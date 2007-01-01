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Место общественного питания — зона для реализации самых разных идей малого бизнеса. Если Вы планируете открытие блинной в Ставрополе, тогда Вам необходимо обратить внимание на данный материал. Сегодня мы остановимся на мебельном оснащении таких заведений.
Возникновение термина «блин»
Появление термина «блин» на Руси произошло от слова «молоть» млын, которое говорит нам о том, что приготавливались блины в то время из перемолотых в муку злаков. В дальнейшем блины стали широко использоваться на праздниках, днях рождения и даже у кого-то превратились в любимое блюдо. Индустрия блинных стремительно развивается, если мы обратим внимание, то практически в каждом крупном районе нам может встретиться такое заведение.
Современная мебель для блинных прежде всего имеет ряд специфических особенностей, для того, чтобы сделать правильный выбор необходимо придерживаться определенным правилам. Конечно, первое правило звучит так: мебель для блинных должна быть изготовлена из качественных материалов. К таким моделям предъявляются повышенные требования, поскольку не каждая мебель выдерживает такие интенсивные нагрузки, поэтому выбор отдаем только проверенной и надежной мебели для блинной. Правильным решением станет применение моделей, каркас которых выполнен из высокопрочного металла, а сиденье из массива дерева. Это обусловлено практичностью, в таких условиях работы, для поддержания чистоты и свежести в заведении необходимо несколько раз в день приводить в порядок столики для посетителей. Кроме того, сочетание металла и дерева изящно впишется в интерьер блинной, на сегодняшний день в таких помещениях встречаются яркие тона, а также более классические варианты: сочетание белого и черного.
Следует отметить, что хорошая мебель для блинных помимо практичности должна быть очень удобной, чтобы проведенное время в Вашем заведении оставило только приятные впечатление. Обращаем внимание, что такие модели должны удачно смотреться в любом стиле, поэтому необходимо выбирать универсальную мебель для блинной, которые органично смотрятся не только в классическом стиле, но также в экологическом стиле и в поп-арте.
Из вышеперечисленного следует, для того, чтобы мебель для блинной отвечала всем предъявляемым требованиям необходимо продумать тот интерьер, который будет основным в таком заведении, она может удачно дополнить и стать хорошей опорой для малого бизнеса.
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Доставка товара по Ставрополю осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Ставрополю рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Ставрополю осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Ставрополю с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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