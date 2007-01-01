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          Товары по акции

          Мебель для бистро в Новороссийске оптом

          от 950 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Новороссийску и Краснодарскому краю

          Настоящее фото товара Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Феникс Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-5%
          Хит
          4 090 ₽4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Кьявари Серебро, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
          Настоящее фото товара Кресло Bali-R, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло Bali-R
          Настоящее фото товара Стул Бистро металлический, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Бистро металлический
          Настоящее фото товара Стул Харпин, темное дерево, темно-ореховый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          7 540 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Харпин, темное дерево, темно-ореховый каркас
          Настоящее фото товара Стул Харпин, светлое дерево, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          7 540 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Харпин, светлое дерево, белый каркас
          Настоящее фото товара Стул Харпин, темное дерево, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          7 540 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Харпин, темное дерево, черный каркас
          Настоящее фото товара Стул Харпин, темное дерево, темный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          7 540 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Харпин, темное дерево, темный каркас
          Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Луи Гост Синий, пластиковый
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          Мебельное оснащение бистро: ценовая доступность и долговечность

          По последним сведениям маркетологов, в Новороссийске наблюдается увеличение заведений в сегменте бистро: закусочных, а также предприятий общественного питания и столовых. Это не случайно, поскольку возможность быстро перекусить и отправиться по своим делам стала предельно доступной. Любой торгово-развлекательный центр или просто большой супермаркет имеет зону фудкортов, не говоря уже об отдельно стоящих зданиях, где размещаются столовые и закусочные. Итак, на сегодняшний день отмечается рост подобных заведений.

          Чтобы грамотно произвести мебельное оснащение различных бистро необходимо отталкиваться от простых правил. Самое главное — мебель должна быть максимально надежной и практичной. Так как основным контингентом таких заведений являются: школьники, студенты, рабочие, следовательно важно, чтобы мебель была надежной, выдерживала серьезные механические и физические нагрузки, и при этом длительное время сохраняла презентабельный внешний вид.

          Стулья Хит являются прекрасным решением для больших столовых или предприятий общественного питания. Если Вы желаете произвести оснащение помещение бистро, рассчитанное, например, на 100-150 человек, то это идеальный вариант: данные стулья имеют оптимальное сочетание цены и качества. Стулья Хит имеют хорошие качества эргономики, они компактны, что в условиях мебельного оснащения столовых и бистро имеет очень большое значение.

          Интересным вариантом мебели для бистро считаются стулья Милан и стулья Сиена. Первые имеют классический вид, металлические ножки говорят нам об устойчивости и хорошем эксплуатационном сроке, учитывая их небольшой вес и мобильность, можно с уверенностью говорить о том, что этот тип стульев отлично подходит для оснащения небольших бистро. Стулья Сиена — это великолепный вариант для тематических закусочных, особенный дизайн таких моделей дополнит интерьер заведения, а сочетание металлического каркаса и удобного пластикового сиденья подарит Вашим гостям и посетителям повышенный комфорт.

          Где купить мебель для бистро в Новороссийске и в Краснодарском крае?

          Компания ChiedoCover — единая команда, нацеленная на достижение самых высоких целей, для нас важна каждая деталь производства, мы изготавливаем только высококачественную и долговечную мебель. Наша компания отличается принципом взаимоуважения не только внутри коллектива, но и по отношению к клиентам. Мы ценим каждого заказчика и предлагаем максимально выгодные варианты.

          Купить мебель для бистро в Новороссийске можно на сайте компании. Мы постоянно поднимаем и оптимизируем сервис на более высокий уровень, на сегодняшний день на сайте представлен удобный интерфейс, простой и легкий по подбору каталог продукции. Если Вы заинтересовались какой-то моделью, то свяжитесь с нашими менеджерами из отдела продаж.

          Почему мебель для бистро покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Новороссийск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Новороссийску ?

            Доставка товара по Новороссийску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Новороссийску ?

            Стоимость доставки по Новороссийску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Новороссийску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Новороссийску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Новороссийске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Новороссийску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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