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          Товары по акции

          Мебель для блинной в Новошахтинске оптом

          от 190 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Новошахтинску и Ростовской области

          Настоящее фото товара Стол Молли Вишня, произведённого компанией ChiedoCover
          9 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Молли Вишня
          Настоящее фото товара Стол Салерно 90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Салерно 90 белый
          Настоящее фото товара Стол Салерно 55 белый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Салерно 55 белый
          Настоящее фото товара Стол Модена 129 темный, произведённого компанией ChiedoCover
          10 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Модена 129 темный
          Настоящее фото товара Стол Модена 129 черный, произведённого компанией ChiedoCover
          10 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Модена 129 черный
          Настоящее фото товара Стол Порту квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
          9 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Порту квадратный
          Настоящее фото товара Стол Порту 125х74, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Порту 125х74
          Настоящее фото товара Стул Венский, орех, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Венский, орех
          Настоящее фото товара Стул Венский, бук, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Венский, бук
          Настоящее фото товара Стул Венский, венге, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Венский, венге
          Настоящее фото товара Стул Венский, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Венский, белый
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк барный, светлый патина, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          8 890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Кроссбэк барный, светлый патина, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк барный, темный патина, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          8 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Кроссбэк барный, темный патина, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк барный темный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          8 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Кроссбэк барный темный, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк барный, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Кроссбэк барный, металлический
          Настоящее фото товара Стул Трафик, Белый / Натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
          7 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Трафик, Белый / Натуральный
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          Особенности мебели для блинной: как выбрать?

          Место общественного питания — зона для реализации самых разных идей малого бизнеса. Если Вы планируете открытие блинной в Новошахтинске, тогда Вам необходимо обратить внимание на данный материал. Сегодня мы остановимся на мебельном оснащении таких заведений.

          Возникновение термина «блин»

          Появление термина «блин» на Руси произошло от слова «молоть» млын, которое говорит нам о том, что приготавливались блины в то время из перемолотых в муку злаков. В дальнейшем блины стали широко использоваться на праздниках, днях рождения и даже у кого-то превратились в любимое блюдо. Индустрия блинных стремительно развивается, если мы обратим внимание, то практически в каждом крупном районе нам может встретиться такое заведение.

          Особенности блинной

          Современная мебель для блинных прежде всего имеет ряд специфических особенностей, для того, чтобы сделать правильный выбор необходимо придерживаться определенным правилам. Конечно, первое правило звучит так: мебель для блинных должна быть изготовлена из качественных материалов. К таким моделям предъявляются повышенные требования, поскольку не каждая мебель выдерживает такие интенсивные нагрузки, поэтому выбор отдаем только проверенной и надежной мебели для блинной. Правильным решением станет применение моделей, каркас которых выполнен из высокопрочного металла, а сиденье из массива дерева. Это обусловлено практичностью, в таких условиях работы, для поддержания чистоты и свежести в заведении необходимо несколько раз в день приводить в порядок столики для посетителей. Кроме того, сочетание металла и дерева изящно впишется в интерьер блинной, на сегодняшний день в таких помещениях встречаются яркие тона, а также более классические варианты: сочетание белого и черного.

          Следует отметить, что хорошая мебель для блинных помимо практичности должна быть очень удобной, чтобы проведенное время в Вашем заведении оставило только приятные впечатление. Обращаем внимание, что такие модели должны удачно смотреться в любом стиле, поэтому необходимо выбирать универсальную мебель для блинной, которые органично смотрятся не только в классическом стиле, но также в экологическом стиле и в поп-арте.

          Из вышеперечисленного следует, для того, чтобы мебель для блинной отвечала всем предъявляемым требованиям необходимо продумать тот интерьер, который будет основным в таком заведении, она может удачно дополнить и стать хорошей опорой для малого бизнеса.

          Где купить мебель для блинной в Новошахтинске?

          Наше предприятие имеет огромный опыт работы на российском рынке HoReCa. Мы с удовольствием производим полный комплекс мебельного оснащения ресторанов, а также кафе и гостиниц. Нашу продукцию отличает модный, современный, европейский дизайн, который превосходно сочетается с такими качествами как надежность и долговечность. Выбирая товар от ChiedoCover Вы становитесь счастливым обладателем высококачественной продукции, которая решит поставленные задачи по мебельному оснащению заведений.

          Купить мебель для блинной в Новошахтинске можно на сайте нашей компании. Наши менеджеры проходят переаттестацию, подтверждая свой класс и профессионализм. Обратитесь к нам и Вы получите консультацию по любой продукции в каталоге нашей компании.

          Почему мебель для блинной покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Новошахтинск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Новошахтинску ?

            Доставка товара по Новошахтинску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Новошахтинску ?

            Стоимость доставки по Новошахтинску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Новошахтинску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Новошахтинску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Новошахтинске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Новошахтинску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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