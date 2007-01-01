+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции

          Мебель для бургерной в Ливнах оптом

          от 3 190 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ливнам и Орловской области

          Настоящее фото товара Стул Tolix барный Белый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 199 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Tolix барный Белый глянцевый
          Настоящее фото товара Стул Tolix барный Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 199 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Tolix барный Черный глянцевый
          Настоящее фото товара Стул Tolix барный Черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 199 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Tolix барный Черный матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix барный Желтый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 199 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Tolix барный Желтый глянцевый
          Настоящее фото товара Стул Tolix барный Белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 199 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Tolix барный Белый матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix барный Аквамарин, произведённого компанией ChiedoCover
          3 199 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Tolix барный Аквамарин
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-12 М барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Табурет Лофт-12 М барный с подножкой
          Настоящее фото товара Барный стул Денвер винтажный мокко, произведённого компанией ChiedoCover
          6 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Барный стул Денвер винтажный мокко
          Настоящее фото товара Барный стул Даллас белый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Барный стул Даллас белый
          Настоящее фото товара Барный стул Filon, произведённого компанией ChiedoCover
          22 410 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Барный стул Filon
          Настоящее фото товара Табурет барный Tolix Style, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
          4 150 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Табурет барный Tolix Style, цвет по RAL
          Настоящее фото товара Стул полубарный Дейзи зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-45%
          9 990 ₽17 999 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул полубарный Дейзи зеленый
          Настоящее фото товара Стул барный Кружево, произведённого компанией ChiedoCover-9%
          4 190 ₽4 599 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул барный Кружево
          Настоящее фото товара Стул барный Орион черный, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          4 490 ₽5 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул барный Орион черный
          Настоящее фото товара Стул барный Foina Bar, произведённого компанией ChiedoCover
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул барный Foina Bar
          Смотреть все

          Мебель для бургерной: удобство и высокое качество

          На сегодняшний день заведения общественного быстрого питания набирают популярность и пользуются огромным спросом. В современном городе, пожалуй, трудно найти человека, который не бывал бы в каком-нибудь кафе. Сегодня в Ливнах большое количество заведений для того, чтобы перекусить. В данной статье поговорим о бургерных, прекрасный интерьер которых зависит от удачного мебельного оснащения. Как выбрать хорошую мебель, которая станет комфортабельной для посетителей и на протяжении длительного времени будет справляться со своими основными функциями?

          Мягкая мебель для бургерной — прекрасное решение

          Мягкая мебель бургерной идеально подходит к любому интерьеру и стилю. Это максимально универсальные модели, которые прослужат долгое время и будут радовать Ваших посетителей. Как правило, в интерьере бургерных присутствуют яркие тона и краски, данные изделия можно выбрать практически любого цвета, поэтому они изящно и искусно впишутся в общий стиль подобных заведений. Один из главных принципов можно охарактеризовать так: хорошая мебель для бургерных дополнит атмосферу заведения, а также расположит к приятному приему пищи и времяпрепровождению Ваших гостей. Это очень практичные и доступные модели, которые ориентированы на повседневное использование. Они также отличаются износостойкостью и долговечностью.

          Пластиковая мебель для бургерной

          Хорошим вариантом меблировки также является пластиковая мебель для бургерной. Современный пластик экологичен, не издает неприятных запахов, сертифицирован и с уверенностью может использоваться в таких заведениях. Комфортабельность и удобство — это также является достоинством данных изделий. Они имеют прочный каркас, невероятно практичны и обладают легким весом. В настоящее время на российском мебельном рынке широко представлены модели самых различных цветов.

          Кожаная мебель для бургерной

          Кожаная мебель для бургерной является традиционным вариантом исполнения. Помимо универсальности, эти модели имеют хорошие эксплуатационные качества, выполнены из экологически чистого сырья и отлично подходят для мест общественного питания. Это очень прочная и надежная мебель, имеющая несколько преимуществ: стильный, а также эксклюзивный вид и прекрасный дизайн. Такие модели станут хорошей опорой и основой для Вашего заведения.

          Где купить мебель для бургерной в Ливнах?

          Компания ChiedoCover осуществляет комплекс услуг по мебельному оснащению ресторанов, а также кафе и гостиниц. Мы создаем интересные, неповторимые и дизайнерских модели, подчеркивающие индивидуальность Вашего интерьера. Наша продукция отвечает всем предъявляемым требованиям и может гарантированно использоваться в местах общественного питания. Линейка продукции нашей компании постоянно обновляется и расширяется, мы развиваемся и совершенствуем свою мебель.

          Купить мебель для бургерной в Ливнах просто, для этого Вам следует перейти на официальный сайт нашей компании. Мы предлагаем быструю доставку по всей России и странам СНГ. Менеджеры ChiedoCover имеют все необходимые навыки для того, чтобы помочь и предоставить идеальный для покупателя вариант мебели. Именно у нас Вы найдете все необходимое для полноценного мебельного оснащения Вашего заведения.

          Почему мебель для бургерной покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Ливны и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

          Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Ливнам ?

            Доставка товара по Ливнам осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ливнам ?

            Стоимость доставки по Ливнам рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Ливнам осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ливнам телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Ливнах при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Ливнам с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

          Есть другие вопросы?

          Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
          с политикой конфиденциальности

          Отзывы о продукции ChiedoCover

          Все отзывы

          Нас рекомендуют