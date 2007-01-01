Мебель для библиотеки в Вологде оптом

от 490 ₽

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Настоящее фото товара Стеновая панель Викинг, береза старый замок, произведённого компанией ChiedoCover
990 ₽
Оптовая цена
5
Стеновая панель Викинг, береза старый замок
Настоящее фото товара Стеновая панель Геометрик, олива, произведённого компанией ChiedoCover
1 450 ₽
Оптовая цена
4.6
Стеновая панель Геометрик, олива
Настоящее фото товара Стеновая панель Геометрик, ясень, произведённого компанией ChiedoCover
990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стеновая панель Геометрик, ясень
Настоящее фото товара Стеновая панель Геометрик, забрано, произведённого компанией ChiedoCover
2 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Стеновая панель Геометрик, забрано
Настоящее фото товара Стеновая панель Колотая, береза, произведённого компанией ChiedoCover
690 ₽
Оптовая цена
4.3
Стеновая панель Колотая, береза
Настоящее фото товара Стеновая панель Колотая, сапели, произведённого компанией ChiedoCover
1 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Стеновая панель Колотая, сапели
Настоящее фото товара Стеновая панель Браш, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
850 ₽
Оптовая цена
4.3
Стеновая панель Браш, дуб
Настоящее фото товара Стеновая панель Эксклюзив, береза, произведённого компанией ChiedoCover
490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стеновая панель Эксклюзив, береза
Настоящее фото товара Стеновая панель Эксклюзив, сапели, произведённого компанией ChiedoCover
1 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Стеновая панель Эксклюзив, сапели
Настоящее фото товара Стеновая панель Эксклюзив, тобакко, произведённого компанией ChiedoCover
720 ₽
Оптовая цена
5
Стеновая панель Эксклюзив, тобакко
Настоящее фото товара Стеновая панель Эксклюзив, ясень, произведённого компанией ChiedoCover
690 ₽
Оптовая цена
4.5
Стеновая панель Эксклюзив, ясень
Настоящее фото товара Стеновая панель Эксклюзив, олива, произведённого компанией ChiedoCover
890 ₽
Оптовая цена
4.9
Стеновая панель Эксклюзив, олива
Настоящее фото товара Стеновая панель Эксклюзив, зебрано, сапели, олива, произведённого компанией ChiedoCover
1 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Стеновая панель Эксклюзив, зебрано, сапели, олива
Настоящее фото товара Стеновая панель Дублин, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
650 ₽
Оптовая цена
4.3
Стеновая панель Дублин, дуб
Настоящее фото товара Стеновая панель Дублин, береза, произведённого компанией ChiedoCover
530 ₽
Оптовая цена
4.6
Стеновая панель Дублин, береза
Настоящее фото товара Стеновая панель Дублин, кернер, береза, произведённого компанией ChiedoCover
530 ₽
Оптовая цена
4.5
Стеновая панель Дублин, кернер, береза
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Мебель для библиотеки: изысканный стиль и максимальное удобство

Сегодня в Вологде мебель для библиотеки имеет несколько требований: она должна быть очень комфортной, привлекательной, а также иметь изысканный и неповторимый дизайн для того, чтобы дополнять интерьеры помещений. Предпочтение отдается тем моделям, которые максимально удачно совмещают в себе данные требования. Какие аспекты являются важными при выборе мебели для библиотеки? Сегодня поговорим об этом.

Без столов и стульев любой зал библиотеки представить трудно, поэтому одним из первых элементов мебельного оснащения являются стулья. Удачным решением для библиотеки станут стулья Хит с пюпитром. Это считается универсальная модель, которая обладает повышенной функциональностью: помимо своей основной функции имеется пюпитр, благодаря которому можно производить различные записи в тетрадях или блокнотах или использовать его как подставку под ноутбук. Такой функционал расширяет возможности стула, подобные модели широко используются в залах для пресс-конференций. В тоже время, стулья Хит подойдут для библиотечного зала для проведение лекций, а также мастер -к классов или встречи с гостями.

Технические характеристики стульев Хит

Стулья Хит имеют отличные технические характеристики: если рассмотреть данный стул более пристально, то необходимо отметить металлический каркас, который увеличивает прочность и долговечность. Стиль стула можно считать универсальным и классическим, они превосходно дополнят традиционный интерьер помещения, при этом важной особенностью их является широкий выбор цветовой гаммы обивочной ткани и простой уход.

Вариации мебели для библиотеки

Помимо того, следует отметить такие стулья как: стул Изо — самый доступный и наиболее традиционный вариант для мебельного оснащения библиотеки.

Кроме стульев большое значение имеет правильный выбор столов для библиотеки. Таким вариантом является столы Лидер. Главным достоинством таких стульев является простой механизм сборки, поэтому он имеет большой срок службы, а в сочетании с бюджетной ценой является одним из самых популярных в России.

Где купить мебель для библиотеки в Вологде и Вологодской области?

Компания ChiedoCover — российский лидер по производству и продаже HoReCa. На сайте компании представлен обширный каталог продукции, который помимо мебели для библиотек включает в себя банкетные столы и стулья, а также аксессуары и дополнительное оборудование.

Купить мебель для библиотеки в Вологде можно на официальном сайте компании. Если Вы не можете подобрать нужную модель, тогда Вам необходимо обратиться в наш отдел продаж, менеджеры предоставят полную информацию о том или ином товаре, порекомендуют самый подходящий вариант с учетом всех Ваших индивидуальных пожеланий.

Почему мебель для библиотеки покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Вологду и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Вологде ?

    Доставка товара по Вологде осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Вологде ?

    Стоимость доставки по Вологде рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Вологде осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Вологде телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вологде при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Вологде с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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