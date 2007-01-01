+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции

          Мебель для бильярдной в Мичуринске оптом

          от 190 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Мичуринску и Тамбовской области

          Настоящее фото товара Кресло Ричи, произведённого компанией ChiedoCover
          9 970 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло Ричи
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Tolix Wood Черный патина золото
          Настоящее фото товара Стул барный Морган бордовый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
          4 599 ₽5 999 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул барный Морган бордовый
          Настоящее фото товара Стул барный Морган коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 999 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул барный Морган коричневый
          Настоящее фото товара Стул барный Морган кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 999 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул барный Морган кофейный
          Настоящее фото товара Стул Аустен барный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Аустен барный, черный
          Настоящее фото товара Стул барный Tolix Style, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул барный Tolix Style, цвет по RAL
          Настоящее фото товара Банкетка Бруклин, вельвет синий, серебро, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          21 990 ₽27 499 ₽
          Оптовая цена
          5
          Банкетка Бруклин, вельвет синий, серебро
          Настоящее фото товара Стул барный деревянный BS06, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул барный деревянный BS06
          Настоящее фото товара Стул барный деревянный BS07 темный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул барный деревянный BS07 темный
          Настоящее фото товара Стул барный деревянный BS09, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул барный деревянный BS09
          Настоящее фото товара Стул барный деревянный BS23, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул барный деревянный BS23
          Настоящее фото товара Стул барный деревянный BS07 светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул барный деревянный BS07 светлый
          Настоящее фото товара Стол Монмут, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Монмут
          Настоящее фото товара Стол Дерби, произведённого компанией ChiedoCover
          18 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Дерби
          Настоящее фото товара Стул Бар 2 /ЕМС, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Бар 2 /ЕМС
          Смотреть все

          Рекомендации по выбору качественной мебели для бильярдной

          На сегодняшний день существует большой выбор мест для отдыха, приятное времяпрепровождение с друзьями — отличный способ расслабиться и провести вечер. В последнее время пользуются спросом заведения с особой атмосферой, отличающиеся необычным дизайном и редким интерьером. Одними из таких заведений являются бильярдные. Проведение обустройства таких помещений требует определенных правил. Если все сделать правильно, то они станут самым любимым местом для отдыха гостей и постоянных посетителей. Как выбрать хорошую мебель для бильярдной в Мичуринске?

          Технические характеристики мебели для бильярдной

          Традиционно мебельное оснащение бильярдной проводят, используя массив дерева. Этот материал выгодно отличается от других аналогов. На первый план выходит надежность мебели для бильярдной, дерево обеспечит повышенную долговечность, даже в случае, если такая мебель будет со временем стареть, легкий эффект старины придаст особенный шарм этим изделиям. Хорошим достоинством также является неприхотливость в уходе и простые требования по эксплуатации. В сравнении с другими материалами деревянная мебель для бильярдной легче поддается ремонту, восстановление таких изделий, как правило, не занимает много времени.

          Следует отметить, особенности климата в бильярдной, влажность в помещении не должна превышать 60%. Оптимальная температура соответствует в пределах 18-20 градусов. Если Вы будете старательно поддерживать данные условия, красивая мебель для бильярдной на протяжении длительного времени не изменят форму и цвет.

          Преимущества мебели для бильярдной

          При выборе этих изделий следует отдавать предпочтение прочным материалам изготовления, так как специфика игры подразумевает различные физические и механические нагрузки на мебель. Исходя из этого, массив дерева отлично справится с поставленными задачами. Кроме того, выбирая такую мебель Вы гарантированно становитесь обладателями исключительного и замечательного дизайна. В тоже время, массив дерева имеет коричневый цвет, который восхитительно подходит под стиль помещения бильярдных. Стильный и модный дизайн дополнят яркое освещение и различные аксессуары, которые рекомендуется выбирать в соответствии с основным интерьером.

          Удачным решением также будет кожаная мебель для бильярдной. Такие изделия придадут интерьеру роскошный и богатый вид, а также статус и серьезность. Помимо того, практичность и стойкость к влаге считаются одними из главных их достоинств.

          Где купить мебель для бильярдной в Мичуринске?

          Наша компания обладает большим опытом производства банкетной мебели и элитного текстиля. Мы осуществляем комплексное оснащение кафе, ресторанов, а также гостиниц и других мест общественного питания. Быстрая доставка в любой регион России и стран СНГ позволяет доставить нашу продукцию в самые короткие сроки в Ваш ресторан или кафе. Мы заботимся о качестве и современном стильном дизайне, поэтому внимательно следим за мировыми новинками.

          Купить мебель для бильярдной можно на нашем сайте. Для Вас мы подготовили несколько разделов, обновляйте наши соцсети и популярные мессенджеры, где можно не только знакомиться с продукцией, но и не пропустить выгодные акции и скидки. Если Вы готовы сделать заказ, но на 100% не уверены в правильности выбора, посоветуйтесь с нашими менеджерами, они профессионалы своего дела, которым не составит труда подсказать Вам самую подходящую модель в соответствии с Вашими требованиями и пожеланиями.

          Почему мебель для бильярдной покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Мичуринск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

          Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Мичуринску ?

            Доставка товара по Мичуринску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Мичуринску ?

            Стоимость доставки по Мичуринску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Мичуринску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Мичуринску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Мичуринске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Мичуринску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

          Есть другие вопросы?

          Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
          с политикой конфиденциальности

          Отзывы о продукции ChiedoCover

          Все отзывы

          Нас рекомендуют