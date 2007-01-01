По последним сведениям маркетологов, в Мичуринске наблюдается увеличение заведений в сегменте бистро: закусочных, а также предприятий общественного питания и столовых. Это не случайно, поскольку возможность быстро перекусить и отправиться по своим делам стала предельно доступной. Любой торгово-развлекательный центр или просто большой супермаркет имеет зону фудкортов, не говоря уже об отдельно стоящих зданиях, где размещаются столовые и закусочные. Итак, на сегодняшний день отмечается рост подобных заведений.
Чтобы грамотно произвести мебельное оснащение различных бистро необходимо отталкиваться от простых правил. Самое главное — мебель должна быть максимально надежной и практичной. Так как основным контингентом таких заведений являются: школьники, студенты, рабочие, следовательно важно, чтобы мебель была надежной, выдерживала серьезные механические и физические нагрузки, и при этом длительное время сохраняла презентабельный внешний вид.
Стулья Хит являются прекрасным решением для больших столовых или предприятий общественного питания. Если Вы желаете произвести оснащение помещение бистро, рассчитанное, например, на 100-150 человек, то это идеальный вариант: данные стулья имеют оптимальное сочетание цены и качества. Стулья Хит имеют хорошие качества эргономики, они компактны, что в условиях мебельного оснащения столовых и бистро имеет очень большое значение.
Интересным вариантом мебели для бистро считаются стулья Милан и стулья Сиена. Первые имеют классический вид, металлические ножки говорят нам об устойчивости и хорошем эксплуатационном сроке, учитывая их небольшой вес и мобильность, можно с уверенностью говорить о том, что этот тип стульев отлично подходит для оснащения небольших бистро. Стулья Сиена — это великолепный вариант для тематических закусочных, особенный дизайн таких моделей дополнит интерьер заведения, а сочетание металлического каркаса и удобного пластикового сиденья подарит Вашим гостям и посетителям повышенный комфорт.
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Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Мичуринску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Мичуринску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Мичуринску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Мичуринску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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