сегодняшний день актуальны.
Мебель для бара имеет свои характерные внешние признаки, это обязательно высокие ножки, которые выделяют этот элемент мебели от других. При меблировке баров следует обращать внимание на стилистические особенности помещения. Как правило, при продумывании интерьера таких заведений преобладают черные, серебристые, коричневые цвета, поэтому мебель должна гармонично смотреться с учетом этих замечаний.
Сегодня в меню баров присутствуют не только алкогольные напитки, но и другие блюда, поэтому расчет идет на то, чтобы гости и посетители во время приема пищи наслаждались атмосферой заведения. Хорошим спросом пользуются крафтовые бары, мебельное оснащение которых сопровождается выбором, как правило, эксклюзивной и уникальной мебели.
Стулья Кроссбэк барные — прекрасное решение для таких заведений
Наличие металлических ножек делает их устойчивыми, способными выдерживать самые серьезные физические нагрузки, поэтому такие модели идеально подойдут для каждодневного использования. Такие стулья предельно просты в уходе, имеют небольшой вес, что для барных стульев имеет большое значение.
Стулья Tolix – еще одна модель барных стульев
Широкий ассортимент данных моделей представлен на сайте в каталоге продукции. Здесь Вы найдете самые разные цвета и формы, которые наиболее удачно впишутся в интерьер именно в Вашего заведение.
Таким образом, мебель для баров имеет ряд особенностей, которые характерны именно этим заведениям, однако выбор следует делать исходя из стилистического оформления бара.
Компания ChiedoCover производит комплексное банкетное мебельное оснащение ресторанов, кафе, гостиниц и баров. Ответственность и доверие — два ключевых фактора на которые опирается наша компания. Профессиональные сотрудники имеют большой опыт работы на производстве, поэтому наша продукция является высококачественной.
Купить мебель для баров можно на официальном сайте нашей компании. В каталоге продукции Вы также найдете аксессуары и дополнительное оборудование, которое Вас обязательно заинтересует. Свяжитесь с менеджерами из отдела продаж для оформления заказа.
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Доставка товара по Нефтекамску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Нефтекамску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Нефтекамску осуществляется бесплатно.
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Нефтекамску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня