+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции

          Мебель для библиотеки в Биробиджане оптом

          от 190 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Биробиджану и Еврейской АО

          Настоящее фото товара Письменный стол Леобен, произведённого компанией ChiedoCover
          34 580 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Письменный стол Леобен
          Настоящее фото товара Шкаф Locker 2 отдела 91 см, произведённого компанией ChiedoCover
          12 350 ₽
          Оптовая цена
          5
          Шкаф Locker 2 отдела 91 см
          Настоящее фото товара Шкаф Locker 1 отдел 91 см, произведённого компанией ChiedoCover
          9 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Шкаф Locker 1 отдел 91 см
          Настоящее фото товара Акустическая перегородка 160 см, произведённого компанией ChiedoCover
          26 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Акустическая перегородка 160 см
          Настоящее фото товара Ножки для акустической перегородки, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Ножки для акустической перегородки
          Настоящее фото товара Ножки для акустической перегородки с колесиками, произведённого компанией ChiedoCover
          6 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Ножки для акустической перегородки с колесиками
          Настоящее фото товара Крепление для акустических перегородок прямое, произведённого компанией ChiedoCover
          890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Крепление для акустических перегородок прямое
          Настоящее фото товара Крепление для акустических перегородок прямой угол, произведённого компанией ChiedoCover
          1 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Крепление для акустических перегородок прямой угол
          Настоящее фото товара Крепление для акустических перегородок Т, произведённого компанией ChiedoCover
          1 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Крепление для акустических перегородок Т
          Настоящее фото товара Акустическая перегородка Modus, произведённого компанией ChiedoCover
          23 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Акустическая перегородка Modus
          Настоящее фото товара Акустическая система перегородок My Space, произведённого компанией ChiedoCover
          81 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Акустическая система перегородок My Space
          Настоящее фото товара Акустическая система перегородок Desk 76, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          18 200 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Акустическая система перегородок Desk 76
          Настоящее фото товара Четырехместная акустическая кабина LWOP, произведённого компанией ChiedoCover
          520 000 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Четырехместная акустическая кабина LWOP
          Настоящее фото товара Переговорная Arcipelago Wood, произведённого компанией ChiedoCover
          476 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Переговорная Arcipelago Wood
          Настоящее фото товара Стул Havana, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Havana
          Настоящее фото товара Обеденный стол Чарли-С, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          15 000 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Обеденный стол Чарли-С
          Смотреть все

          Мебель для библиотеки: изысканный стиль и максимальное удобство

          Сегодня в Биробиджане мебель для библиотеки имеет несколько требований: она должна быть очень комфортной, привлекательной, а также иметь изысканный и неповторимый дизайн для того, чтобы дополнять интерьеры помещений. Предпочтение отдается тем моделям, которые максимально удачно совмещают в себе данные требования. Какие аспекты являются важными при выборе мебели для библиотеки? Сегодня поговорим об этом.

          Без столов и стульев любой зал библиотеки представить трудно, поэтому одним из первых элементов мебельного оснащения являются стулья. Удачным решением для библиотеки станут стулья Хит с пюпитром. Это считается универсальная модель, которая обладает повышенной функциональностью: помимо своей основной функции имеется пюпитр, благодаря которому можно производить различные записи в тетрадях или блокнотах или использовать его как подставку под ноутбук. Такой функционал расширяет возможности стула, подобные модели широко используются в залах для пресс-конференций. В тоже время, стулья Хит подойдут для библиотечного зала для проведение лекций, а также мастер -к классов или встречи с гостями.

          Технические характеристики стульев Хит

          Стулья Хит имеют отличные технические характеристики: если рассмотреть данный стул более пристально, то необходимо отметить металлический каркас, который увеличивает прочность и долговечность. Стиль стула можно считать универсальным и классическим, они превосходно дополнят традиционный интерьер помещения, при этом важной особенностью их является широкий выбор цветовой гаммы обивочной ткани и простой уход.

          Вариации мебели для библиотеки

          Помимо того, следует отметить такие стулья как: стул Изо — самый доступный и наиболее традиционный вариант для мебельного оснащения библиотеки.

          Кроме стульев большое значение имеет правильный выбор столов для библиотеки. Таким вариантом является столы Лидер. Главным достоинством таких стульев является простой механизм сборки, поэтому он имеет большой срок службы, а в сочетании с бюджетной ценой является одним из самых популярных в России.

          Где купить мебель для библиотеки в Биробиджане и Еврейской АО?

          Компания ChiedoCover — российский лидер по производству и продаже HoReCa. На сайте компании представлен обширный каталог продукции, который помимо мебели для библиотек включает в себя банкетные столы и стулья, а также аксессуары и дополнительное оборудование.

          Купить мебель для библиотеки в Биробиджане можно на официальном сайте компании. Если Вы не можете подобрать нужную модель, тогда Вам необходимо обратиться в наш отдел продаж, менеджеры предоставят полную информацию о том или ином товаре, порекомендуют самый подходящий вариант с учетом всех Ваших индивидуальных пожеланий.

          Почему мебель для библиотеки покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Биробиджан и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

          Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Биробиджану ?

            Доставка товара по Биробиджану осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Биробиджану ?

            Стоимость доставки по Биробиджану рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Биробиджану осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Биробиджану телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Биробиджане при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Биробиджану с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

          Есть другие вопросы?

          Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
          с политикой конфиденциальности

          Отзывы о продукции ChiedoCover

          Все отзывы

          Нас рекомендуют