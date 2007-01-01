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          Товары по акции

          Мебель для баров в Смоленске оптом

          от 3 190 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Смоленску и Смоленской области

          Настоящее фото товара Стул барный Валенсия, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-40%
          3 790 ₽6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул барный Валенсия, бежевый
          Настоящее фото товара Стул барный Валенсия, серый, произведённого компанией ChiedoCover-40%
          3 790 ₽6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул барный Валенсия, серый
          Настоящее фото товара Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножки
          Настоящее фото товара Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножки
          Настоящее фото товара Стул Вероника барный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Вероника барный, черный
          Настоящее фото товара Барный стул Авага кэмел винтажный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Барный стул Авага кэмел винтажный
          Настоящее фото товара Барный стул Авага винтажный пепельный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Барный стул Авага винтажный пепельный
          Настоящее фото товара Барный стул Авага винтажный мокко, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Барный стул Авага винтажный мокко
          Настоящее фото товара Барный стул Денвер винтажный мокко, произведённого компанией ChiedoCover
          6 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Барный стул Денвер винтажный мокко
          Настоящее фото товара Стул барный Brooklyn Bar, произведённого компанией ChiedoCover
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул барный Brooklyn Bar
          Настоящее фото товара Стул барный Валенсия, велюр серый, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover-23%
          6 990 ₽8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул барный Валенсия, велюр серый, золотые ножки
          Настоящее фото товара Стул барный Валенсия NEW, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover-37%
          3 990 ₽6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул барный Валенсия NEW, темно-серый
          Настоящее фото товара Стул барный Валенсия NEW, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover-40%
          3 790 ₽6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул барный Валенсия NEW, светло-серый
          Настоящее фото товара Стул барный Валенсия NEW, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-40%
          3 790 ₽6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул барный Валенсия NEW, бежевый
          Настоящее фото товара Стул барный с функцией вращения, белый, произведённого компанией ChiedoCover-14%
          3 990 ₽4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул барный с функцией вращения, белый
          Настоящее фото товара Стул барный Модерн NEW, белый, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          4 790 ₽5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул барный Модерн NEW, белый
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          Барная мебель: эстетическое удовольствие и харизматичный дизайн

          Сегмент HoReCa включает в себя заведения самой разной направленности: гостиницы, рестораны, а также кафе и бары. Мебельное оснащение каждого заведения требует своей специфики, поскольку именно от успешного выбора столов и стульев, как правило, зависит комфортабельность и удобство гостей в ресторанах, а также кафе и барах. В Смоленске бары занимают определенную нишу, эти заведения, несомненно, пользуются спросом, поэтому в этом материале разберем мебель для баров: каким материалам изготовления отдавать предпочтение, какие цвета и стили на сегодняшний день актуальны.

          Мебель для бара имеет свои характерные внешние признаки, это обязательно высокие ножки, которые выделяют этот элемент мебели от других. При меблировке баров следует обращать внимание на стилистические особенности помещения. Как правило, при продумывании интерьера таких заведений преобладают черные, серебристые, коричневые цвета, поэтому мебель должна гармонично смотреться с учетом этих замечаний.

          Сегодня в меню баров присутствуют не только алкогольные напитки, но и другие блюда, поэтому расчет идет на то, чтобы гости и посетители во время приема пищи наслаждались атмосферой заведения. Хорошим спросом пользуются крафтовые бары, мебельное оснащение которых сопровождается выбором, как правило, эксклюзивной и уникальной мебели.

          Стулья Кроссбэк барные — прекрасное решение для таких заведений

          Наличие металлических ножек делает их устойчивыми, способными выдерживать самые серьезные физические нагрузки, поэтому такие модели идеально подойдут для каждодневного использования. Такие стулья предельно просты в уходе, имеют небольшой вес, что для барных стульев имеет большое значение.

          Стулья Tolix – еще одна модель барных стульев

          Широкий ассортимент данных моделей представлен на сайте в каталоге продукции. Здесь Вы найдете самые разные цвета и формы, которые наиболее удачно впишутся в интерьер именно в Вашего заведение.

          Таким образом, мебель для баров имеет ряд особенностей, которые характерны именно этим заведениям, однако выбор следует делать исходя из стилистического оформления бара.

          Где купить мебель для баров в Смоленске и в Смоленской области?

          Компания ChiedoCover производит комплексное банкетное мебельное оснащение ресторанов, кафе, гостиниц и баров. Ответственность и доверие — два ключевых фактора на которые опирается наша компания. Профессиональные сотрудники имеют большой опыт работы на производстве, поэтому наша продукция является высококачественной.

          Купить мебель для баров можно на официальном сайте нашей компании. В каталоге продукции Вы также найдете аксессуары и дополнительное оборудование, которое Вас обязательно заинтересует. Свяжитесь с менеджерами из отдела продаж для оформления заказа.

          Почему мебель для баров покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Смоленск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Смоленску ?

            Доставка товара по Смоленску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Смоленску ?

            Стоимость доставки по Смоленску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Смоленску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Смоленску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Смоленске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Смоленску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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