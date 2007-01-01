Мебель для беседки в Шахтёрске оптом

от 3 590 ₽

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Настоящее фото товара Кресло пластиковое Bella, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло пластиковое Bella, оранжевый
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Bella, тик, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло пластиковое Bella, тик
Настоящее фото товара Стул пластиковый Bella Intrecciata, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул пластиковый Bella Intrecciata, черный
Настоящее фото товара Стул пластиковый Bella Intrecciata, лен, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул пластиковый Bella Intrecciata, лен, тортора
Настоящее фото товара Стул пластиковый Virginia, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул пластиковый Virginia, белый
Настоящее фото товара Стул пластиковый Virginia, кофе, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул пластиковый Virginia, кофе
Настоящее фото товара Стул пластиковый Virginia, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул пластиковый Virginia, антрацит
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Indiana, кофе, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло пластиковое Indiana, кофе
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Indiana, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 090 ₽
Оптовая цена
5
Кресло пластиковое Indiana, белый
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Indiana, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло пластиковое Indiana, антрацит
Настоящее фото товара Стул пластиковый Bit, ментоловый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул пластиковый Bit, ментоловый
Настоящее фото товара Стул пластиковый Bit, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул пластиковый Bit, белый
Настоящее фото товара Стул пластиковый Bit, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул пластиковый Bit, антрацит
Настоящее фото товара Стул пластиковый Bit, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул пластиковый Bit, тортора
Настоящее фото товара Стул пластиковый Bit, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул пластиковый Bit, горчичный
Настоящее фото товара Стул пластиковый Malika, произведённого компанией ChiedoCover
5 360 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул пластиковый Malika
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Простые рекомендации по выбору мебели для беседки

Современная жизнь диктует свои правила игры, отдых на даче — отличная возможность для проведения выходных. После продуктивной и интенсивной рабочей недели очень хочется оказаться на излюбленной даче или садовом участке и получить максимальный релакс. Выбор хорошей мебели для беседки решит многие задачи, в частности, предоставит комфорт, а также уют и удобство. В тоже время, удачная покупка такой мебели сможет изменить интерьер Вашей дачи до неузнаваемости. Рассмотрим основные технические характеристики и постараемся найти идеальное решение.

Мебель для беседки из дерева

Хорошим вариантом для меблировки дачи или садового участка считается мебель для беседки из дерева. Массив дерева искусно сочетается практически с любым стилистическим оформлением. Многие специалисты отмечают прочный и надежный каркас данных изделий. Выбрав их, Вы не просто приобретаете функциональную мебель, но и становитесь обладателем уникальных моделей и эксклюзивных форм. Массив дерева не требователен в уходе, со временем эти изделия приобретают различные потертости, это отлично можно обыграть, как мебель под старину.

Плетеная мебель для беседки

На любой даче или садовом участке неотразимо будет смотреться плетеная мебель для беседки. Благодаря ручной работе достигается неповторимость и уникальность форм. Отличные эстетические показатели, данные изделия легко переносят сильные порывы ветра и дожди, им не страшны любые климатические изменения. Такие модели спроектированы с учетом антропометрических особенностей человека, поэтому Вы можете комфортно и удобно расположиться на них, при этом даже при длительном сидении они не вызовут никакого дискомфорта.

Садовая мебель для беседки

Еще одним хорошим решением для мебельного оснащения дачи является садовая мебель для беседки. Это практичный и экономичный вариант, широко применяемый в меблировке садовых участков. Необходимо выбирать высококачественные изделия, имеющие прочный каркас и прекрасные эксплуатационные характеристики. Богатый, широкий ассортимент моделей позволяет сделать более удачный выбор. На нашем сайте в каталоге продукции Вы сможете найти все самое необходимое для полного комплекса по мебельному оснащению Вашей дачи.

Подытожим вышесказанное, очень важно подобрать хорошую мебель для беседки. Именно такие изделия смогут упростить Вашу жизнь, а также сделать ее более комфортной и удобной. Описанные выше модели смогут преобразить Ваш интерьер и наполнить его новыми красками.

Где купить мебель для беседки в Шахтёрске?

ChiedoCover – динамично-развивающаяся компания, ориентиром которой является высокое качество, европейский, современный стиль и большой срок службы. Расскажем о нашем производстве: цеха располагаются в Кировской области, собственное изготовление мебели позволяет удерживать низкие цены. Доставка нашей мебели осуществляется в любой регион России. Мы тщательно следим за актуальными новостями на мебельном рынке, запустили новую линейку продукции.

Купить мебель для беседки в Шахтёрске можно на нашем официальном сайте. Что для этого необходимо? Посетите по ссылке наш сайт, сделайте выбор нашей мебели или оформите функцию обратный звонок. Наши менеджеры предоставят Вам бесплатную консультацию относительно всей линейки нашей продукции. Эксклюзивные и уникальные модели окажут на Вас позитивное влияние и улучшат Вашу жизнь.

Почему мебель для беседки покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Шахтёрск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Шахтёрску ?

    Доставка товара по Шахтёрску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Шахтёрску ?

    Стоимость доставки по Шахтёрску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Шахтёрску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Шахтёрску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Шахтёрске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Шахтёрску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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