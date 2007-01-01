На сегодняшний день заведения общественного быстрого питания набирают популярность и пользуются огромным спросом. В современном городе, пожалуй, трудно найти человека, который не бывал бы в каком-нибудь кафе. Сегодня в Когалыме большое количество заведений для того, чтобы перекусить. В данной статье поговорим о бургерных, прекрасный интерьер которых зависит от удачного мебельного оснащения. Как выбрать хорошую мебель, которая станет комфортабельной для посетителей и на протяжении длительного времени будет справляться со своими основными функциями?
Мягкая мебель бургерной идеально подходит к любому интерьеру и стилю. Это максимально универсальные модели, которые прослужат долгое время и будут радовать Ваших посетителей. Как правило, в интерьере бургерных присутствуют яркие тона и краски, данные изделия можно выбрать практически любого цвета, поэтому они изящно и искусно впишутся в общий стиль подобных заведений. Один из главных принципов можно охарактеризовать так: хорошая мебель для бургерных дополнит атмосферу заведения, а также расположит к приятному приему пищи и времяпрепровождению Ваших гостей. Это очень практичные и доступные модели, которые ориентированы на повседневное использование. Они также отличаются износостойкостью и долговечностью.
Хорошим вариантом меблировки также является пластиковая мебель для бургерной. Современный пластик экологичен, не издает неприятных запахов, сертифицирован и с уверенностью может использоваться в таких заведениях. Комфортабельность и удобство — это также является достоинством данных изделий. Они имеют прочный каркас, невероятно практичны и обладают легким весом. В настоящее время на российском мебельном рынке широко представлены модели самых различных цветов.
Кожаная мебель для бургерной является традиционным вариантом исполнения. Помимо универсальности, эти модели имеют хорошие эксплуатационные качества, выполнены из экологически чистого сырья и отлично подходят для мест общественного питания. Это очень прочная и надежная мебель, имеющая несколько преимуществ: стильный, а также эксклюзивный вид и прекрасный дизайн. Такие модели станут хорошей опорой и основой для Вашего заведения.
Компания ChiedoCover осуществляет комплекс услуг по мебельному оснащению ресторанов, а также кафе и гостиниц. Мы создаем интересные, неповторимые и дизайнерских модели, подчеркивающие индивидуальность Вашего интерьера. Наша продукция отвечает всем предъявляемым требованиям и может гарантированно использоваться в местах общественного питания. Линейка продукции нашей компании постоянно обновляется и расширяется, мы развиваемся и совершенствуем свою мебель.
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Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Когалыму осуществляется бесплатно.
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Когалыму с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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