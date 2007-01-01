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              Товары по акции

              Мебель для библиотеки в Кунгуре оптом

              от 190 ₽

              Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Кунгуру и Пермскому краю

              Настоящее фото товара Ножки для акустической перегородки, произведённого компанией ChiedoCover
              3 990 ₽
              Оптовая цена
              5
              Ножки для акустической перегородки
              Настоящее фото товара Акустическая система перегородок Desk 76, произведённого компанией ChiedoCover
              Новинка
              18 200 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Акустическая система перегородок Desk 76
              Настоящее фото товара Акустическая система перегородок Top 530, произведённого компанией ChiedoCover
              10 990 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Акустическая система перегородок Top 530
              Настоящее фото товара Акустическая кабина Silent Room L, произведённого компанией ChiedoCover
              209 290 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Акустическая кабина Silent Room L
              Настоящее фото товара Акустическая кабина Hushmeet open 04, произведённого компанией ChiedoCover
              546 000 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Акустическая кабина Hushmeet open 04
              Настоящее фото товара Акустическая кабина Wall Box, произведённого компанией ChiedoCover
              530 900 ₽
              Оптовая цена
              4.1
              Акустическая кабина Wall Box
              Настоящее фото товара Переговорная JAZZ Silent Box, произведённого компанией ChiedoCover
              140 490 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Переговорная JAZZ Silent Box
              Настоящее фото товара Стеновые панели, ясень, цвет орех, произведённого компанией ChiedoCover
              190 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Стеновые панели, ясень, цвет орех
              Настоящее фото товара Ромб под углом, ясень, произведённого компанией ChiedoCover
              190 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Ромб под углом, ясень
              Настоящее фото товара Стеновая панель Шалле, береза, произведённого компанией ChiedoCover
              720 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Стеновая панель Шалле, береза
              Настоящее фото товара Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива, произведённого компанией ChiedoCover
              1 490 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива
              Настоящее фото товара Стеновая панель Шалле, дуб, окан, махаон, клен, произведённого компанией ChiedoCover
              1 610 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Стеновая панель Шалле, дуб, окан, махаон, клен
              Настоящее фото товара Стеновая панель Роял, береза, ясень, олива, сапели, произведённого компанией ChiedoCover
              Новинка
              710 ₽
              Оптовая цена
              5
              Стеновая панель Роял, береза, ясень, олива, сапели
              Настоящее фото товара Стеновая панель Роял, ясень, дуб, береза, олива, произведённого компанией ChiedoCover
              630 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Стеновая панель Роял, ясень, дуб, береза, олива
              Настоящее фото товара Стеновая панель Роял, венге, береза, забрано, сапели, окан, произведённого компанией ChiedoCover
              1 040 ₽
              Оптовая цена
              5
              Стеновая панель Роял, венге, береза, забрано, сапели, окан
              Настоящее фото товара Стеновая панель Викинг, ясень, произведённого компанией ChiedoCover
              1 290 ₽
              Оптовая цена
              5
              Стеновая панель Викинг, ясень
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              Мебель для библиотеки: изысканный стиль и максимальное удобство

              Сегодня в Кунгуре мебель для библиотеки имеет несколько требований: она должна быть очень комфортной, привлекательной, а также иметь изысканный и неповторимый дизайн для того, чтобы дополнять интерьеры помещений. Предпочтение отдается тем моделям, которые максимально удачно совмещают в себе данные требования. Какие аспекты являются важными при выборе мебели для библиотеки? Сегодня поговорим об этом.

              Без столов и стульев любой зал библиотеки представить трудно, поэтому одним из первых элементов мебельного оснащения являются стулья. Удачным решением для библиотеки станут стулья Хит с пюпитром. Это считается универсальная модель, которая обладает повышенной функциональностью: помимо своей основной функции имеется пюпитр, благодаря которому можно производить различные записи в тетрадях или блокнотах или использовать его как подставку под ноутбук. Такой функционал расширяет возможности стула, подобные модели широко используются в залах для пресс-конференций. В тоже время, стулья Хит подойдут для библиотечного зала для проведение лекций, а также мастер -к классов или встречи с гостями.

              Технические характеристики стульев Хит

              Стулья Хит имеют отличные технические характеристики: если рассмотреть данный стул более пристально, то необходимо отметить металлический каркас, который увеличивает прочность и долговечность. Стиль стула можно считать универсальным и классическим, они превосходно дополнят традиционный интерьер помещения, при этом важной особенностью их является широкий выбор цветовой гаммы обивочной ткани и простой уход.

              Вариации мебели для библиотеки

              Помимо того, следует отметить такие стулья как: стул Изо — самый доступный и наиболее традиционный вариант для мебельного оснащения библиотеки.

              Кроме стульев большое значение имеет правильный выбор столов для библиотеки. Таким вариантом является столы Лидер. Главным достоинством таких стульев является простой механизм сборки, поэтому он имеет большой срок службы, а в сочетании с бюджетной ценой является одним из самых популярных в России.

              Где купить мебель для библиотеки в Кунгуре и Пермском крае?

              Компания ChiedoCover — российский лидер по производству и продаже HoReCa. На сайте компании представлен обширный каталог продукции, который помимо мебели для библиотек включает в себя банкетные столы и стулья, а также аксессуары и дополнительное оборудование.

              Купить мебель для библиотеки в Кунгуре можно на официальном сайте компании. Если Вы не можете подобрать нужную модель, тогда Вам необходимо обратиться в наш отдел продаж, менеджеры предоставят полную информацию о том или ином товаре, порекомендуют самый подходящий вариант с учетом всех Ваших индивидуальных пожеланий.

              Почему мебель для библиотеки покупают в ChiedoCover?

              • Более 3000 моделей

                стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

              • Гарантия

                Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

              • Пробники

                Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

              • Оперативное производство

                Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

              • Индивидуальные заказы

                Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

              • Доставка в Кунгур и другие города России и ближнего зарубежья

                Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
                Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

              • Полный пакет документов

                Мы представляем все необходимые документы:
                накладные, счета-фактуры, договоры.

              • Выгодные предложения

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              • Гарантированное качество продукции

                Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

              • Частичная оплата

                Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

              Подробнее о ChiedoCover

              Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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              Частые вопросы

              • 🚚 Как осуществляется доставка по Кунгуру ?

                Доставка товара по Кунгуру осуществляется транспортными компаниями.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Кунгуру ?

                Стоимость доставки по Кунгуру рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

                Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

                • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
                • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

                Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

                Доставка текстиля по Кунгуру осуществляется бесплатно.

              • ❓ Возможен ли самовывоз?

                Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

                • Самовывоз со склада в Москве;
                • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
                • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
                • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
              • 💳 Как происходит оплата?

                Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

                • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
                • Возможна частичная оплата
                • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

                Подробная информация на странице Оплата

              • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

                Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

                Подробная информация на странице Гарантия

              • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

                Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

                Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

              • ✅ Как сделать заказ?
                1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
                2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
                3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Кунгуру телефону +7 922 906 67 77
                4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
                5. Оплата доставки происходит в Кунгуре при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

                Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

                При выборе доставки по Кунгуру с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

              • 🪑 Вы производители или перепродаете?

                Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

              • 💥 Есть ли скидки?

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

                С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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