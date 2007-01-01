Современная жизнь диктует свои правила игры, отдых на даче — отличная возможность для проведения выходных. После продуктивной и интенсивной рабочей недели очень хочется оказаться на излюбленной даче или садовом участке и получить максимальный релакс. Выбор хорошей мебели для беседки решит многие задачи, в частности, предоставит комфорт, а также уют и удобство. В тоже время, удачная покупка такой мебели сможет изменить интерьер Вашей дачи до неузнаваемости. Рассмотрим основные технические характеристики и постараемся найти идеальное решение.
Хорошим вариантом для меблировки дачи или садового участка считается мебель для беседки из дерева. Массив дерева искусно сочетается практически с любым стилистическим оформлением. Многие специалисты отмечают прочный и надежный каркас данных изделий. Выбрав их, Вы не просто приобретаете функциональную мебель, но и становитесь обладателем уникальных моделей и эксклюзивных форм. Массив дерева не требователен в уходе, со временем эти изделия приобретают различные потертости, это отлично можно обыграть, как мебель под старину.
На любой даче или садовом участке неотразимо будет смотреться плетеная мебель для беседки. Благодаря ручной работе достигается неповторимость и уникальность форм. Отличные эстетические показатели, данные изделия легко переносят сильные порывы ветра и дожди, им не страшны любые климатические изменения. Такие модели спроектированы с учетом антропометрических особенностей человека, поэтому Вы можете комфортно и удобно расположиться на них, при этом даже при длительном сидении они не вызовут никакого дискомфорта.
Еще одним хорошим решением для мебельного оснащения дачи является садовая мебель для беседки. Это практичный и экономичный вариант, широко применяемый в меблировке садовых участков. Необходимо выбирать высококачественные изделия, имеющие прочный каркас и прекрасные эксплуатационные характеристики. Богатый, широкий ассортимент моделей позволяет сделать более удачный выбор. На нашем сайте в каталоге продукции Вы сможете найти все самое необходимое для полного комплекса по мебельному оснащению Вашей дачи.
Подытожим вышесказанное, очень важно подобрать хорошую мебель для беседки. Именно такие изделия смогут упростить Вашу жизнь, а также сделать ее более комфортной и удобной. Описанные выше модели смогут преобразить Ваш интерьер и наполнить его новыми красками.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
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Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Рубцовску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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