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Сегодня в Димитровграде мебель для библиотеки имеет несколько требований: она должна быть очень комфортной, привлекательной, а также иметь изысканный и неповторимый дизайн для того, чтобы дополнять интерьеры помещений. Предпочтение отдается тем моделям, которые максимально удачно совмещают в себе данные требования. Какие аспекты являются важными при выборе мебели для библиотеки? Сегодня поговорим об этом.
Без столов и стульев любой зал библиотеки представить трудно, поэтому одним из первых элементов мебельного оснащения являются стулья. Удачным решением для библиотеки станут стулья Хит с пюпитром. Это считается универсальная модель, которая обладает повышенной функциональностью: помимо своей основной функции имеется пюпитр, благодаря которому можно производить различные записи в тетрадях или блокнотах или использовать его как подставку под ноутбук. Такой функционал расширяет возможности стула, подобные модели широко используются в залах для пресс-конференций. В тоже время, стулья Хит подойдут для библиотечного зала для проведение лекций, а также мастер -к классов или встречи с гостями.
Стулья Хит имеют отличные технические характеристики: если рассмотреть данный стул более пристально, то необходимо отметить металлический каркас, который увеличивает прочность и долговечность. Стиль стула можно считать универсальным и классическим, они превосходно дополнят традиционный интерьер помещения, при этом важной особенностью их является широкий выбор цветовой гаммы обивочной ткани и простой уход.
Помимо того, следует отметить такие стулья как: стул Изо — самый доступный и наиболее традиционный вариант для мебельного оснащения библиотеки.
Кроме стульев большое значение имеет правильный выбор столов для библиотеки. Таким вариантом является столы Лидер. Главным достоинством таких стульев является простой механизм сборки, поэтому он имеет большой срок службы, а в сочетании с бюджетной ценой является одним из самых популярных в России.
Компания ChiedoCover — российский лидер по производству и продаже HoReCa. На сайте компании представлен обширный каталог продукции, который помимо мебели для библиотек включает в себя банкетные столы и стулья, а также аксессуары и дополнительное оборудование.
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Доставка товара по Димитровграду осуществляется транспортными компаниями.
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Стоимость доставки по Димитровграду рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Димитровграду осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Димитровграду с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня